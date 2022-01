Con gái của Lan Phương và Hồng Đăng trong ''Thương ngày nắng về'': Đạo diễn hô cắt vẫn khóc cực cảm xúc, biết lý do thật đằng sau ai cũng ôm bụng cười

Vai diễn bé Sam khá nặng kí với nhiều cung bậc cảm xúc

''Thương ngày nắng về'' hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu trong những tập đầu, Thương Ngày Nắng Về lấy đi nước mắt của khán giả với dàn diễn viên nhí quen thuộc như Chu Diệp Anh hay Hồng Nhung thì ở những tập sau, hai diễn viên Bảo Linh và Tuấn Phong lại khiến cho người xem cười nghiêng ngả với sự đáng yêu và hóm hỉnh của mình.

Vào vai bé Sam, con của bố Đức (Hồng Đăng) và mẹ Khánh (Lan Phương), Bảo Linh nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả với diễn xuất ấn tượng, tự nhiên. Trong phim, Sam là con gái đầu của Khánh và Đức, cô bé luôn rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Nếu So là cậu bé hóm hỉnh, hay tị nạnh với chị gái thì Sam lại tỏ ra hiểu chuyện hơn. Khi bà ngoại giận mẹ Khánh, Sam cũng chủ động đến để ôm chầm lấy bà, xin lỗi bà để bà bớt giận. Đặc biệt trong chi tiết bố Đức lắp sai mô hình xe ô tô, em So đã buột miệng nói rằng ''bố Đức dốt'' thì Sam cũng chấn chỉnh em ngay: "Là bố chưa biết chứ không được nói bố dốt". Trong không khí căng thẳng của vợ chồng Khánh thì có lẽ Sam và So là nguồn năng lượng tích cực đem đến cho khán giả.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Bảo Linh trong phim.

Bé Sam bên bố mẹ và em trai So trong phim.

Được biết, Bảo Linh tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Linh, sinh năm 2010 tại Hà Nội. Hiện tại, Bảo Linh đang là học sinh trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố. Đánh giá về vai diễn lần này của con gái, chị Phương Hồng, mẹ bé Linh cho biết vai diễn này cực kỳ nặng kí với một cô bé 11 tuổi bởi nó chứa nhiều cung bậc cảm xúc đan xen nhau giữa những phân cảnh, đặc biệt là trong việc thể hiện tâm lý nhân vật lúc khóc, cười rồi lại nín.

''Mình nhớ có phân đoạn phải khóc hơn 3 tiếng đồng hồ vì quay nhiều góc khác nhau. Có cảnh con khóc cho đến khi bác Huy đạo diễn hô cắt mà nước mắt con vẫn tuôn dài không dừng được vì quá cảm xúc. Lúc ấy các cô chú trong đoàn như mẹ Lan Phương đã ôm và lau nước mắt động viên con mãi mà bé vẫn khóc mãi mới bình tĩnh được.

Sam và So rất thân thiết với nhau.

Lúc diễn xong, các cô chú hỏi lúc ấy con nghĩ gì mà khóc thương tâm thế làm mọi người đứng ngoài cũng khóc theo thì con bảo con nhìn đồ ăn bày trên bàn ngon quá mà con không được ăn nên con thèm và khóc luôn. Thế là cả đoàn ai cũng ôm bụng cười, con vẫn còn trẻ con lắm'', chị Hồng tâm sự.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim, đó là cảnh quay bị mẹ Lan Phương đánh. Bảo Linh đã xin mẹ đánh thật đau để cảnh thêm chân thật và con có thể cảm nhận được nỗi bức bách trong tâm trí nhân vật. Còn nhỏ tuổi nhưng Bảo Linh rất hết lòng với vai diễn của mình.

Dạy con không được kiêu căng, tự mãn, làm gì cũng phải cố gắng 200%

Trước ''Thương ngày nắng về'', Bảo Linh đã từng tham gia nhiều vai diễn trong phim ngắn, TVC, chụp ảnh mẫu cho các nhãn hàng. Hiện nay, cô bé đang được học thêm MC và nhảy để hoàn thiện hơn trong các lĩnh vực khác. Ngoài đời, Bảo Linh cũng là một cô bé hiền lành, chăm chỉ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Cô bé có tính cách hoà đồng, dễ gần và dịu dàng.

Từ nhỏ bé Bảo Linh đã được mẹ dạy phải tự giác, chủ động trong mọi việc nên cô bé rất chững chạc và hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng trang lứa. ''Con giúp mẹ được rất nhiều việc, từ nấu cơm, rửa bát, tắm cho em lúc mẹ bận, trông em, tự học trên mạng, tự nấu các món đơn giản...

Con luôn có suy nghĩ tích cực, lạc quan nên dù có khó khăn nào thì con cũng đối mặt với tâm thế thoải mái. Dù có chín chắn nhưng vẫn ngây thơ, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Theo bản thân mình qua quá trình quan sát con, mình thấy con và nhân vật bé Sam trên phim có một điểm giống là đều ngoan, hiểu chuyện, thông minh, sâu sắc'', chị nói thêm.

Trước "Thương ngày nắng về", Bảo Linh có cơ hội được tham gia rất nhiều dự án khác.

Nói đến cơ duyên được tham gia phim ''Thương ngày nắng về'', chị Phương Hồng tiết lộ bé đi casting cùng nhiều bạn nhỏ khác và may mắn được chọn: ''Mọi người nhận xét khi lên sân khấu con khác lắm, ánh mắt con sáng bừng lên vậy. Và mình cũng cảm nhận được niềm đam mê với nghệ thuật của con.

Dẫu vậy, Bảo Linh không có nhận thức bản thân là người nổi tiếng, con hay tâm sự với mẹ rằng cảm thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót nên phải học hỏi nhiều hơn để làm tốt vì chưa cảm thấy hài lòng. Mình luôn dạy con cần phải lễ phép, vui vẻ chứ không được chảnh hay kiêu căng.

Sau khi phim lên sóng, con được khán giả đón nhận, quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Tuy nhiên cuộc sống của con vẫn không thay đổi. Mình chỉ mong rằng dù con có nổi tiếng hay không thì vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu như bây giờ.

Cô bé xinh xắn rất năng động, tích cực, luôn vui vẻ.

Mình luôn dậy con không kiêu căng tự mãn, làm gì cũng phải cố gắng 200% năng lượng trong tất cả mọi việc. Dù vai nhỏ đến vai lớn, từ vai cảm xúc ít đến cảm xúc nhiều, con không chê hay kén chọn mà sẵn sàng vào mọi loại vai để học hỏi trải nghiệm nhiều vai diễn. Còn với sở thích năng khiếu diễn xuất thì mình muốn để con phát triển tự nhiên không gò ép. Vì con còn bé, thời gian còn dài để con phát triển nếu con muốn theo con đường nghệ thuật thì mẹ luôn ủng hộ".

Về tiền cát - xê của bé, chị Hồng đã làm riêng cho Bảo Linh một cuốn sổ tiết kiệm. Hiện tại mẹ sẽ giữ và sau này khi con lớn lên sẽ toàn quyền sử dụng. ''Mình nói với con về số tiền con kiếm được và con bảo mẹ để dành nộp tiền học cho con. Năm học vừa rồi Linh đã xin mẹ trích một phần cát - xê để mua iPad phục vụ cho việc học tập và thiện nguyện. Dù không phải số tiền lớn nhưng mình cảm thấy rất tự hào vì con hiểu chuyện đến vậy, biết chia sẻ khó khăn với người khác'', chị Hồng tâm sự thêm.

