BS da liễu chỉ ra 4 việc cần làm khi da bị nám: Nên dùng loại vitamin C, kem chống nắng nào đều được chỉ tận tay

Ngoài 30 trở đi là làn da bắt đầu xuất hiện những vết nám nhẹ ở hai bên gò má, đây chính là hệ quả của việc da đến tuổi lão hóa và chịu tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Dù có che chắn cẩn thận thế nào thì hai bên má gần thái dương vẫn lấm tấm dấu vết. Đó mới chỉ là những vết tích nhẹ nhàng, nhưng một khi đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ ngày một đậm hơn. Phụ nữ dễ bị nám hơn đàn ông bởi da phụ nữ mỏng cộng thêm nội tiết dễ thay đổi nhất là với phụ nữ sau sinh vấn đề về da càng khó kiểm soát.

Theo Tiến sĩ Michele Green tại Viện da liễu NYC, các vết nám có thể giảm bớt nhưng không có cách điều trị dứt điểm tận gốc, tức là nám có thể tái sinh trở lại sau điều trị. Nhưng đừng để điều này làm bạn nản lòng, bạn vẫn có thể đến các trung tâm da liễu để điều trị nám da bằng các phương pháp laser, hay peel da... nhưng nếu không duy trì chăm sóc thì vết nám vẫn trở lại, thậm chí còn đậm màu hơn trước. Và tiến sĩ khuyên phụ nữ tuổi 30 trở đi nếu da bắt đầu có hiện tượng nám thì đừng bao giờ bỏ qua những bước chăm sóc dưới đây.

#1. Tẩy da chết đều đặn 2 - 3 lần/tuần

Tẩy da chết chính là bước quyết định để bạn có được làn da mịn màng tươi trẻ. Bước làm sạch da chết này còn hỗ trợ giảm thiểu các vết nám nhẹ nhàng trên da. Các bạn có thể chọn những dòng toner chứa AHA/BHA để tẩy da chết nhẹ nhàng, các sản phẩm chuyên dụng tẩy da chết dịu nhẹ (tránh các loại có hạt)... thực hiện khoảng 2 - 3 lần/tuần. Với những nàng da khỏe có thể chọn cách peel da với nồng độ thấp để cải thiện sắc tố da cũng như tình trạng lỗ chân lông to của mình.

#2. Thêm retinol, retin-A vào liệu trình skincare mỗi tối

Tiến sĩ Green chỉ ra rằng retinol hay retin-A xâm nhập sâu vào trong các tế bào da, trẻ hóa các tế bào da, kích thích sản sinh collagen mới. Tùy thuộc vào mức độ các vết nám của bạn, mà chọn các nồng độ retinol phù hợp. Nhưng chú ý chỉ dùng buổi tối bởi retinol sẽ khiến da dễ bắt nắng hơn. Nếu các vết nám nhẹ thì các bạn chỉ cần một dòng retinol nống độ nhẹ có trong serum, kem dưỡng đơn thuần; nhưng nếu vết nám đậm màu thì hãy tham khảo thêm ý kiến trực tiếp từ bác sĩ da liễu về liều thuốc đặc trị retin-A.

#3. Đừng xem nhẹ công dụng trị nám của vitamin C

Nám da chính là kết quả của việc sản sinh quá nhiều melanin, tiến sĩ Green khuyên chị em nên dùng các sản phẩm hỗ trợ làm giảm sắc tố melanin trên da. Huyết thanh vitamin C hoạt động với vai trò là chất chống oxy hóa, tiết chế hình thành melanin, cải thiện làn da sạm màu, từ đó giúp trẻ hóa làn da bạn.

Bác sĩ da liễu tại NYC Marisa Garshick còn chia sẻ vitamin C sẽ chống lại những tổn thương gốc tự do, nên da bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Một sản phẩm vitamin C chuyên dụng cho những làn da bị nám là Revision C Correcting Complex có chứa sự kết hợp giữa Vitamin C với công nghệ MELA-path được cấp bằng sáng chế để giúp bảo vệ chống lại các tổn thương gốc tự do từ ánh sáng xanh, tia tử ngoại; từ đó da giảm hẳn các vết nám, da trắng sáng mịn màng hơn.

#4. Bôi kem chống nắng đủ 356 ngày/năm

Da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể làm cho tình trạng nám trở nên tồi tệ hơn, điều đó có nghĩa là chống nắng cho da là điều bắt buộc phải làm. Tiến sĩ Green chỉ định, điều này bao gồm cả những ngày bạn không dành nhiều thời gian ở bên ngoài, cũng như những ngày trời nhiều mây âm u. Tia UV vẫn có thể chiếu xuyên qua vạn vật và tác động lên da của bạn ngay cả khi ở trong nhà.

Khi nói đến kem chống nắng, tiến sĩ Garshick khuyên bạn nên sử dụng phổ rộng (UVA và UVB), các chất chặn vật lý có gốc kẽm hoặc titan, và có SPF 30 hoặc cao hơn. Ngoài ra, có một số nghiên cứu cho thấy những người bị tăng sắc tố da hoặc bị nám có thể dễ bị biến màu xấu hơn từ ánh sáng xanh, cô nói thêm. Vì vậy tốt nhất là bạn nên tìm loại kem chống nắng có khả năng bảo vệ chống lại tia tử ngoại và ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính... Ví dụ như kem chống nắng có chứa oxit sắt như Elta MD UV Elements Tinted.

Nguồn: Byrdie