Em bé Coco - cháu ngoại cô Văn Thùy Dương có 1 đặc điểm cực kỳ đặc biệt ngay từ khi mới sinh ra

Mới đây, trên trang cá nhân, cô Văn Thùy Dương đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ về cháu ngoại Coco, nhưng lại khiến nhiều người đọc không khỏi mỉm cười bởi sự hồn nhiên, ấm áp và rất “đúng bà ngoại chất”.

Theo chia sẻ, ngay khoảnh khắc đón cháu từ tay bác sĩ, cô đã phát hiện ra một điều đặc biệt hiếm gặp: hai chiếc răng trắng đã trồi lên từ hàm dưới của em bé vừa chào đời . Chỉ một tuần sau, hai chiếc răng ấy nhô hẳn lên, cứng cáp chẳng khác nào răng của một đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi.

Nghe mọi người kháo nhau đó là “răng ngậm ngọc” – theo quan niệm dân gian, những đứa trẻ sinh ra đã có răng thường được cho là mang số mệnh đặc biệt, thông minh sớm, có phúc khí – cô vừa ngạc nhiên vừa… lo. Và đúng kiểu một bà ngoại cẩn thận, cô kể lại bằng giọng hài hước rằng mình đã mua khóa để cất hết ngọc đi cho lành, như một cách bảo vệ hài hước nhưng đầy yêu thương của cháu.

Thực tế, dưới góc nhìn khoa học, hiện tượng trẻ có răng ngay khi mới sinh hoặc trong những tuần đầu đời được gọi là răng sơ sinh (natal teeth) hoặc răng mọc sớm (neonatal teeth) . Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng đã được y học ghi nhận, chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền hoặc mầm răng phát triển sớm. Trong phần lớn trường hợp, nếu răng chắc và không gây ảnh hưởng đến việc bú hay niêm mạc miệng, trẻ chỉ cần được theo dõi định kỳ.

Thế nhưng, vượt lên trên những lý giải khoa học, điều khiến câu chuyện trở nên đáng yêu chính là cách người bà đón nhận mọi điều bằng bản năng yêu thương: vừa tin, vừa lo, vừa cẩn trọng theo kiểu rất đời của những người lớn đã quen sống cùng các lớp niềm tin dân gian.

Không chỉ đặc biệt về sinh lý, Coco còn sớm bộc lộ những biểu hiện khiến bà ngoại không giấu được niềm tự hào. Khi mới 3 tháng tuổi, em bé đã biết ngâm nga hát theo đài, dù “toàn hát sai nhạc”. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến người đọc bật cười, nhất là khi cô Văn Thùy Dương không quên “chốt hạ” rất duyên: “Chắc gen này giống bà ngoại nhất!”

Bài viết còn hé lộ một lát cắt rất thật của đời sống gia đình. Sáng nào, cô cũng gọi điện và nói: “Bà nhớ Coco lắm” . Nhưng ngay sau đó, lại vang lên giọng cậu con trai phía sau: “Mẹ lại sắp đi 1 tháng đấy! Chán!”. Một câu chen ngang hài hước đủ để người ta cảm nhận được những giằng co rất người: khi một người phụ nữ vừa là bà ngoại yêu cháu, vừa là người mẹ, vừa là người vẫn phải đi – về giữa những trách nhiệm riêng.

Khép lại bài viết, cô Văn Thùy Dương tự hỏi: “Bà yêu tất cả thì phải làm sao bây giờ!!!” Một câu hỏi không cần lời đáp, bởi chính những dòng chia sẻ ấy đã là câu trả lời. Đó là tình yêu gia đình giản dị, không cần phô trương, được kể bằng những chi tiết rất nhỏ: một chiếc răng mọc sớm, một câu hát sai nhạc, một cuộc gọi buổi sáng và một lời than thở quen thuộc.