Con bị tật bàn chân khoèo bẩm sinh, mẹ hối hận vì lúc mang bầu ngồi sai tư thế

Ngày con chào đời, gia đình chị Thêm (25 tuổi, TPHCM) chưa kịp vui mừng thì phát hiện bé mang tật bàn chân khoèo bẩm sinh. Lúc đó mẹ trẻ khá lo lắng, cơn đau mổ đẻ còn chưa lành thì vết thương lòng dày xéo.

Chị Thêm kể lại: "Lúc con sinh được 4 ngày, sắp xuất viện thì vợ chồng mình đưa bé đi khám nhi. Tại bệnh viện bác sĩ chẩn đoán con bị khoèo chân bẩm sinh. Nghe được thông tin đó vợ chồng mình rất hoang mang. Bởi trước đó trong thai kỳ, mình đi siêu âm không phát hiện ra và nhìn bằng mắt thường cũng khó phát hiện.

Sau đó chồng mình bế con đến phòng vật lý trị liệu ở bệnh viện Hùng Vương để khám và tư vấn cách điều trị (lúc đó mình vẫn nằm viện). Ở đây các bác sĩ tư vấn 2 hướng điều trị tật khoèo chân bẩm sinh cho con mình:

- Một là điều trị ngay sau sinh: Dùng nẹp keo + đế nhựa, tập 3 lần/tuần. Có thể điều trị từ 3-6 tuần (tùy vào trường hợp bàn chân lệch trục ít hay nhiều)

- Cách 2: Điều trị khi 1 tháng

Hướng dẫn tự điều trị ở nhà và hẹn tái khám đánh giá khi bé được 1 tháng. Nếu bé có tiến triển tốt sẽ được hướng dẫn tự tập tại nhà tiếp. Nếu chân bé không đáp ứng với chương trình tự tập sẽ thực hiện điều trị theo phương pháp bó bột đùi cẳng bàn chân, để bột chỉnh bàn chân trong vòng 10 ngày sau đó đeo nẹp có thanh ngang khoảng 2-3 tháng.

Trường hợp của con mình bác sĩ chẩn đoán là dạng nhẹ nên chúng mình quyết định điều trị tại nhà (dù chi phí đắt hơn). Bệnh viện sẽ cử 1 bác sĩ có chuyên môn đến tận nhà chữa trị cho con mình".

Tờ tư vấn chữa trị cho con chị Thêm ở bệnh viện Hùng Vương.

Theo mẹ trẻ, gia đình chị không có tiền sử dị tật bẩm sinh. Về nguyên nhân bé bị khoèo chân, các bác sĩ chẩn đoán rằng do thời kỳ mang bầu, chị Thêm ngồi nhiều và có thể ngồi sai tư thế, tử cung nhỏ, nước ối ít... khiến môi trường phát triển trong bụng của thai nhi bị ảnh hưởng.

"Nghe bác sĩ nói mà mình như chết lặng, rồi cũng rất hối hận. Đúng là thời kỳ sắp sinh mình ngồi khá nhiều và lâu. Mình có mua một máy may và may ga gối tại nhà để kiếm thêm thu nhập nuôi các con. Con lớn đi học nên mình khá rảnh rỗi và buồn nên cứ ngồi may vá suốt. Có thể lúc đó mình đã ngồi sai tư thế mà không hay. Mình chia sẻ điều này để cảnh báo các mẹ bầu khác nên thận trọng về mọi điều trong thai kỳ" - chị Thêm chia sẻ.

Hành trình điều trị tật khoèo chân bẩm sinh của em bé nhà chị Thêm

Bác sĩ đến nhà điều trị cho con chị Thêm là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chữa khoèo chân bẩm sinh cho trẻ. 1 tuần bác sĩ đến nhà 4 ngày để nẹp bàn chân, mát xa bàn chân cho em bé.

"Khi bác sĩ tập cho con mình gần 2 tuần thì chẩn đoán bé đã có tiến triển, sắp khỏi rồi, điều đó khiến vợ chồng mình rất mừng rỡ. Cô cũng bảo sẽ đến thêm 1 vài buổi nữa sau đó sẽ hướng dẫn vợ chồng mình cách nẹp bàn chân và mát xa cho con ở nhà. Tuy nhiên đến những buổi cuối thì cô có việc bận. Một bác sĩ khác đến nhà mình để chữa trị cho bé. Và bác đó nói rằng chân con mình vẫn chưa đỡ. Điều này khiến vợ chồng mình thất vọng và buồn kinh khủng. Bác sĩ này điều trị thêm tại nhà cho con thêm 5 ngày.

Sau đó, chúng mình quyết định đưa con đến bệnh viện để tái khám và đúng là chân bé chưa có tiến triển gì. Cuối cùng vì quá sốt ruột, mình và chồng quyết định chữa trị tại bệnh viện bằng phương pháp bó bột đùi cẳng bàn chân. Sau 10 ngày thì con được tháo bột. Hiện tại bé đang đeo giày nẹp bàn chân để định hình. Con đeo giày 22/24h trong ngày, trừ lúc bé tắm thì mình tháo ra. Nếu bé có tiến triển tốt thì con được giảm giờ đeo giày định hình xuống" - chị Thêm chia sẻ.

Nhìn con khó chịu rồi quấy khóc do phải bó bột rồi đeo giày định hình bàn chân, mẹ trẻ thấy thật xót xa. Thậm chí những lúc tháo giày để mát xa chân cho con, thấy bàn chân nhỏ bé của con lằn lên những vết đỏ do đi giày quá lâu, chị Thêm không kìm được nước mắt. Hiện tại bàn chân của con vẫn tiến triển khá chậm. Mẹ trẻ hi vọng chân con sớm bình thường để bé không phải chịu đau đớn, thiệt thòi...

Em bé phải bó bột sau đó đi giày định hình bàn chânm