Áo khoác mỏng + váy dài thướt tha: Combo nàng nào cũng muốn diện khi gió mùa về

Những ngày mùa thu se lạnh khiến chị em nghĩ ngay đến những chiếc áo khoác mỏng nhẹ, vừa đủ giữ ấm mà vẫn thanh thoát, duyên dáng. Và có lẽ, dịu dàng nhất vẫn là khi khoác một lớp áo mềm mại bên ngoài chiếc váy dài thướt tha, để tà váy khẽ lay theo từng bước chân trong gió thu. Một cách phối đồ giản dị nhưng đầy nữ tính, khiến những buổi dạo phố hay hẹn hò cũng trở nên thi vị hơn.

Váy liền màu trắng tinh khôi diện cùng áo khoác nâu ấm áp tạo nên nét dịu dàng, thanh lịch, vừa đủ duyên dáng cho những ngày thu se lạnh.

Váy hoa nhẹ nhàng kết hợp cùng áo cardigan mỏng mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng, để nàng duyên dáng dạo phố trong những ngày thu se lạnh.

Cá tính hơn là áo khoác jeans mix cùng váy liền xuyệt tông nâu, vừa phóng khoáng, trẻ trung, vừa giữ nét mềm mại, nữ tính cho những ngày thu se lạnh.

Một set đồ thanh lịch, chuẩn tiểu thư đài các với áo khoác mỏng khoác ngoài váy dài thướt tha, mang đến vẻ yêu kiều, nền nã trong từng bước chân.

Chân váy ren diện cùng sơ mi dáng rộng và sneaker - những item tưởng chừng không liên quan lại kết hợp đầy ăn ý, mang đến vẻ nữ tính xen lẫn phóng khoáng, trẻ trung.

Váy hoa mix cùng áo khoác tông nâu mang đến nét lãng mạn, dịu dàng; sắc nâu trầm ấm cân bằng họa tiết hoa, tạo nên set đồ duyên dáng cho những ngày thu se lạnh.

Áo khoác jeans là món đồ không thể thiếu trong những ngày gió mùa về. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hanh hao, cặp đôi áo khoác jeans và váy dài lại được chị em ưu ái, bởi nét phóng khoáng hòa cùng vẻ dịu dàng, duyên dáng vẫn luôn cuốn hút.

Dịu dàng, nữ tính hơn với áo len mỏng cùng váy dài xuyệt tông hồng phấn, mang đến vẻ ngọt ngào, thanh thoát cho nàng trong những ngày đầu thu.

Vẫn là áo khoác jeans nhưng cách mix đồ này lại mang đến một nét duyên rất khác, khi vẻ bụi bặm của denim hòa cùng sự mềm mại của váy dài, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa nữ tính.

Chân váy kẻ mix cùng cardigan màu đỏ mang đến vẻ trẻ trung, ngọt ngào, với sắc đỏ nổi bật làm bừng sáng cả góc phố mùa thu.



