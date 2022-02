Con gái Doãn Quốc Đam ở Phố trong làng: Đa tài, xinh đẹp, là diễn viên, MC, người mẫu của nhiều chương trình nghệ thuật nổi tiếng

Thời gian gần đây, bộ phim Phố trong làng đã thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện xoay quanh gia đình Mến - Thương - Tình. Có thể nói dù chỉ là tuyến phụ nhưng chính các nhân vật này lại chiếm spotlight và thu hút khán giả đến với bộ phim.



Bên cạnh diễn xuất ấn tượng được cho là "cân team" của Doãn Quốc Đam thì diễn xuất của diễn viên nhí trong vai bé Tình cũng nhận được nhiều lời tán dương của khán giả. Đặc biệt là ở những tập gần đây, khi bé Tình thể hiện nỗi buồn vì bố mẹ cãi nhau, bỏ nhà đi, khán giả đã đặc biệt dành nhiều lời khen tặng cho cô bé này.

Những phân cảnh trong phim Phố trong làng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Loạt giải thưởng uy tín, xuất sắc

Ngoài đời, bé Tình có tên thật là Tú An (sinh năm 2012, nickname là Moon). Chị Nhung, mẹ của Tú An chia sẻ ngay từ khi học lớp 1, con gái mình đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng thầy cô và các bạn với hình ảnh một cô bé dễ thương, hồn nhiên, sở hữu rất nhiều năng khiếu như: MC, hát, múa, kể chuyện, người mẫu nhí, diễn viên nhí.

Với đam mê nghệ thuật từ nhỏ, con đã không ngừng rèn luyện, học hỏi, tham gia nhiều sự kiện lớn và giành giải cao ở các sân chơi như Trao giải VTV Award 2019. Bên cạnh đó, cô bé là siêu mẫu nhí trên sàn Catwalk với các thương hiệu thời trang nổi tiếng biểu diễn cùng Hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu H'Hen Niê; Siêu mẫu Xuân Lan.

Ngoài ra, Tú An từng đạt Huy chương Vàng Belly Dance Festival International 2019; Giải Quán quân tìm kiếm tài năng Nhí toàn quốc do VTV3 tổ chức 2020; Giải Ngôi sao mạng xã hội lĩnh vực MC nhí toàn quốc do VTV3 tổ chức 2020; Giải được khán giả Bình chọn bé yêu thích nhất của VTV3 năm 2020.

Tú An đạt được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu xuất sắc.

Đặc biệt, với khả năng diễn xuất của mình, cô bạn nhỏ được xuất hiện trên rất nhiều các chương trình như: ''Cafe sáng của VTV3'', Trạng nguyên Nhí VTV3 năm 2021, là diễn viên chính 2 năm liền vở nhạc kịch nhà hát những giấc mơ chào Xuân 2020 - 2021 phát sóng trên VTV3.

Ngoài việc là người mẫu, diễn viên, Tú An còn là ca sĩ, con từng hát ở các chương trình truyền hình trực tiếp của VTV. Gần đây Tú An nhận trọng trách là người dẫn chương trình của FASHION FESTIVAL 2022 - SPECIAL PARTY 2021.

Sau bộ phim phố trong làng, Tú An cũng góp mặt trong bộ phim điện ảnh bom tấn 578 sẽ ra rạp trong đầu năm 2022.

Những kỷ niệm đáng nhớ với ''Phố trong làng''

Với những kinh nghiệm trên, nhiều người đánh giá Tú An đã chiếm trọn cảm tình của khán giả qua vai diễn Tình. Những phân cảnh khó lấy nhiều nước mắt của khán giả nhưng Tú An diễn xuất rất xuất sắc, trở thành một nhân vật mang đậm dấu ấn trong lòng mọi người.

''Khi thủ vai bé Tình con rất hào hứng vì cảnh quay là ở làng quê, không cách xa Hà Nội nên việc đi lại cũng khá thuận lợi với con. Đặc biệt con rất thích cảnh làng quê ở đây vì người dân rất thân thiện, cho con rất nhiều quà, người quả chuối người bắp ngô người cái bánh, đó đều là những điều Tú An rất thích và hào hứng khi đi quay phim.

Và điều đặc biệt nữa là các cô chú và toàn thể ekip đoàn phim rất cưng chiều con, chăm lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ để đảm bảo sức khoẻ. Với những cảnh quay cần phải khóc, bố Mến mẹ Thương đã hỗ trợ lấy cảm xúc cho con và cô Ngọc chú Nam cũng giúp đỡ con rất nhiều trong các cảnh quay cùng cô chú. Chính vì vậy con đã hoàn thành vai diễn của mình rất nhanh'', chị Nhung chia sẻ thêm.

Những hình ảnh đáng nhớ của Tú An qua các bộ phim.

Đam mê nghệ thuật là vậy nhưng khi đến trường, Tú An vẫn luôn là một học sinh tiêu biểu, 2 năm học liên tiếp đều đạt danh hiệu ''Hoàn thành Xuất sắc'' trong học tập và rèn luyện, là một cán bộ lớp năng nổ, trách nhiệm. Tú An rất hòa đồng, luôn sẵn lòng cùng bạn bè chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thường xuyên dành thời gian ra chơi giảng bài cho những bạn học chậm nên được các bạn trong lớp rất yêu quý.

Bên cạnh đó, Tú An rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của trường và là thành viên không thể thiếu của đội Tuyên truyền măng non giành được giải cao trong các cuộc thi của Quận: Giải Nhì ''Thi thiết kế thời trang - Vì một hành tinh xanh''; Giải Nhì ''Thi thiết kế mô hình thành lập Đoàn''; tham gia sân chơi ''Sáng tạo trẻ'', …

Tú An luôn cố gắng trong mọi việc bé làm, từ công việc cho tới học tập và cuộc sống.

''Con còn nhỏ nên gia đình chưa có định hướng sau này con làm gì, việc quyết định cho con tham gia cac chương trình nghệ thuật là mong con tự tin, biết quan sát cuộc sống, học cách yêu thương và trân trọng cuộc sống, đặc biệt bố mẹ mong con có tuổi thơ vui vẻ và sống đúng với tuổi thơ hạnh phúc'', chị Nhung tâm sự thêm.

