Con bị khò khè suốt 1 năm, bố mẹ đưa đi khám mới tá hỏa khi biết nguyên nhân

Một miếng đồ chơi nhỏ hình ngôi sao năm cánh mắc trong thực quản suốt một năm khiến cả gia đình phải chạy chữa khắp nơi, còn đứa trẻ chịu đựng những triệu chứng dai dẳng đáng lẽ có thể phòng tránh.

Minh Minh (tên nhân vật đã được thay đổi), 1 tuổi 2 tháng, bắt đầu xuất hiện tiếng đờm trong cổ họng từ khi mới 2 tháng tuổi. Mỗi lần cảm lạnh hoặc sốt, tiếng khò khè càng rõ rệt, kèm theo tình trạng ngủ ngáy và há miệng khi thở.

Bố mẹ đã đưa con đến nhiều bệnh viện. Cậu bé lần lượt được điều trị theo hướng viêm phế quản, viêm thanh quản nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Gần đây, Minh Minh nhập viện vì sốt cao. Kết quả nội soi phế quản tại bệnh viện địa phương cho thấy phần trên khí quản của trẻ bị hẹp do tác động chèn ép từ bên ngoài. Các bác sĩ đề nghị gia đình chuyển trẻ lên bệnh viện tuyến trên để xác định nguyên nhân.

Sau đó, bố mẹ đưa Minh Minh đến Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Hồ Bắc. Qua thăm khám, ê-kíp của bác sĩ Ngô Á Bân, Trưởng khoa Hô hấp nhi, nhận định nguyên nhân gây chèn ép khí quản nhiều khả năng nằm bên trong thực quản.

Các bác sĩ khoa Hô hấp phối hợp với khoa Tiêu hóa thực hiện đồng thời nội soi phế quản và nội soi dạ dày cho trẻ.

Ngày 26/8, dưới sự hỗ trợ của ê-kíp gây mê, nội soi phế quản một lần nữa xác nhận đoạn trên khí quản bị hẹp do chèn ép từ bên ngoài. Ngay sau đó, nội soi dạ dày phát hiện một dị vật hình ngôi sao năm cánh không đều mắc ở phần trên thực quản.

Dị vật có đường kính khoảng 1,5 cm, các cạnh sắc nhọn đã đâm vào niêm mạc, khiến mô hạt phát triển xung quanh.

Sau khi dị vật được lấy ra an toàn, mẹ Minh Minh mới nhận ra đó là một chi tiết thuộc món đồ chơi giáo dục sớm do chính cô làm cho con. Không ai biết cậu bé đã nuốt món đồ này từ khi nào.

Triệu chứng không điển hình nên dễ bị chẩn đoán nhầm

Trong suốt một năm, biểu hiện chính của Minh Minh chỉ là tiếng đờm khò khè trong cổ họng. Trẻ không xuất hiện những triệu chứng thường gặp khi có dị vật thực quản như khó nuốt, chảy nhiều nước dãi hoặc bỏ ăn.

Chính vì biểu hiện không rõ ràng, tình trạng của trẻ dễ bị nhầm với nhiễm trùng đường hô hấp hoặc bất thường trong quá trình phát triển.

Bác sĩ Ngô Á Bân lưu ý các biểu hiện của dị vật thực quản ở trẻ nhỏ rất đa dạng, đôi khi diễn biến âm thầm. Nếu trẻ thường xuyên khò khè, thở rít hoặc khó thở nhưng không cải thiện sau quá trình điều trị thông thường, gia đình cần nghĩ đến khả năng trẻ đã nuốt phải dị vật.

Khi đó, cha mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện có khả năng nội soi hô hấp và tiêu hóa nhi để được kiểm tra chính xác.

Trường hợp của Minh Minh là lời cảnh báo đối với những gia đình có con nhỏ.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường khám phá thế giới bằng miệng. Vì tò mò, trẻ có thể nhặt và cho vào miệng bất cứ vật gì trong tầm với. Đồng xu, cúc áo, pin, hạt nhỏ và các chi tiết đồ chơi đều có nguy cơ trở thành dị vật đường thở hoặc đường tiêu hóa.

