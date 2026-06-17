Cư dân mạng lại được một phen “bật ngửa” vì độ đáng yêu siêu cấp của hai nhóc tì sinh đôi Cơm và Canh nhà cô Văn Thùy Dương. Chuyện là hai anh chàng được mẹ cho phép “khui” chú lợn đất màu đỏ rực rỡ để lấy kinh phí đi vi vu Sapa. Cơ mà, màn đập lợn này nó lạ lắm, mang đậm chất “tấu hài” của 2 nhóc tì.

Màn đập lợn của Cơm Canh nhà cô Văn Thùy Dương

Chiếm trọn spotlight chính là anh chàng Cơm với quả áo đen "Just Do It" nhưng làm không có nổi! Tay thì cầm chiếc mỏ lết to đùng, gõ vào chú lợn đỏ tạch tạch như gãi ngứa, nhưng mặt mũi thì đã mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài từ lúc nào. Đúng là “thương lợn” thì thương thật, nhưng nhiệm vụ kiếm kinh phí đi chơi thì vẫn phải hoàn thành!

Nhìn biểu cảm vừa khóc tu tu vừa sụt sịt mũi, vừa ngắm nghía chỗ đập của cậu nhóc mà ai nấy đều phải phì cười vì quá đỗi non nớt và chân thật.

Bên cạnh một anh chàng đang "lệ rơi" là một "quân sư" cực kỳ tỉnh táo ngồi kế bên. Thấy anh mình đập mãi không vỡ, cậu nhóc Canh còn lại nhiệt tình hiến kế: "Đập ở dưới bụng ấy!", "Đập vào đây cơ!" .

Thậm chí, khi mẹ buông câu “khích tướng” rằng chú lợn này nhẹ lắm, chắc chẳng có mấy tiền đâu, hai anh chàng liền phối hợp nhịp nhàng làm quả "test" trọng lượng. Cậu em nhanh nhảu nhấc thử rồi phán xanh rờn: "Úi cái này ít lắm, nhẹ tênh à!" . Đúng là "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", còn thuận anh thuận em thì... chú lợn đất mãi mới xong!

Sau một hồi dỗ dành và được mẹ tiếp thêm động lực, nhóc Cơm quyết định tung "chiêu cuối". Chỉ cần một cú gõ quyết định, cuối cùng cũng đập xong chú lợn mà mắt đỏ hoe. Và đoán xem điều gì xuất hiện? Một bầu trời "polyme" xanh mướt hiện ra thế này thì đi chơi thoải mái rồi.

Nước mắt vừa rồi bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là nụ cười hớn hở, giòn tan. Hai tay gom tiền lia lịa, các "alpha boys" lập tức bật chế độ "máy đếm tiền chạy bằng cơm", không quên ngó nghiêng xem còn sót tờ nào trong bụng lợn không.

Đoạn clip ngắn nhưng đã mang lại năng lượng vô cùng tích cực cho người xem. Sự ngây thơ, tình cảm của hai cậu bé khi vừa thương chú lợn đất vừa háo hức đếm tiền khiến ai cũng muốn “bế” ngay hai cục cưng này về nuôi. Chúc hai chàng trai Cơm - Canh có một chuyến đi Sapa thật vui vẻ với số "vốn tự thân" siêu to khổng lồ này nhé!