"Cục vàng" của Chanel là nữ thần phương Bắc có đôi mắt xanh rực rỡ, nhìn vào chỉ sợ bị thôi miên

Trong thế giới người mẫu với hàng nghìn gương mặt xuất hiện mỗi năm, chỉ một số ít có thể để lại dấu ấn thực sự bằng ngoại hình vượt trội. Lauren de Graaf - cô gái Hà Lan với vẻ đẹp được ví như nữ thần Hy Lạp chính là một trong những cái tên đó. Từ một cô gái 16 tuổi nhút nhát ở thị trấn nhỏ Velsen-Zuid, Lauren đã vươn lên trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của Chanel, Prada, được chính Karl Lagerfeld và Miuccia Prada lựa chọn làm người mẫu độc quyền.

Lauren de Graaf trình diễn ở New York Fashion Week năm 19 tuổi (Ảnh tumblr).

Lauren de Graaf sinh năm 1997, cao 1,80m (số đo 3 vòng: 79-63-89). Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan quốc gia nổi tiếng có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, Lauren được thiên nhiên ưu ái ban tặng vóc dáng lý tưởng cùng gương mặt thanh thoát, lạnh lùng mà đầy ma mị. Đôi mắt xanh trong vắt như pha lê, mái tóc vàng dày óng ả, và nước da trắng trong suốt khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp hay những nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích phương Bắc.

Nhiều cư dân mạng từng nhận xét Lauren giống như "yêu tinh sống" bởi tin rằng nếu yêu tinh có thật, họ sẽ trông giống Lauren, trong khi một số khác khen ngợi cô vừa đẹp vừa có khí chất cool ngầu.

Ảnh Reddit

Khởi đầu thành công bất ngờ

Câu chuyện bước chân vào làng mốt của Lauren khá tình cờ. Ở tuổi 16, cô liên tục nghe bạn bè và bà nội khuyên nên thử sức với nghề người mẫu, nhưng Lauren ban đầu không hề nghĩ đến việc này. "Tôi không phải kiểu người đó. Hồi học trung học, tôi rất hiếu động và kỳ quặc... Tôi không bao giờ có thể nghiêm túc trước ống kính" - cô chia sẻ.

Cho đến một ngày năm 2015, ngồi trên ghế sofa cùng mẹ, Lauren quyết định thử sức. Cô gửi vài tấm ảnh đến một công ty quản lý người mẫu ở Amsterdamvào buổi sáng Chủ nhật. Điều bất ngờ là chỉ nửa giờ sau, công ty gọi lại và hẹn gặp Lauren ngay ngày hôm sau dù họ đang đóng cửa. Cô mẫu trẻ lo lắng rằng họ chỉ thích ngoại hình của mình trong ảnh, nhưng sẽ thất vọng khi gặp trực tiếp, nhưng rõ ràng thực tế đã chứng minh lo lắng đó là thừa.

Ảnh Premier Models

Tháng 7/2025, Lauren tốt nghiệp trung học và quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu toàn thời gian. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô lập tức được Miuccia Prada chọn làm người mẫu độc quyền cho show Thu/Đông 2015 của Prada. Đây là một vinh dự cực kỳ lớn, đặc biệt với một người mẫu mới vào nghề. Show đầu tiên đã là Prada, và còn là titile "độc quyền" - điều mà nhiều người mẫu phải mất nhiều năm mới đạt được. Lauren kể lại:

"Tôi rất lo lắng vì trước đó chỉ từng catwalk ở vài show nhỏ tại Hà Lan. Tôi tập trung không chớp mắt trên sàn diễn vì không muốn mắt bị nhắm mắt trong ảnh. Thế là tôi mở mắt to liên tục, đến cuối show mắt tôi cay xè và chảy nước mắt. Tôi chỉ nghĩ rằng 'Lần sau mình nhất định phải nhớ chớp mắt'."

Ảnh Fashion Magazine, Interview Magazine.

