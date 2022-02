Tóc mái chữ S gần đây nổi lên như 1 trào lưu trong cộng đồng làm đẹp, bắt nguồn từ Song Hye Kyo trong phim Now, We Are Breaking Up. Kiểu mái này được uốn nhẹ ở trên, vòng cung xuống má, cuối cùng hướng ra bên ngoài. Nghe qua thì hơi cầu kì nhưng uốn mái theo cách này giúp làm nhỏ gương mặt cực đỉnh, phần má "ú nu" sẽ được che đi hiệu quả