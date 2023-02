Có gì trong tuýp kem nâng tông dưỡng trắng của Hàn được vote 5 sao trên Amazon

Thực tế là làn da mỏng manh nhạy cảm của các chị rất hay vấn đề, nếu không mụn trứng cá, da dầu nhờn dính, lỗ chân lông to... thì cũng gặp phải vấn đề da nhợt nhạt không đều màu, nhất là khi da lấm tấm các vết thâm mụn thì việc trị thâm càng nan giải hơn.

Việc làn da nhợt nhạt, thâm nám là điều khó tránh. Tác động của ánh nắng mặt trời hay từ các thiết bị điện tử cũng khiến da sạm đi trông thấy chứ chưa nói đến làn da đến tuổi lão hóa.

Đương nhiên bạn vẫn phải cần một loại serum chuyên biệt cho việc trị thâm, trị mụn; nhưng nếu cần một loại kem dưỡng ẩm có khả năng dưỡng trắng nâng tông, tạo lớp nền tự nhiên đều màu thì có thể tìm hiểu những dòng kem dưỡng "tone-up cream".

Có gì trong tuýp kem nâng tông dưỡng trắng của Hàn giá chỉ hơn 200k

Thông tin sản phẩm: Kem dưỡng nâng tông da Beyond Angel Aqua Daily Tone Up Cream Xuất xứ: Hàn Quốc, tập đoàn LG - Household & Healthy Care Thành phần: Hyaluronic acid, vitamin B3, B5... Không parapen, không màu nhân tạo, không hương nhân tạo, không dầu khoáng, không thành phần từ động vật. Nơi mua: Mall của Beyond (sale mua 1 tặng 1, kèm tặng thêm sửa rửa mặt dịu nhẹ 265k)

Là một dòng kem nâng tông khá mới nhưng Beyond Angel Aqua Daily Tone Up đã được vote 5* trên amzon.

* Công dụng và thành phần:

- Hyaluronic acid: Cấp và dưỡng ẩm, giúp da ngậm nước, duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa và làm mềm da.

- Vitamin B3: Duy trì độ ẩm, hạn chế sự mất nước thường xảy ra ở da, kháng viêm giảm mẩn đỏ, kích ứng với da nhạy cảm.

- Vitamin B5: Thành phần chuyên biệt với khả năng làm dịu kích ứng của da, cải thiện độ mịn màng, bảo vệ hàng rào của da.

Beyond Angel Aqua Daily Tone Up dạng tuýp kem trắng đục và khá đặc nên mỗi lần dùng một lượng nhỏ là có thể đủ cho toàn bộ khuôn mặt. Tuýp kem cũng rất thân thiện với hai gam màu trắng - hồng. Kem dạng tuýp nên có thể tránh sự tác động của môi trường ngoài ảnh hưởng đến chất lượng kem mỗi khi sử dụng.

* Cảm nhận trên da:

Cũng vì chất kem khá đặc nên bạn chỉ cần một lượng nhỏ, chấm thành từng chấm nhỏ lên da và thoa đều là được (như hình là mình đang chấm kem hơi nhiều). Kem khá đặc nên bạn chú ý dùng đầu ngón tay thoa kem nhẹ nhàng để tránh tác động lực quá nhiều lên da.

Vì là tone-up cream nên kem sẽ tạo cho bạn một lớp nền trắng mịn màng giống như vừa che phủ một lớp kem nền hay cushion trang điểm. Kem nên da khá tự nhiên, chứ không tạo cảm giác trắng bệch như nhiều người vẫn e ngại.

Da mình tuy không có vết thâm mụn hay tàn nhang quá rõ nhưng nền da lại sạm thâm, không đều màu, lỗ chân lông ở sát khu vực chữ T khá rõ. Sau khi thoa một lớp kem nâng tông của Beyond thì da sáng và đều màu hơn, lỗ chân lông cũng được cải thiện khá nhiều.

Tuy nhiên mình chấm hơi nhiều kem phải thoa một lúc mới đều hết lên da, rút kinh nghiệm từ mình, các bạn chỉ cần chấm 1/2 lượng kem mình đã dùng là đủ.

* Kết luận

Nếu bạn ngại make up gây bí da, thì có thể chọn kem dưỡng Beyond Angel Aqua Daily Tone Up vừa cấp ẩm, làm dịu làn da vừa cho bạn một lớp nền trắng tự nhiên. Khi đó bạn chỉ cần kẻ lông mày và tô thêm chút son môi là khuôn mặt tươi tắn hơn nhiều.