Bạn đang phân vân, đắn đo đến tận bây giờ chưa biết nên cắt kiểu tóc nào vì sợ "đổi ngói" sớm quá sẽ hụt mất trend? Thế thì bây giờ bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, đi tới tiệm salon và dõng dạc nói với thợ cắt tóc: "Cắt layer cho em nhé!" được rồi đấy. Kiểu tóc layer này đã hot từ năm ngoái, với sự lăng xê nhiệt tình của Han So Hee trong Nevertheless hay mới đây là Kim Da Mi trong Our Beloved Summer nhưng được trang Who What Wear dự đoán vẫn tiếp tục duy trì "nhiệt" trong năm 2022. Lý do rất đơn giản: đẹp và không kén mặt.

Bắt đầu là Han So Hee, sau đó đến Kim Da Mi giúp tóc layer phủ sóng mạnh mẽ. Han So Hee có gương mặt trái tim, cằm dài còn Kim Da Mi lại là gương mặt tròn điển hình, và khi để tóc layer thì không chỉ tôn đường nét trên mặt mà còn giúp "hack mặt" nhỏ gọn, xinh xắn đó

Vừa không kén mặt, mà dù tóc bạn có đang ở chiều dài nào thì cũng layer được cả. Tóc lob layer đem đến vẻ ngoài cổ điển, sang trọng. Còn tóc dài layer thì tạo điểm nhấn thú vị, trẻ trung, phù hợp cho trước giờ chỉ để tóc dài suôn, đang muốn đổi gió nha

Để tăng hiệu ứng "hack mặt", gợi ý bạn nên rẽ ngôi lệch, layer nhiều tầng tạo độ dày, tầng ngắn nhất sẽ như một chiếc mái bay, giúp che gò má cao ổn áp. Đối với ai có gương mặt dài thì mái thưa là lựa chọn đúng đắn. Khi nào muốn diện chỉ cần uốn xoăn và chải bung, lúc này chỉ cần makeup "sương sương" là đã ấn tượng lắm rồi

Ảnh: Instagram nhân vật