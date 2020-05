Cô nàng hô biến lỗ chân lông to "há miệng" thành nhỏ mịn mướt mát chỉ nhờ đúng 3 sản phẩm "cứu tinh"

Lỗ chân lông to thật sự là một nỗi phiền vì bề mặt da trông kém mịn màng, kể cả khi có makeup đi nữa cũng khó có thể che tiệt 100%. Và để trị lỗ chân lông to, bạn cần chọn đúng sản phẩm "chân ái" chứ rước mỹ phẩm lan man về thì dễ là chẳng thấy tiến triển đâu. Với kinh nghiệm của một người từng bị lỗ chân lông to và giờ đã đạt đến cảnh giới da căng mướt, lỗ chân lông được "làm phẳng", cô bạn này đã chia sẻ chân thực 3 sản phẩm thần kì đến hội chị em, món nào cũng giúp chăm sóc da tốt, làm thông thoáng, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen và "hô biến" bề mặt da trở nên trơn láng kiểu mẫu.



Làn da mướt mát, lỗ chân lông nhỏ mịn hiện tại của Ly Jun ắt là khiến nhiều người phải tị đây!

Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque 28ml (giá khoảng: 400.000 VNĐ)

Sản phẩm đầu tiên mà cô bạn Ly Jun khuyên dùng cho những nàng có da dầu mụn chính là mặt nạ nghệ đình đám của Kiehl's. Chiết xuất từ nghệ và quả nam việt quất, mặt nạ giúp chống oxy hoá hiệu quả, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết và làm thông thoáng lỗ chân lông, đặc biệt là khả năng hút dầu thừa siêu chuẩn.



Thói quen đắp mặt nạ mà Ly áp dụng chính là đắp 3 lần/tuần hoặc đắp vào những hôm cảm thấy lỗ chân lông "giãn nở", mỗi lần kéo dài khoảng 15-20 phút.

Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque Nơi mua gợi ý: Kiehl's Việt Nam, Trust

Obagi Clenziderm Pore Therapy Salicylic Acid 2% (giá niêm yết: 880.000 VNĐ)



Một sản phẩm vô cùng quan trọng trong công cuộc cải thiện lỗ chân lông to mà cô bạn cực kì tâm đắc chính là toner Clenziderm Pore Therapy Salicylic Acid 2%. Ly Jun nhấn mạnh ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã có thể thấy hiệu quả se lỗ chân lông, dầu thừa "mất tăm" mà sản phẩm mang đến. Ngoài ra, thành phần glycerin chứa trong toner còn giúp da căng bóng hơn cũng như khiến các bước dưỡng phía sau thẩm thấu tốt.

Cô nàng cho hay bản thân đã dùng qua nhiều loại sản phẩm chứa BHA khác nhưng chưa hài lòng, mãi đến khi trải nghiệm toner nhà Obagi mới thật sự bị chinh phục và dùng đến tận bây giờ. Lời khuyên của Ly là 1 tuần chỉ nên dùng em ấy 3-4 lần, đủ liều đủ lượng, chớ nên "tham". Chốt lại, Ly Jun nhận xét đây là sản phẩm "đáng giá trong từng giọt" rất nên có trong skincare routine của nhiều cô gái, nhất là với những nàng da dầu.

Obagi Clenziderm Pore Therapy Salicylic Acid 2% Nơi mua gợi ý: Obagi Việt Nam, Ồ Láng Viện, 20 Beauté

Bioderma Sebium Pore Refiner (giá khoảng: 380.000 VNĐ)

Theo Ly Jun thì kem dưỡng ẩm Sebium Pore Refiner không khác gì "mì ăn liền cho da" vì cho hiệu quả làm mịn mờ lỗ chân lông gần như ngay lập tức. Nhờ công thức độc đáo, sản phẩm giúp kiểm soát dầu nhờn hơi bị đỉnh, thành phần agaric acid cũng khiến lỗ chân lông nhỏ mịn, se khít hơn. Cảm nhận sau 2 năm dùng kem dưỡng Bioderma của Ly chính là lỗ chân lông như được lấp đầy, bề mặt da trông phẳng phiu, mượt mà hơn hẳn.

Những hôm cần "cấp cứu" lỗ chân lông, thì cô bạn sẽ thoa kem dưỡng trước bước chống nắng để lỗ chân lông trông nhỏ mịn, da giảm tiết dầu.

Bioderma Sebium Pore Refiner Nơi mua gợi ý: Watsons, Mint Cosmetics

Nguồn: Youtube Awesome Ly Jun