Đang viral: Em bé 6 tuổi X Æ A-Xii Musk cực đáng yêu khi được bố dắt theo công tác tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh

Ngày 14 tháng 5 năm 2026, người giàu nhất hành tinh hiện tại - CEO Tesla Elon Musk đã đưa con trai 6 tuổi của mình, X Æ A-Xii, đi cùng trong chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hội nghị này có sự góp mặt của các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ như Tim Cook của Apple và Jensen Huang của NVIDIA. Nội dung cuộc họp được báo cáo là tập trung vào hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều chủ đề khác.

Chuyến đi công tác này của tỷ phú Elon Musk không một mình. Vị CEO 54 tuổi của Tesla được bắt gặp khi đi cùng với con trai X Æ A-Xii, 6 tuổi, người con chung của ông với vợ cũ Grimes.

Trong một đoạn video do CBS News thu thập được, cậu bé 6 tuổi mặc chiếc áo vest xanh nhạt với các họa tiết thêu màu xanh lá cây khi tháp tùng cha mình đến cuộc họp kinh doanh cấp cao được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Cậu bé được nhìn thấy đang chạy theo cha trong khi đeo một chiếc túi chéo màu nâu. Bộ trang phục của rich kid nhí mang đậm màu sắc văn hóa Trung Hoa. Musk nắm tay con trai khi họ tiến vào cuộc họp.

X Æ A-Xii là một trong số 14 người con của Musk. Ông cũng có con gái Exa Dark Sideræl, 4 tuổi và con trai Techno Mechanicus, 3 tuổi với Grimes.

Ông Trump đã mời tỷ phú Musk và các giám đốc điều hành Hoa Kỳ khác tham gia chuyến đi đến Trung Quốc khi ông và ông Tập Cận Bình thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, theo CNBC. Nhà Trắng đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc gặp trong một bài đăng trên X và cho biết: "Hai bên đã thảo luận các cách thức nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, bao gồm việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ vào Trung Quốc và tăng cường đầu tư từ phía Trung Quốc."

Jensen Huang, một trong những CEO tham dự cuộc họp, đã gọi đây là "một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại". Ông chia sẻ với các phóng viên: "Buổi lễ sáng nay rất phấn khởi. Chủ tịch Tập rất truyền cảm hứng, rất hiếu khách, và Tổng thống Trump cũng rất truyền cảm hứng và nồng hậu."