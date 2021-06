Con trai 3 tuổi bị ngã từ trên cao xuống đất, bà mẹ hét lớn ngăn không cho ông nội đỡ cháu được bác sĩ hết lời khen ngợi

Chúng ta đều biết trẻ em rất hiếu động và nghịch ngợm, nên chuyện các con té ngã cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, cách sơ cứu khi con bị té ngã, nhất là khi ngã từ trên cao xuống sao cho đúng thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết.

Con trai 3 tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống đất, người mẹ hét lên không cho bố chồng đến gần đỡ cháu dậy

Tiểu Quang là một cậu bé 3 tuổi sống ở Quảng Đông (Trung Quốc). Vì bố mẹ bận đi làm nên cậu bé được cho về quê ở với ông bà nội. Mỗi cuối tuần, bố mẹ bé trai sẽ về thăm con một lần. Tiểu Quang rất ngoan và dễ thương nên hầu như ai cũng yêu quý cậu bé.

Vốn bản tính thông minh, Tiểu Quang nhanh chóng nhận ra quy luật của bố mẹ mình. Thế là cứ đến chiều thứ 6, bé trai lại háo hức ra đứng ngoài ban công tầng 2 của nhà ông bà để đợi bố mẹ. Và cứ thấy bóng bố mẹ từ xa, cậu bé lại nhảy cẫng lên reo hò vui vẻ.

Nhìn thấy bố mẹ từ xa, Tiểu Quang vui mừng chồm người trên lan can tầng 2 (Ảnh minh họa).

Cho đến cuối tuần trước, sau khi reo hò, Tiểu Quang lại quá phấn khích nên cứ leo lên lan can rồi lại leo xuống rồi lại leo lên. May mà ông nội luôn ở bên cạnh để giữ lấy vạt áo của cháu. Thế nhưng, do sơ sểnh, Tiểu Quang đã chồm người quá nhiều qua lan can nên đã bị ngã từ tầng 2 xuống dưới đất.

Cảnh tượng này đã được mẹ của Tiểu Quang chứng kiến tất cả, cô vội mở cổng lao vào sân, đồng thời, ông nội của bé trai cũng chạy vội xuống lầu tìm cháu. Thế nhưng, ngay khi bố chồng muốn chạy đến đỡ Tiểu Quang dậy thì con dâu lại hét lớn ngăn ông lại: "Bố đừng đến gần. Hãy để thằng bé nằm yên như thế". Dù rất tức giận trước phản ứng của con dâu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con, ông cũng không dám xông vào.

Bác sĩ đã hết lời khen ngợi cách xử trí tình huống khi con gặp nguy hiểm của mẹ Tiểu Quang.

Xe cứu thương đến sau vài phút xảy ra sự việc. Bác sĩ kiểm tra cho Tiểu Quang xong thì hỏi han tình hình. Anh ấy đã khen ngợi ngay tại chỗ: "Chị làm tốt lắm! Rất chuyên nghiệp nếu không thương tích của đứa trẻ sẽ nghiêm trọng hơn".

Cách sơ cứu đúng khi trẻ bị ngã từ trên cao xuống mà cha mẹ cần biết

Theo các bác sĩ, cách sơ cứu đúng nhất khi con bị té ngã chính là bình tĩnh và quan sát con trong vòng 15 giây xem con có vết thương nào không. Nếu trẻ bị chấn thương ở phần cổ hoặc lưng, bố mẹ tuyệt đối không được bế trẻ lên. Hãy đảm bảo trẻ nằm ở tư thế thẳng và không di chuyển. Sau đó, lập tức gọi xe cấp cứu.

Trong trường hợp chân tay của con không thể hoạt động, bố mẹ chạm nhẹ vào là con khóc thét có nghĩa là con đã bị gãy xương hoặc trật khớp. Lúc này, điều bạn cần làm là hãy bế con ở tư thế cố định để đưa con đến bệnh viện. Trong lúc di chuyển cần nhẹ nhàng để tránh gây thêm tổn thương cho con.

Còn nếu may mắn trẻ không bị thương nặng sau cú ngã mà chỉ bị sưng tấy hoặc vết thương ngoài da, bố mẹ có thể dùng đá lạnh để chườm vết sưng tấy cho con hoặc dùng bông, vải sạch để cầm máu với vết thương ngoài da. Và nếu trẻ tỉnh táo, không có triệu chứng nào bất thường, bố mẹ có thể yên tâm.

Ngoài ra, nên lưu ý không nên bôi dầu gió để xoa bóp vết thương vì điều này sẽ làm cho vết thương nặng thêm.