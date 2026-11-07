Con quá ngoan có tốt không?

Trong cuộc sống, khi đối diện với các lựa chọn, trẻ quá ngoan thường hay do dự, dựa vào ý kiến người khác. (Ảnh: ITN).

Nếu trẻ quá ngoan, trong quá trình trưởng thành có thể đối mặt với nhiều vấn đề tiềm ẩn, thậm chí khi bước vào tuổi trưởng thành còn gặp những khó khăn lớn hơn.

Trẻ quá ngoan thường quá coi trọng người khác

Trong cuộc sống, khi đối diện với các lựa chọn, trẻ quá ngoan thường hay do dự, dựa vào ý kiến người khác, vì chúng chưa thực sự rèn luyện khả năng cân nhắc lợi ích và đưa ra quyết định của bản thân.

Những đứa trẻ như vậy trong tương lai ở nơi làm việc và đời sống xã hội, một khi gặp phải những tình huống cần tự mình xử lý vấn đề phức tạp, có thể sẽ rơi vào trạng thái bối rối và bất lực, khó đưa ra phán đoán nhanh chóng và hành động đúng đắn.

Chúng có thể vì quá chú trọng việc tuân theo những quy tắc xã hội đã định và kỳ vọng của người khác mà kìm nén cá tính cũng như cảm xúc của bản thân. Khi giao tiếp với bạn đồng trang lứa, chúng không dám thể hiện suy nghĩ thật và sở thích của mình, sợ khác người, lo ngại gây phiền lòng hoặc bị phản đối.

Theo thời gian, trẻ quá ngoan khó xây dựng được những tình bạn sâu sắc và chân thành, trong các buổi giao tiếp xã hội luôn ở vị trí thụ động và bị gạt ra ngoài.

Thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội là một bất lợi

Rõ ràng, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội sẽ hạn chế sự phát triển nghề nghiệp của những đứa trẻ luôn tuân thủ quy tắc một cách thụ động, vì trong xã hội hiện đại, nhiều công việc đòi hỏi tính sáng tạo, hợp tác nhóm, giao tiếp hiệu quả và yếu tố đột phá.



Một người gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội sẽ khó nổi bật hoặc khẳng định bản thân trong môi trường như vậy.

Những đứa trẻ quá ngoan thường đi kèm với các vấn đề như áp bức cảm xúc bên trong và nhận thức về bản thân một cách mơ hồ. Chúng luôn đặt nhu cầu và đánh giá của người khác lên hàng đầu, cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn từ bên ngoài, trong khi bỏ qua cảm xúc và mong muốn thực sự của bản thân.

Việc kìm nén lâu dài có thể dẫn đến sự tích tụ và bùng nổ cảm xúc, khi gặp thất bại hoặc áp lực quá lớn, có thể gây ra các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, vì luôn sống theo kỳ vọng và khuôn khổ của người khác, chúng thiếu nhận thức rõ ràng về sở thích, điểm mạnh và giá trị cá nhân, không biết mình thực sự muốn theo đuổi điều gì, giống như con thuyền lạc giữa biển rộng mênh mông, không có hướng đi rõ ràng.

Giải pháp dành cho cha mẹ

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần khuyến khích trẻ thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình, dù những ý tưởng ấy có trẻ con hay khác biệt đến đâu, cũng hãy tôn trọng và lắng nghe một cách kiên nhẫn.

Trong quá trình ra quyết định ở gia đình và trường học, nên để trẻ tham gia một cách phù hợp, lắng nghe ý kiến của trẻ, từ đó phát triển ý thức trách nhiệm và khả năng ra quyết định của trẻ.

Bên cạnh đó, hãy tạo cho trẻ một môi trường phát triển thoải mái và bao dung, cho phép trẻ mắc sai lầm, khuyến khích trẻ học hỏi từ thất bại. Đừng quá nhấn mạnh đến thành tích và việc nghe lời, mà nên tập trung vào việc phát triển toàn diện cho trẻ, bao gồm cả sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xã hội.

Hướng dẫn trẻ nhận thức về bản thân, thông qua các hoạt động và trải nghiệm giúp trẻ khám phá sở thích và năng khiếu của riêng mình, từ đó xây dựng được nhận thức bản thân và sự tự tin rõ ràng.

Tốt hơn hết, trong quá trình trưởng thành của trẻ, người lớn nên hỗ trợ hợp lý để trẻ có thể bước đi trên con đường đời một cách khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin, thay vì sống gò bó, bị dán nhãn “đứa trẻ ngoan”, rơi vào tình thế khó khăn mà khó thoát ra.