Sau màn debut ấn tượng này, cánh cửa thời trang mở toang trước mặt Lauren de Graaf. Cô liên tục nhận được lời mời trình diễn cho các thương hiệu lớn như Valentino, Chanel, Fendi, Alexander McQueen, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Chloé...

Ảnh Getty Images, Vogue, Aljamila.

Mối duyên đặc biệt với Chanel và Karl Lagerfeld

Nếu Prada là nơi Lauren bắt đầu, thì Chanel chính là "nhà" của cô trong suốt nhiều năm. Ngay sau khi ra mắt, Lauren được Karl Lagerfeld - giám đốc sáng tạo huyền thoại của Chanel chọn mặt gửi vàng cho show Haute Couture Thu/Đông 2015. Có thông tin cho rằng Chanel đã ký hợp đồng độc quyền với Lauren ngay khi nhìn thấy cô, thể hiện sự trọng dụng đặc biệt của nhà mốt này dành cho người mẫu trẻ.

Lauren de Graaf trình diễn show Chanel Couture Fall 2019 (Ảnh: Fashion Network)

Karl Lagerfeld không chỉ mời catwalk mà còn đích thân chụp ảnh quảng cáo cho Lauren. Chân dài Hà Lan từ đó trở thành một trong số ít người mẫu trẻ không bỏ lỡ bất kỳ show Chanel nào trong thời gian ông hoàng thời trang còn tại vị. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2016: "Tôi đã catwalk cho Chanel 7 lần rồi. Show yêu thích nhất của tôi là Cruise 2017 tại Cuba".

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch, Lauren chỉ nhận 5 show, trong đó có tới 4 show là của Chanel, con số này nói lên mối quan hệ mật thiết giữa cô và nhà mốt Pháp. Lauren cũng được giới mộ điệu gọi là "công chúa của Chanel" nhờ sự sủng ái đặc biệt này.

Ảnh Premier Models

Sự nghiệp đa dạng: Từ sàn diễn đến màn ảnh

Ngoài catwalk, Lauren de Graaf còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và editorial cho các tạp chí danh tiếng như Vogue China, Vogue Taiwan, L'Officiel Ukraine, Self Service, Interview, Wonderland Magazine, Pop, AFL...

Năm 2019, cô thử sức với diễn xuất trong bộ phim hành động "Sát thủ Anna" của đạo diễn Luc Besson. Gần đây nhất, năm 2024, Lauren xuất hiện trong series truyền hình "La Maison" - một bộ phim về thế giới thời trang cao cấp tại Paris.

Ảnh Premier Models

Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy trên sàn diễn, Lauren ngoài đời lại là người ưa chuộng phong cách minimalist. Cô thường chọn tông màu trung tính như đen, trắng, xám, kết hợp với những items cơ bản như áo len, quần jeans ống đứng, sơ mi trắng, giày bệt mũi nhọn...

Trên Instagram (@laurenjdg) với hơn 527K người theo dõi, Lauren không chỉ chia sẻ hình ảnh thời trang mà còn những khoảnh khắc đời thường đầy hài hước và chân thực, từ việc tự may quần áo, đi xe máy điện với bạn bè, đến những ngày thư giãn bên bãi biển cho thấy tính cách vui vẻ, không cầu kỳ.

Ảnh JPMV

Theo ước tính, Lauren de Graaf hiện có tài sản ròng khoảng 2 triệu USD, thu nhập chủ yếu từ các hợp đồng catwalk độc quyền với Chanel và Prada, cùng các chiến dịch quảng cáo toàn cầu với Armani, Valentino...

Ở tuổi 28, Lauren de Graaf vẫn duy trì được vẻ đẹp thanh thoát, huyền bí như nữ thần Hy Lạp - vẻ đẹp mà cô mang theo từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Từ cô gái nhút nhát không dám đứng trước máy ảnh và tự ti vào ngoại hình của mình, Lauren đã trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất trên sàn diễn quốc tế, hành trình của cô vẫn còn đang tiếp tục.