Cung cấp oxy cho da - những điều cần xác định rõ để vẻ ngoài luôn tươi trẻ sau tuổi 30

Oxy là nguyên tố quan trọng bậc nhất với con người. Nhắc đến oxy là nhắc đến việc thở, trao đổi không khí trong và ngoài cơ thể nói chung và làn da nói riêng. Thông thường, da chúng ta cứ trung bình 4 tuần sẽ thay tế bào chết 1 lần. Làn da khi được kích thích sản sinh tế bào với tần suất ổn định sẽ giúp duy trì độ láng mịn, sáng khỏe, đồng thời hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, vi-rút, nấm trên da.

Sau 25, làn da bắt đầu bước vào chu trình lão hóa tự nhiên. Các dấu hiệu có thể chưa quá rõ ràng nhưng đến ngưỡng 30, hiện tượng khô, sạm, xỉn màu trở nên đáng lo ngại. Nguyên nhân là do oxy không được hấp thu vào da một cách hiệu quả, 1-2% tế bào bị hư hại trong quá trình này và biến thành các gốc tự do. Các gốc tự do là các hạt phân tử không ổn định và có thể kích hoạt các bất ổn, biểu hiện rõ ràng nhất là sạm nám, da mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn ở vùng khóe mắt, miệng.

Bác sĩ Phạm Minh Trường, Giám đốc Y khoa của Viện Thẩm mỹ quốc tế Holy International chia sẻ thêm: "Da cần oxy để hô hấp, đặc biệt là vào ban đêm khi làn da trở về nghỉ ngơi, phục hồi. Oxy chống khuẩn, chữa lành vết thương, và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, ô nhiễm không khí, tác động của lão hóa… Các nhà khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu và chứng minh oxy không chỉ giúp cho làn da khỏe mạnh, đề kháng tốt mà còn góp phần khắc phục các vấn đề về mụn, lỗ chân lông to, nám, tàn nhang".

Oxy có tầm quan trọng đặc biệt như vậy nên làm thế nào để hấp thu tối ưu vào da là điều chúng ta cần lưu tâm. Hiện nay, có nhiều cách để tăng khả năng hấp thu oxy cho da, có thể kể đến:

Làm sạch da đúng cách

Bên cạnh việc chăm sóc da theo vấn đề của từng người, chúng ta cũng nên chú trọng việc làm sạch da, bao gồm 2 bước quan trọng là rửa mặt và tẩy tế bào chết. Khi da được loại bỏ bã nhờn, dầu thừa, lỗ chân lông trở nên thông thoáng giúp cho việc hấp thu oxy tốt hơn. Với da thường, bạn nên tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần, sử dụng bổ sung mặt nạ từ đất sét là đủ.

Chăm sóc da tại cơ sở làm đẹp

Sử dụng các công nghệ đưa oxy vào da cùng với kỹ thuật và các phương pháp hiện đại giúp làn da khỏe mạnh, tươi sáng hơn. Nguyên lý của công nghệ này là áp dụng phương pháp cao áp phân ly, ion hóa các chất khí trong không khí tạo ra 98% oxy tinh khiết và kết hợp với những thiết kế đặc biệt như: đầu phun sương, đầu nén, và tinh chất đặc biệt, mặt nạ, đèn chiếu để đưa lượng oxy thấm trực tiếp vào các vùng da, thúc đẩy sự trẻ hóa ở tế bào, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất ở tế bào.

Sử dụng các sản phẩm giúp tăng cường khả năng hấp thụ oxy cho da

Nếu như yếu tố dinh dưỡng thường ít khi được chúng ta bổ sung đầy đủ, bổ sung oxy tươi lại quá tốn kém thì sử dụng mỹ phẩm là một phương thức được nhiều người tin tưởng. Những sản phẩm bổ sung trực tiếp oxy cho da, loại bỏ các gốc tự do dưới dạng cream, serum giúp việc chăm sóc da mỗi ngày trở nên đơn giản hơn. Có thể kể đến những thành phần quen thuộc như: vitamin C, E, retinoids, niacinamide, chiết xuất trà xanh, resveratrol.

Hiện nay, người dùng có thể cân nhắc sử dụng mỹ phẩm chiết xuất từ tế bào gốc thực vật để hỗ trợ hấp thu oxy vào da. Sở dĩ noãn thực vật được nhiều người tin chọn bởi khả năng làm tăng đến 70% lượng oxy cho da. Khi da được cung cấp đủ oxy, quá trình trao đổi không khí qua da tốt hơn, kích thích tạo ra những protein khỏe mạnh, từ đó giúp tăng sinh sợi collagen, góp phần làm da trở nên săn chắc, sáng khỏe.

Hiểu được điều đó, Placentor Vegetal - thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu từ Pháp có đầy đủ chứng nhận quốc tế - đã có mặt tại Việt Nam, giúp người dùng có hướng đi hiệu quả hơn trong quá trình hạn chế sự lão hóa trên da. Có mặt trên thị trường Pháp từ năm 1959, Placentor Vegetal nổi tiếng trong lĩnh vực ứng dụng tế bào gốc trong việc hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề của da lão hóa một cách an toàn, hiệu quả.

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh

Cũng theo bác sĩ Trường, Giám đốc Y khoa của Viện Thẩm mỹ quốc tế Holy International: "Trong thực phẩm có chứa các chất cung cấp oxy, thúc đẩy tuần hoàn máu tại các mao mạch dưới da, giúp da mềm mại và tươi sáng hơn. Một số sản phẩm bạn có thể chọn: củ cải, đinh lăng, rau diếp, tỏi tây".