Trong số đó, một số loại dị vật đặc biệt nguy hiểm:

Pin cúc áo

Loại pin này có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu mắc trong thực quản, pin có thể gây bỏng mô chỉ trong khoảng 2–6 giờ, dẫn đến thủng thực quản và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin cúc áo, cha mẹ phải đưa con đến cơ sở y tế ngay lập tức, không được chờ trẻ xuất hiện triệu chứng.

Viên bi nam châm

Nếu trẻ nuốt từ hai viên nam châm trở lên, chúng có thể hút nhau qua các đoạn ruột khác nhau, kẹp chặt thành ruột và gây tắc, hoại tử hoặc thủng ruột.

Ngay cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường, việc nuốt phải nam châm vẫn cần được xem là tình huống cấp cứu.

Đồ vật sắc nhọn

Kim băng, mảnh nhựa vỡ và các chi tiết đồ chơi có cạnh sắc có thể đâm thủng thành đường tiêu hóa, gây chảy máu hoặc nhiễm trùng.

Những năm gần đây, các trường hợp trẻ vô tình nuốt phải chi tiết đồ chơi xảy ra không ít. Khi chọn đồ chơi cho trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ cần kiểm tra kỹ xem sản phẩm có những bộ phận nhỏ dễ bung, gãy hoặc rơi ra hay không.

Pin, nam châm, đồng xu, cúc áo và các vật nhỏ khác phải được cất ở vị trí trẻ không thể nhìn thấy hoặc với tới. Cha mẹ cũng nên thường xuyên kiểm tra đồ chơi cũ vì các chi tiết có thể bị lỏng sau một thời gian sử dụng.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, nhớ “3 không” và “3 cần”

Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ cần giữ bình tĩnh và thực hiện đúng cách.

Ba việc không nên làm

Không tự ý gây nôn: Dị vật có thể làm tổn thương thực quản thêm một lần nữa khi đi ngược trở ra, thậm chí rơi vào đường thở và gây ngạt.

Không tiếp tục cho trẻ ăn uống: Hãy tạm ngừng cho trẻ ăn, uống và nhanh chóng đến bệnh viện để chuẩn bị cho khả năng phải gây mê, nội soi lấy dị vật.

Không áp dụng mẹo dân gian: Không cho trẻ nuốt cơm nắm, thức ăn cứng hoặc uống giấm với hy vọng đẩy hay làm tan dị vật. Những cách này không có tác dụng và có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Ba việc cần làm

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: Nếu trẻ đột ngột không thể ho, khóc hoặc thở, tím tái và có dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, người chăm sóc cần gọi cấp cứu ngay và thực hiện sơ cứu hóc dị vật phù hợp với độ tuổi nếu đã được hướng dẫn.

Nếu trẻ vẫn thở được nhưng xuất hiện khó nuốt, đau, quấy khóc, chảy nhiều nước dãi hoặc bỏ ăn, gia đình cũng phải đưa con đến cơ sở y tế sớm.

Mang theo vật tương tự: Khi đến bệnh viện, cha mẹ nên mang theo một món đồ cùng loại hoặc ảnh chụp dị vật mà trẻ có thể đã nuốt. Thông tin này giúp bác sĩ đánh giá hình dạng, kích thước và mức độ nguy hiểm.

Tin tưởng và phối hợp với bác sĩ: Dị vật đường tiêu hóa là một tình huống cấp cứu thường gặp ở trẻ em. Phần lớn dị vật có thể được lấy ra bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn nếu trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Một chi tiết nhỏ của món đồ chơi giáo dục đã khiến Minh Minh phải chịu đựng suốt một năm. Câu chuyện là lời nhắc nhở các gia đình cần chủ động rà soát những vật dụng có nguy cơ, lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và trang bị kiến thức sơ cứu đúng cách để bảo vệ trẻ.

Nguồn: Hồ Bắc Nhật báo