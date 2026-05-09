Con gái lớn nhà Trương Mỹ Nhân gây sốt: Ngoại hình mong manh như thiên thần, mới 6 tuổi đã ra dáng chị cả, bảo vệ các em đến cùng

Con gái đầu lòng của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đang nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách hiểu chuyện từ nhỏ. Bé Bona, tên thật là Phí Tâm Di, sinh năm 2020 và năm nay đã tròn 6 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã sớm ra dáng chị cả trong gia đình, đặc biệt từ khi có thêm em gái Boni, Bona càng khiến nhiều người bất ngờ bởi sự khéo léo, tình cảm và lễ phép của mình.

Điều khiến nhiều khán giả yêu mến Bona không chỉ nằm ở ngoại hình xinh xắn như búp bê mà còn bởi cách cô bé quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong những khoảnh khắc đời thường được Trương Mỹ Nhân chia sẻ, Bona thường xuyên giúp mẹ chăm em, tự tay đút cơm cho bé Boni, thậm chí còn nhẹ nhàng nhắc em phải mời người lớn trước khi ăn cơm.

Xuất hiện trong chương trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân", Bona càng cho thấy rõ hình ảnh của một cô chị lớn hiểu chuyện. Đồng hành cùng em gái Boni và hai bé Nami, Suli nhà chú Tuấn Dương trong nhiều thử thách, Bona luôn là người chủ động chăm sóc và bảo vệ các em nhỏ.

Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé lại rất biết quan sát và lo lắng cho mọi người xung quanh. Có những tình huống khi thấy người lạ đến gần, Bona lập tức ngăn Nami lại vì sợ em gặp nguy hiểm. Sự nhạy bén và bản năng bảo vệ các em của cô bé khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú.

Không ồn ào hay nghịch ngợm như nhiều bạn nhỏ cùng tuổi, Bona lại gây thiện cảm bởi vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô bé sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng những đường nét được nhận xét là "sao y bản chính" từ ba Phí Ngọc Hưng.

Từ thần thái đến nụ cười, Bona đều mang nhiều nét giống ba, trong khi sự mềm mại và mong manh lại được thừa hưởng từ mẹ Trương Mỹ Nhân. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, cô bé đều nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trương Mỹ Nhân từng nhiều lần chia sẻ rằng Bona là em bé sống rất tình cảm, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn tuổi. Nữ diễn viên cho biết từ nhỏ cô bé đã ít quấy khóc, luôn khiến mẹ cảm thấy được yêu thương và tiếp thêm động lực cho cô trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, cách cư xử lễ phép và ngoan ngoãn của Bona cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng chính sự đồng hành nhẹ nhàng và cách nuôi dạy văn minh của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã giúp Bona lớn lên với tính cách đáng yêu như hiện tại.

Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân