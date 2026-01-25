“Công chúa nổi tiếng” đẹp tới nỗi được toàn dân bao dung, nhan sắc tuổi 44 gây nhiều tiếc nuối

Với nhiều khán giả yêu phim Hàn, Choi Jung Won là cái tên gợi lại cả một vùng ký ức đẹp của màn ảnh nhỏ cuối thập niên 2000. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai cô con gái thứ ba Mi Chil trong bộ phim truyền hình đình đám Những nàng công chúa nổi tiếng - tác phẩm từng tạo nên cơn sốt khi lên sóng năm 2009 và được xem là "quốc dân drama" của một thế hệ người xem châu Á.

Choi Jung Won nổi lên từ bộ phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" năm 2005. (Nguồn: Internet)

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một gia đình Hàn Quốc với bốn cô con gái mang bốn cá tính hoàn toàn khác nhau. Trong số đó, Mi Chil do Choi Jung Won thủ vai là nhân vật gây tranh cãi nhất: xinh đẹp, tiểu thư, có phần ích kỷ và thường xuyên trở thành nguồn cơn rắc rối cho gia đình. Thế nhưng, thật kỳ lạ là dù không phải kiểu nhân vật "dễ thương", Mi Chil vẫn được khán giả bao dung đến… vô lý. Và lý do thì rất rõ ràng: Choi Jung Won quá đẹp.

Thời điểm ấy, nhan sắc của Choi Jung Won thực sự là "cực phẩm" đúng nghĩa. Khuôn mặt tròn nhỏ, đường nét mềm mại, làn da trắng sứ cùng đôi mắt to long lanh như hồ nước mùa xuân tạo nên cảm giác mong manh rất đặc trưng. Khi Mi Chil khóc, từng biểu cảm đều khiến người xem dễ dàng đồng cảm; còn khi cô cười, gương mặt rạng rỡ như một trái đào chín, vừa ngọt ngào vừa trong trẻo. Không ít khán giả từng thừa nhận họ "ghét Mi Chil nhưng lại không thể ghét nổi Choi Jung Won".

Choi Jung Won thực sự được ưu ái vì quá xinh đẹp khi lên phim.

Sức ảnh hưởng của nhân vật này còn vượt ra ngoài khuôn khổ bộ phim. Từ phong cách trang điểm trong veo cho tới kiểu tóc xoăn bồng xù mì đặc trưng, mọi hình ảnh gắn với Mi Chil đều nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều cô gái trẻ bắt chước. Choi Jung Won khi đó được xem là biểu tượng nhan sắc dịu dàng, mong manh của truyền hình Hàn, thậm chí từng được ví là "tiểu Lee Young Ae" nhờ vẻ đẹp thuần khiết và khí chất nền nã.

Kiểu tóc xoăn xù mì của cô từng trở thành hot trend một thời. (Nguồn: Internet)

Choi Jung Won khi đó còn được ví là "tiểu Lee Young Ae". (Nguồn: Internet)

Sau thành công của Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng , Choi Jung Won tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình và nhìn chung đều đạt được tỷ suất người xem ổn định. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại không có cú bứt phá đủ mạnh để đưa nữ diễn viên lên hàng sao hạng A. Năm 2011, Choi Jung Won từng mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc với hy vọng tìm kiếm cơ hội mới, nhưng đáng tiếc là những dự án này không để lại nhiều dấu ấn.

Sau thành công của bộ phim, nàng công chúa thứ 3 xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng. (Nguồn: Internet)

Làn da căng bóng, trắng ngần cùng đôi mắt long lanh giúp cô ghi điểm tuyệt đối. (Nguồn: Internet)

Những năm sau đó, tên tuổi Choi Jung Won dần vắng bóng hơn trên màn ảnh. Hai năm trở lại đây, công chúng nhận ra nhan sắc của nữ diễn viên có phần lên xuống thất thường, còn sự nghiệp thì không còn sôi động như trước. Ở tuổi 44, Choi Jung Won cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chọn cho mình cuộc sống khá kín tiếng, tránh xa những ồn ào của làng giải trí và không sử dụng MXH.