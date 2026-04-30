Một người cha tại Brazil đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi bất ngờ ngất xỉu ngay trong phòng sinh, đúng khoảnh khắc vợ anh hạ sinh con gái thứ hai bằng phương pháp sinh mổ.

Sự việc xảy ra ngày 18/4 tại một bệnh viện ở thành phố Criciúma. Nhân vật chính là Maicon Pedroso, người đã vào phòng sinh để chứng kiến vợ mình, Mariane Felippe, vượt cạn.

Theo ghi nhận, khi ca sinh mổ diễn ra, mọi thứ đều ổn định và suôn sẻ. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm em bé được đưa ra ngoài lúc 8h24 sáng, Maicon - khi đó đang nắm tay vợ - bất ngờ mất ý thức. Một nhân viên y tế đã kịp thời đỡ lấy anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống sàn trong trạng thái bất tỉnh.

Maicon tỉnh lại không lâu sau đó nhưng cho biết anh hoàn toàn không nhớ khoảnh khắc con gái chào đời. “Tôi không nhớ gì cả từ lúc em bé được sinh ra”, anh chia sẻ với truyền thông địa phương.

Trước đó, hai vợ chồng đã nhập viện vào rạng sáng cùng ngày sau khi Mariane có dấu hiệu chuyển dạ. Các bác sĩ quyết định tiến hành sinh mổ và ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi cho đến phút cuối.

Hai nhiếp ảnh gia có mặt tại phòng sinh là Patricia Vogel và Viviane Borges cho biết toàn bộ quá trình ban đầu diễn ra nhẹ nhàng, bình tĩnh. “Khi chúng tôi đến, họ có chút lo lắng nhưng mọi thứ đều đúng như dự kiến. Không khí rất thoải mái, đội ngũ y tế tự tin và bố mẹ cũng vậy. Nhưng đúng 8h24, khi em bé chào đời, người cha đã ngất xỉu”, họ kể lại.

Cặp đôi này cho biết họ đã ghi lại hơn 1.500 ca sinh trong suốt 5 năm làm nghề và từng nhiều lần chứng kiến các ông bố ngất trong phòng sinh.

Dù tình huống khiến đội ngũ y tế bất ngờ, Maicon được cho là hồi phục khá nhanh và sau đó vẫn có thể ở bên con gái mới sinh.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 19 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận trái chiều.

Một số người dùng mạng bày tỏ sự cảm thông: “Phụ nữ không biết việc này khó khăn thế nào với đàn ông đâu. Cố lên nhé, chiến binh!”.

Trong khi đó, người khác lại hài hước cho rằng ông bố đang “chiếm spotlight”.

Hiện đoạn clip vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và tranh luận của cộng đồng mạng về phản ứng của các ông bố trong phòng sinh.

Nguồn: The Mirror