Cô nhóc 3 tháng tuổi có mái tóc dày và xù bông như trẻ 2 - 3 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng

Có nhiều bé sơ sinh vừa mới chào đời nhưng tóc đã nhiều và tốt không kém gì các bé 1-2 tuổi. Thậm chí, có những bé tóc không chỉ dày mà còn xù bông lên trông vô cùng đáng yêu. Mới đây, hình ảnh một em bé 3 tháng tuổi có mái tóc dày và dựng đứng như cây nấm nhỏ khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Cô bé đáng yêu có mái tóc bông xù khiến nhiều người chú ý.

Được biết, cô bé này có tên Trần Phan Cát An, 3 tháng tuổi. Liên hệ với mẹ của bé, chị Đoàn Phan Phương Uyên (25 tuổi, sống tại Nha Trang) cho biết, hồi mới sinh tóc bé Cát An đã rất dày và đen, càng ngày mái tóc của bé càng dựng đứng lên như vậy.

Bé Cát An khi mới sinh được 3 ngày.

Theo bà mẹ này chia sẻ, chế độ ăn uống khi mang thai của chị không có gì đặc biệt, chị Uyên vẫn ăn uống như bình thường và chỉ kiêng những món có hại: "Mình chỉ kiêng những thứ cần kiêng thôi, còn bao nhiêu ăn tuốt. Mình ăn nhiều hải sản, ốc... Cứ cái nào nhiều canxi là mình ăn".

Chị Phương Uyên cũng cho hay, tóc của bé Cát An dày như vậy là do giống chị hồi nhỏ. Từ hồi mới sinh, tóc của chị Phương Uyên cũng đen nhánh và rất dày. Có thể thấy rằng, bé Cát An đã được di truyền mái tóc đen, dày giống bà mẹ xinh đẹp của mình. Và chị Uyên cũng không có ý định cắt tóc máu cho con mà chỉ tỉa bớt lại.

Chị Phương Uyên hồi nhỏ (bên trái) và bé Cát An.

Bé Cát An khi đầy tháng tuổi.

Những hình ảnh đáng yêu hiện tại của bé.

Hiện những hình ảnh đáng yêu của bé Cát An vẫn thu hút hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng thi nhau "thả tim" cho cô bé này và để lại những bình luận thích thú rằng:

- Quả đầu đáng yêu quá trời.

- Tóc đẹp quá mom ơi thèm tóc dày quá!

- Tóc chôm chôm dễ thương quá à!

- Nhìn yêu yêu mà buồn cười quá.

- Nhìn cưng gì đâu làm dâu cô không con ơi?

Bên cạnh đó, nhiều mẹ bỉm sữa cũng tranh thủ khoe mái tóc đáng yêu của con cái mình:

Tóc bạn còn dựng hơn tóc mình nữa (Ảnh: Như Quỳnh).

Tóc nó dựng nhìn vui mà mom (Ảnh: Ngọc Yến).

6 tháng rồi đây (Ảnh: Cao Phan Ngọc Diễm).