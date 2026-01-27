Con dâu Beckham xăm mình "chỗ hiểm" để nói yêu bố mẹ, chuyện gì ngang trái vậy?

Giữa lúc mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình nổi tiếng của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nicola Peltz - vợ cậu cả nhà Beckham khiến dư luận dậy sóng với một động thái tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại được cho là mang hàm ý không hề nhỏ khi đăng tải một bức ảnh selfie trước gương trên Instagram.

Trong khung hình này, nữ diễn viên diện bikini màu xanh, vô tình (hay hữu ý) để lộ hình xăm nằm ở vị trí khá nhạy cảm trên cơ thể. Đây không phải hình xăm mới, nhưng việc cô chủ động khoe nó đúng thời điểm gia đình Beckham đang "sóng gió" khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi.

Nicola Peltz khắc lên da thịt tình yêu thương gia đình nhưng chắc hẳn không phải là gia đình chồng (Ảnh IGNV).

Theo truyền thông Anh, dòng chữ xăm này được viết bằng tiếng Yiddish và mang ý nghĩa "Family first" (Tạm dịch: Gia đình là trên hết). Đáng nói, Nicola và anh trai cô - Will Peltz đều sở hữu hình xăm giống nhau. Với nhiều người, đây có thể chỉ là một thông điệp tình cảm bình thường, nhưng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ ruột đang căng thẳng, hình xăm này lại bị xem như một lời nhắn nhủ có phần… "cà khịa" gửi đến nhà chồng.

Bài đăng của Nicola xuất hiện không lâu trước khi Brooklyn Beckham khiến công chúng choáng váng với tuyên bố gay gắt trên Instagram. Trong đó, chàng trai 26 tuổi khẳng định thẳng thừng rằng anh không muốn hàn gắn với gia đình, cho biết bản thân không bị ai kiểm soát mà đang lần đầu đứng lên bảo vệ chính mình. Nicola Peltz được cho là vẫn đang góp phần "đổ thêm dầu vào lửa" trong mối bất hòa này.

Cận cảnh hình xăm bằng tiếng Yiddish của Nicola (Ảnh IGNV)

Nếu như hình xăm của Nicola được cho là dành cho gia đình ruột thịt của cô thì loạt hình xăm trên cơ thể Brooklyn Beckham lại hầu hết hướng về gia đình vợ. Theo Page Six, nếu trước đây, những hình xăm của anh chủ yếu liên quan đến bố mẹ và các em thì kể từ khi hẹn hò rồi kết hôn với Nicola Peltz, "bộ sưu tập" này đã thay đổi chóng mặt. Năm 2022, Brooklyn từng tiết lộ rằng 70 trong tổng số khoảng 100 hình xăm trên cơ thể anh đều liên quan đến vợ, và đến nay con số đó có thể còn tăng thêm.

Những hình xăm của Brooklyn Beckham gây ra nhiều tranh cãi (Ảnh IGNV).

Brooklyn không chỉ xăm chân dung Nicola, tên cô hay những dòng chữ như "my baby", "beautiful girl", "lover", mà còn khắc lên da cả lời thề nguyện trong hôn lễ, lời bài hát đám cưới. Đỉnh điểm khiến công chúng ngỡ ngàng là việc anh xăm cả tên bà ngoại vợ và chuỗi tràng hạt của mẹ vợ lên tay. Nghe buồn cười nhưng không cãi được, mức độ si mê này đúng là hiếm thấy.

Từ một hình xăm nhỏ của Nicola Peltz cho đến cả "bản đồ tình yêu" trên cơ thể Brooklyn Beckham, câu chuyện gia đình Beckham giờ đây không chỉ là mâu thuẫn riêng tư, mà đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng toàn cầu. Và có lẽ, drama này vẫn chưa dừng lại ở đây.