Con trai mặc suit, con gái mặc Tingoan sẽ khiến buổi first date tan tành?

Tingoan là local brand Việt chuyên thời trang nữ được ưa chuộng và có độ phủ sóng tương đối lớn với phái nữ trong độ tuổi U20 - U35. Các thiết kế của thương hiệu hướng tới số đông đại chúng với tinh thần nữ tính, điệu đà, pha chút hơi hướng preppy style (thời trang học đường) cùng với mức giá phổ thông dễ tiếp cận, trung bình dưới 500.000 đồng/item.

Vì hình ảnh phổ biến mà thương hiệu này đang đại diện, không biết từ lúc nào Tingoan đã khiến không ít người xem như danh từ chỉ phong cách của những cô "bánh bèo" điển hình. Trên MXH, nhiều lần Tingoan trở thành chủ đề cho các nội dung trào phúng, đặc biệt khi nói về ấn tượng đầu tiên khi mới gặp nhau của nam và nữ.



Một cuộc tranh cãi mới đây xoanh quanh thời trang hẹn hò trong buổi first date của nam và nữ đang khiến cư dân mạng bàn tán, bắt nguồn từ một video trên kênh chuyên làm nội dung về Âu Phục. Theo đó, nhân vật chính của kênh này đã có phát biểu bất ngờ khi nhắc tên local brand nữ Tingoan với ngụ ý đánh giá đây là một kiểu ăn mặc mà anh không thấy hài lòng khi gặp đối phương trong lần hẹn đầu tiên.

Ở đầu video, cuộc trò chuyện của 2 nhân vật xoay quanh câu chuyện nam giới mặc suit khi đi hẹn hò. Hai nhân vật nam cho rằng theo đánh giá cá nhân của mình, ở buổi hẹn đầu phái nữ có xu hướng "chạy mất dép" khi thấy một bạn nam mặc bộ suit trịnh trọng đến.

Đáp lại quan điểm này, một trong hai người cho rằng đổi ngược lại nếu là mình khi trông thấy một bạn nữ mặc đồ Tingoan thì bản thân anh cũng... đi về thôi. Kết luận lại, người này cho rằng phong cách cũng chỉ là vẻ bề ngoài, dấu ấn của một buổi hẹn vẫn là để lại được ấn tượng từ bên trong. Miễn sao bộ suit ấy khiến người mặc cảm thấy tự tin là được.

Dưới phần bình luận của video, một số netizen đã để lại thắc mắc khi chủ nhân của câu nói này đang tỏ ý xem thường những cô gái mặc Tingoan, khiến họ cảm thấy bị động chạm. Đáp lại, chính chủ cũng không có phản hồi nào nhằm phân trần cho quan điểm của mình, mà chỉ để lại những bình luận mập mờ, khó hiểu, không rõ quan điểm trước và sau.

Trong khi đó, câu chuyện khi được đem ra bàn luận trên MXH Threads, lại mở ra 2 hướng quan điểm. Một số cư dân mạng chỉ trích nội dung của video cho rằng chính chủ cố ý hạ bệ đối tượng được nhắc đến. Song, một số người lại cho rằng, nhân vật nam không cố ý chê Tingoan mà chỉ đang ngụ ý phong cách của thương hiệu này và đối phương mặc chúng cũng làm anh bị ái ngại. Số còn lại thì phê phán đây là kiểu nội dung cố tình tạo tranh cãi vì mục đích cá nhân.

Thời trang là một phần đại diện cho cá tính của mỗi người, nhưng không thể nói lên tất cả chỉ bằng một bộ suit hay một chiếc váy của Tingoan. Một bộ Âu Phục may đo hoàn hảo có thể là sự tự hào của người đàn ông đam mê phong cách Sentorial nhưng lại quá cứng nhắc trong mắt một cô gái không ưa chuộng hình thức. Mặt khác, nam giới cũng không thể vơ đũa cả nắm khi đánh giá một người bạn gái qua bộ cánh mà anh ta cho là phổ thông, đại trà.