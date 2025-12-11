Tóc Tiên và dàn sao có cùng động thái đặc biệt, HIEUTHUHAI bất ngờ biến mất?

Đến hẹn lại lên, sự kiện Year-End Holiday của Louis Vuitton chính thức tái xuất! Còn nhớ vào tháng 12/2024, dạ tiệc Giáng Sinh của Louis Vuitton đã thành công quy tụ dàn Anh Trai, Anh Tài làm bùng nổ MXH với những màn đọ sắc đến từ HIEUTHUHAI và các mỹ nam hàng đầu Vbiz.

Sau thành công vang dội này, năm nay nhà mốt Pháp một lần nữa hứa hẹn mang đến một đêm tiệc thời trang đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Từ vài ngày qua, giới mộ điệu đã bắt đầu xôn xao với loạt hint ngầm về một sự kiện thời trang “bom tấn” sắp sửa diễn ra khi phát hiện dàn sao tên tuổi đồng loạt “block lịch” vào đêm 12/12.

Mới đây, mọi sự đã sáng tỏ khi chiếc thiệp Louis Vuitton Year-End Holiday 2025 chính thức xuất hiện trong tay dàn khách mời khủng cùng với thời gian, địa điểm rõ ràng. Tính đến hiện tại những ngôi sao đã công khai hình ảnh thiệp mời như một lời xác nhận tham dự đêm tiệc gồm có: Tóc Tiên, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Bích Phương, Tăng Duy Tân, JSOL, Thiên Minh, Song Luân, Phương Ly, MIN, Orange, Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Lamoon, Mỹ Mỹ, AMEE. Cư dân mạng cho rằng, chỉ Louis Vuitton mới có thể quy tụ được các gương mặt nổi bật thuộc cả ba “vũ trụ” nghệ thuật: âm nhạc, điện ảnh, thời trang & phong cách sống, hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc đình đám, bùng nổ mạng xã hội. Đây cũng chính là lý do khiến người hâm mộ càng ngóng chờ hơn về line-up khách mời của Louis Vuitton năm nay.

“Chị đẹp” Tóc Tiên là một trong những khách mời sớm nhất xác nhận trở lại dạ tiệc cuối năm của Louis Vuitton.

Đúng như hint từ lịch trình, nam thần không tuổi Isaac cũng là Anh Trai sẽ có mặt tại event thời trang này.

5 Em Xinh của bản hit Cách Yêu Đúng Điệu: Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San, Mỹ Mỹ sẽ hội ngộ vào đêm 12/12.

"Vỗ Tay" cho sự xuất hiện của Em Xinh Phương Ly tại đêm tiệc sắp tới.

Orange sẽ cùng hội chị em “chiếm sóng” dạ tiệc LV?

“Thị đế” Liên Bỉnh Phát - người bạn thân thiết của Louis Vuitton gần đây chia sẻ hình ảnh thiệp mời.

Tăng Duy Tân cũng là một trai đẹp khác nhận được thiệp mời. Sẽ ra sao nếu bộ đôi “Tăng Duy Phương” tay trong tay cùng xuất hiện?

Người hâm mộ hẳn sẽ mong chờ JSOL và “Trí Son Media” của mình sẽ làm gì ở đêm dạ tiệc đặc biệt tối 12/12.

Chiếc thiệp Louis Vuitton trên story của nhiếp ảnh gia - Anh Tài Thiên Minh.

Song Luân là Anh Trai thứ ba xác nhận góp mặt trong sự kiện Louis Vuitton 12/12.

Ca sĩ MIN háo hức hẹn gặp mọi người tại sự kiện LV 12/12 này.

Người vừa xuất hiện trở lại sau thời gian dài vắng bóng - AMEE cũng khoe thiệp mời từ Louis Vuitton.

Siêu mẫu Tuyết Lan bên hoa và quà đậm chất Giáng Sinh từ Louis Vuitton.

Hot model Huỳnh Tú Anh cảm ơn lời mời của nhà mốt Pháp.

Từ những gương mặt khách mời đầu tiên đã mang đầy sức hấp dẫn, cùng với đẳng cấp của sự kiện năm ngoái, công chúng có quyền mong chờ một đêm tiệc với những màn đọ sắc đỉnh cao, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đến từ dàn sao sáng. Chưa lúc nào người hâm mộ lại nóng lòng chờ đợi có thêm nhiều cú đánh úp mang theo những “đỉnh lưu” xuất hiện đến vậy!