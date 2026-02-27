Con trai nói một câu, Khánh Thi bỗng thấy "nhói lòng" vì sự thật phũ phàng

Phía sau ánh hào quang của những tấm huy chương và lịch trình thi đấu dày đặc, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi vừa có những giây phút lắng đọng khi nghe lời thú nhận đầy ngây ngô nhưng xót xa từ con trai cả về khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên bố mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ nhưng đầy xúc động về cậu con trai Kubi. Theo đó, khi chuyến du lịch Tết của gia đình khép lại, Kubi bất ngờ dành cho mẹ một nụ hôn và thủ thỉ: "Con vui quá".

Trước sự ngạc nhiên của mẹ, cậu bé lý giải bằng một câu nói khiến bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải suy ngẫm: "Dạ bởi vì cả năm nay con chưa được đi chơi với ba mẹ lúc nào mà ba mẹ không chấm thi và thi nhảy".

Chia sẻ của Khánh Thi về câu chuyện với bé Kubi - con trai cả (Ảnh: FBNV)

Nỗi lòng phía sau những chuyến tập huấn dài ngày

Dòng chia sẻ của Khánh Thi nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ. Với đặc thù công việc của một cặp đôi kiện tướng hàng đầu, Khánh Thi và Phan Hiển gần như dành trọn quỹ thời gian trong năm cho niềm đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao. Lịch trình của họ thường xuyên là những chuỗi ngày: Chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong và ngoài nước; hững chuyến đi dài ngày để nâng cao chuyên môn và cọ xát quốc tế; Lịch trình chấm thi và điều hành các giải đấu dày đặc.

Chính vì sự tận tâm với nghề, thời gian dành cho ba thiên thần nhỏ thường bị thu hẹp đáng kể. Những chuyến đi gia đình hiếm hoi đôi khi vẫn xen lẫn những lo toan về chuyên môn, khiến một đứa trẻ nhạy cảm như Kubi khao khát những giây phút bố mẹ hoàn toàn "rời xa" sàn đấu để dành trọn vẹn sự quan tâm cho con cái.

"Mẹ Thi... nhói lòng" – Nữ kiện tướng bộc bạch ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy sự xót xa và cả chút tự trách. Câu chuyện của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển là lát cắt điển hình cho sự hy sinh của các HLV, vận động viên đỉnh cao. Để mang về vinh quang và duy trì phong trào dancesport nước nhà, họ phải đánh đổi bằng những khoảng thời gian riêng tư bên gia đình.

Khánh Thi nhói lòng vì tâm sự và niềm vui của con trai (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc gia đình sum vầy ngày Tết của nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, phản ứng của Kubi cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của sự kết nối. Dù sớm bộc lộ năng khiếu và gặt hái thành công ở các giải đấu quốc tế, Kubi vẫn là một đứa trẻ cần hơi ấm và sự hiện diện của bố mẹ trong những sinh hoạt đời thường. Niềm hạnh phúc của cậu bé trong kỳ nghỉ Tết vừa qua không đến từ những món quà đắt tiền, mà đến từ việc lần đầu tiên trong năm, ba mẹ hoàn toàn trút bỏ áp lực "chấm thi và thi nhảy" để thực sự chơi cùng con.