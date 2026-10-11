Cứ thu về là blazer lại lên ngôi: Dễ phối, thanh lịch, diện đi làm hay dạo phố đều đẹp miễn bàn

Mỗi khi tiết trời chuyển sang thu, áo blazer lại trở thành món đồ được ưu ái trong tủ quần áo. Chỉ cần khoác nhẹ bên ngoài áo thun hay sơ mi, bạn đã có một diện mạo chỉn chu mà vẫn thoải mái, hợp cả đi làm lẫn dạo phố. Từ những ngày se lạnh đầu mùa đến lúc đông về, blazer luôn có nhiều cách kết hợp để vừa giữ ấm, vừa giúp phong cách thêm cuốn hút.

Mẫu blazer màu trắng be của Joli với thiết kế dáng cơ bản, thanh lịch và tinh tế, dễ dàng phối hợp cùng nhiều trang phục khác nhau, mang đến vẻ ngoài hiện đại, nhẹ nhàng mà vẫn chỉn chu cho nàng trong mọi dịp.

Nơi mua: Joli

Mẫu blazer màu nâu của Happy Hahaha mang gam màu trầm ấm, thanh lịch và thời thượng, kết hợp cùng phom dáng cơ bản giúp nàng dễ dàng phối đồ, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, sang trọng mà vẫn trẻ trung, hiện đại.

Nơi mua: Happy Hahaha Studio

Thiết kế blazer trắng nhà MACI nổi bật với phần ve áo cách điệu mềm mại, tạo điểm nhấn tinh tế và hiện đại, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn đầy cuốn hút, giúp nàng dễ dàng khẳng định phong cách riêng trong mọi dịp.

Nơi mua: MACI

Mẫu blazer đen của Camella với thiết kế thanh lịch, phom dáng chỉn chu cùng gam màu kinh điển, mang đến vẻ ngoài sang trọng, hiện đại và đầy cuốn hút, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách từ công sở chuyên nghiệp đến dạo phố thời thượng.

Nơi mua: Camella

Blazer ngắn tay màu xanh bạc hà mang đến vẻ thanh lịch mà tươi trẻ, dễ kết hợp cùng quần âu hoặc chân váy trắng để tạo nên tổng thể nhẹ nhàng trong những ngày đầu thu.

Nơi mua: Esther Studios

Blazer dáng ngắn của nhà HUIEN mang nét thanh lịch pha chút trẻ trung, đặc biệt khi kết hợp cùng quần hoặc chân váy cạp cao, giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Nơi mua: HUIEN Design

Blazer dáng cơ bản của HAGOO với phom suông vừa vặn và phần ve áo gọn gàng mang đến vẻ chỉn chu, dễ phối cùng quần âu khi đi làm hay quần jeans cho những buổi dạo phố.

Nơi mua: HAGOO

Blazer mỏng nhẹ nhà Melia Lux là lựa chọn phù hợp cho những ngày đầu thu se mát, vừa tạo cảm giác thoải mái khi khoác ngoài, vừa giúp bộ trang phục thêm thanh lịch mà không nặng nề.

Nơi mua: Melia Lux

Blazer cách điệu của nhà Ella Dore với đường cắt tinh tế và chi tiết nhấn nhá nổi bật giúp diện mạo thêm sang trọng, cuốn hút ngay cả khi phối cùng những món đồ đơn giản.