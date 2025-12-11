Bình luận toxic, chê bai Tăng Thanh Hà sau đám cưới em chồng

Đám cưới Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan dù không phải một sự kiện thuộc làng giải trí nhưng sức nóng không hề thua kém hôn lễ của bất kỳ mỹ nhân showbiz đình đám nào. Với dàn khách mời "máu mặt", sự quan tâm của công chúng phần lớn lại hướng về chị dâu xinh đẹp của Tiên Nguyễn - Hà Tăng, khi minh tinh này đã quá lâu không công khai xuất hiện ở một sự kiện lớn.

Từ khung hình tay trong tay cùng ông xã Louis Nguyễn trong chiếc áo dài nền nã vào sáng sớm đến layout tối giản mà quyến rũ ở đêm tiệc tối, không cần cất lời nào, sức hút từ vẻ đẹp sang trọng của ngọc nữ nhận về mưa lời khen nức nở từ công chúng.

Sự tinh tế và khí chất quý phái của Hà Tăng vẫn nguyên vẹn như hơn một thập kỷ trước, thậm chí còn trầm tĩnh và cuốn hút hơn ở ngưỡng 40. Thế nhưng, giữa vô số mỹ từ, những ánh mắt soi xét vẫn luôn xuất hiện như một phần không thể thiếu.

Ngay khi những hình ảnh của nữ diễn viên được lan truyền, một bộ phận cư dân mạng lập tức tập trung vào gương mặt cô. Loạt bình luận tiêu cực cho rằng người đẹp đã sớm lão hóa, thậm chí còn đồn đoán gương mặt gầy gò "khắc khổ" của Hà Tăng là do có "nỗi khổ tâm giấu kín" trong cuộc hôn nhân hào môn.

"Tăng Thanh Hà hốc mắt sâu nên nhanh già vì nhìn hốc hác", "Ra vẻ quý phái trong khi tuổi còn trẻ nên trông già"... Những ý kiến này hoàn toàn không xét đến yếu tố tuổi tác - Hà Tăng hiện đã 39 tuổi, hay việc cô đã là bà mẹ 3 con mà vẫn duy trì một vóc dáng phong độ, làn da không điểm trừ.

Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1986 đứng trước những phản ứng tiêu cực nhắm vào ngoại hình. Cách đây không lâu, khi nhận lời mời xuất hiện trên một trang bìa tạp chí, chi tiết đôi mắt sâu của Hà Tăng cũng bị mang ra bàn tán rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây là một khuyết điểm nặng nề, chống lại vẻ đẹp "thần thánh" mà người ta vẫn thường ca ngợi về cô.

Bước sang tuổi 39 vào cuối tháng 10 vừa qua, Hà Tăng đã nhân dịp sinh nhật để nói lên quan điểm riêng một cách tinh tế. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bộ ảnh đón tuổi mới - những khung hình tự nhiên, trong trẻo, không cầu kỳ như vẻ đẹp thuần khiết mà công chúng vẫn đắm chìm suốt gần 2 thập kỷ qua.

Đi cùng với đó, điều khiến netizen bất ngờ hơn cả chính là dòng tâm sự của Hà Tăng về cách cô đối diện với những thay đổi ngoại hình với tư cách là một người mẹ:"Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi mắt sâu này bắt đầu xuất hiện.... kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi..."

Ở những dòng kết, người đẹp chia sẻ một quan điểm đầy triết lý: Bản thân không nhớ năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là cô đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời!

Không giấu giếm, không phủ nhận, Hà Tăng chấp nhận thực tế về cơ thể mình với thái độ tích cực và trưởng thành. Cô không coi đây là khuyết điểm cần sửa chữa hay dấu hiệu đáng lo ngại, mà xem đó như một dấu ấn của hành trình làm mẹ thiêng liêng.

Thay vì "soi mói" những thay đổi tự nhiên của cơ thể, có lẽ người ta nên công nhận thành tựu của một bà mẹ 3 con, một doanh nhân thành công và cũng là một biểu tượng nhan sắc như Hà Tăng là những điều mà rất nhiều người chỉ có thể mơ ước.