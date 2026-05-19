Những ngày gần đây, con trai 6 tuổi của tỷ phú công nghệ Elon Musk - bé X Æ A-Xii (tên thân mật là X, SN 2020) - đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội quốc tế sau khi xuất hiện cùng cha trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Đây không phải lần đầu cậu bé gây chú ý. Trước đó, X Æ A-Xii từng nhiều lần xuất hiện tại Nhà Trắng, văn phòng SpaceX, trụ sở Twitter/X hay các sự kiện công nghệ lớn cùng người cha nổi tiếng của mình.

Cũng từ đây, nhiều người cũng tò mò về mẹ của cậu bé. X Æ A-Xii (SN 2020) là con trai đầu lòng của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes, tên thật Claire Elise Boucher, SN 1988.

Trong khi vị tỷ phú giàu nhất hành tinh thoải mái đưa con đi khắp nơi, để cậu bé xuất hiện trong các sự kiện công nghệ, chính trị và ngoại giao tầm cỡ quốc tế thì Grimes lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Grimes không muốn con mình nổi tiếng quá sớm hay xuất hiện trước truyền thông quá nhiều; thay vào đó cần giữ quyền riêng tư cho trẻ.

Theo PEOPLE, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng internet hiện tại là nơi quyền riêng tư gần như bị xóa nhòa, các tin tức khó kiểm soát. Trong khi đó các con của cô còn nhỏ, việc hình ảnh bị công khai khiến cô có phần lo lắng và bất an, thông tin lan truyền không kiểm soát và kéo dài vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, theo cô, việc trở thành người của công chúng cần phải là lựa chọn của chính đứa trẻ khi đủ nhận thức. “Nổi tiếng là điều một người phải có quyền đồng ý” , nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Grimes và Elon Musk hẹn hò từ năm 2018 và từng là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất giới giải trí - công nghệ: một bên là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, một bên là nghệ sĩ nổi tiếng với hình tượng futuristic, sci-fi và âm nhạc điện tử dị biệt.

Sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2020, cả hai tiếp tục có thêm hai con là Exa Dark Sideræl và Techno Mechanicus. Tuy nhiên, họ chia tay vào năm 2021, vẫn cùng nuôi dạy các con.

Elon Musk thường xuyên đưa con trai X Æ A-Xii xuất hiện tại các không gian công cộng và môi trường làm việc. Từ rất nhỏ, cậu bé đã được nhìn thấy tại trụ sở các công ty như SpaceX, Tesla và nền tảng X (Twitter cũ), thậm chí xuất hiện trong các sự kiện mang tính chính trị và đối ngoại của Musk.

Trên thực tế, Musk dường như khá tự hào khi con trai sớm tiếp xúc với môi trường công nghệ. Grimes từng tiết lộ Elon Musk xem X như “protégé” - kiểu truyền nhân hoặc người kế thừa tinh thần.

Cậu bé cũng được mô tả là “little engineer” khi từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích tên lửa, robot và các cuộc họp kỹ thuật tại SpaceX.

Theo Grimes, X thậm chí biết nhiều về tên lửa, vũ trụ,... hơn cả cô. Sau vụ Starship phát nổ năm 2023, cậu bé còn bị ám ảnh nhiều ngày vì quá yêu thích tàu vũ trụ.

Hiện tại, Grimes ít xuất hiện trước truyền thông hơn trước và chủ yếu tập trung vào âm nhạc cũng như việc bảo vệ quyền riêng tư cho các con.

Dù vẫn giữ hình tượng nghệ sĩ lập dị, đậm màu sắc tương lai, nữ ca sĩ nhiều lần cho thấy cô muốn các con có tuổi thơ bình thường nhất có thể, thay vì lớn lên giữa sự chú ý của truyền thông toàn cầu.