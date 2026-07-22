Không chỉ để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, World Cup còn tạo nên một xu hướng đặc biệt tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh khi ngày càng nhiều bậc phụ huynh lựa chọn tên các ngôi sao bóng đá để đặt cho con mới sinh.

Tại Peru, số trẻ mang tên Haaland đang gia tăng, trong khi tại Argentina, cái tên Lionel cũng trở nên phổ biến hơn sau hành trình của đội trưởng Lionel Messi tại giải đấu, theo Dailynewnation.

Haaland tỏa sáng với bàn mở tỷ số, mang về lợi thế quý giá cho Na Uy trong cuộc đối đầu Brazil. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Cơ quan Đăng ký dân sự Peru cho biết, hàng trăm trẻ sơ sinh tại nước này đã được đặt theo tên tiền đạo người Na Uy Erling Haaland. Bên cạnh đó, những cái tên gắn với các ngôi sao bóng đá như Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục được nhiều gia đình lựa chọn, với khoảng 30.000 lượt đăng ký cho mỗi tên.

Tại Mexico, một giấy khai sinh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một bé gái được cho là mang tên Quinona Ysisidra Morita Haaland Guevara. Cái tên này được ghép từ hai cầu thủ Mexico Julian Quinones và Gilberto Mora, cùng tiền đạo Erling Haaland của Na Uy. Trong đó, "Ysisidra" được cho là lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của người hâm mộ Mexico, có nghĩa là "Biết đâu lại được thì sao".

Dù giới chức chưa xác nhận tính xác thực của giấy khai sinh nói trên, câu chuyện vẫn phản ánh sự gắn kết cảm xúc của nhiều người hâm mộ với bóng đá trong suốt giải đấu.

Tại Argentina, các tên Enzo, Emiliano và Lionel đứng đầu danh sách tên bé trai phổ biến nhất ở tỉnh Salta trong tuần trước trận chung kết, theo chính quyền địa phương, nơi cho rằng đây là hệ quả của "hiện tượng World Cup".

Đội tuyển Argentina góp mặt ở trận chung kết World Cup với những cầu thủ nổi bật như tiền vệ Enzo Fernandez, thủ môn Emiliano "Dibu" Martinez và đội trưởng Lionel Messi.

Cổ động viên Na Uy trên sân vận động tại World Cup 2026. Ảnh: Alamy/Thesun.

Trao đổi với hãng tin Mỹ, bà Fabiola Molina, người dẫn chương trình podcast Sin manual para padres tại Mexico City, cho biết xu hướng đặt tên con theo thần tượng đã xuất hiện từ lâu ở Mỹ Latinh, bắt nguồn từ thời Diego Maradona ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986.

Bà cho biết trước đây, khi nhóm nhạc Backstreet Boys nổi tiếng, nhiều gia đình đã đặt tên con trai là Kevin hoặc Brian, khiến những cái tên này trở nên rất phổ biến tại Bolivia, Chile và Argentina.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng việc mang tên của một thần tượng không đồng nghĩa đứa trẻ sẽ có cuộc đời giống người đó. "Chỉ vì tên bạn là Messi hay Lionel không có nghĩa bạn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Tên gọi không quyết định số phận", bà nói.

Khép lại World Cup, sức ảnh hưởng của giải đấu không chỉ được thể hiện qua kết quả trên sân cỏ mà còn lan rộng tới đời sống xã hội, tạo ra xu hướng đặt tên cho trẻ sơ sinh.

(theo Vietnamnet, Znews)