Ở Jisoo có một "nghịch lý" khá thú vị diễn ra mỗi mùa Tuần lễ Thời trang: fan hâm mộ gần như chẳng bao giờ phải lo cô có xinh hay không, thứ khiến họ bồn chồn lại là hôm nay Dior sẽ cho cô mặc gì. Nhan sắc ổn định, lớp trang điểm hiếm khi mắc lỗi, độ phủ truyền thông cũng chẳng cần bàn cãi, nhưng riêng khoản trang phục, nữ đại sứ không ít lần khiến công chúng chia thành hai phe.

Show Dior Xuân Hè 2027 tiếp tục là một trường hợp như vậy. Jisoo vẫn xuất hiện trong sự săn đón của truyền thông quốc tế, hội ngộ cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Jang Wonyoung và dàn khách mời đình đám. Thậm chí lần này, cô còn được trao đặc quyền đáng chú ý khi diện những thiết kế thuộc bộ sưu tập mới trước khi chúng chính thức xuất hiện trên sàn diễn.

Chiếc túi cầm tay hình thiên nga sau đó xuất hiện ở look số 51, trong khi chân váy voan hồng phấn là phiên bản khác màu của chiếc váy xanh lơ trong look số 49. Áo sơ mi đi kèm khăn mảnh cũng là chi tiết được Jonathan Anderson sử dụng ở nhiều tạo hình trong bộ sưu tập. Với Jisoo, phần khăn được thắt thành nơ nhỏ ở cổ, kết nối với nơ trên tóc và đôi giày Dior Bow điểm hoa từ bộ sưu tập Cruise 2027.

Xét riêng từng món, đây đều là những thiết kế có câu chuyện và không thiếu điểm thú vị. Đáng lẽ với lợi thế được mặc đồ mới trước cả khi chúng xuất hiện trên sàn diễn, Jisoo hoàn toàn có thể tạo nên một khoảnh khắc thời trang ấn tượng vang dội. Thế nhưng vấn đề của tạo hình này lại nằm chính ở cách quá nhiều món đồ thú vị được đặt cạnh nhau.

Jisoo xuất hiện với bảng màu trắng - hồng phấn vốn rất hợp vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Áo sơ mi trắng dài tay được thắt nơ kín cổ, phía dưới là chân váy hồng nhiều lớp voan có độ phồng lớn. Túi thiên nga, giày đính hoa rồi nơ tóc tiếp tục kéo tổng thể về một thế giới nữ tính, lãng mạn. Thế rồi khi đặt tất cả cạnh nhau, sự ngọt ngào bắt đầu trở nên quá tải.

Phần thân trên vốn đã kín bưng bởi sơ mi dài tay, cổ cao và nơ bản to, bên trong lại tiếp tục có thêm một lớp áo kín. Phía dưới, chân váy nhiều tầng tạo khối lớn quanh hông và chân. Cả nửa trên lẫn nửa dưới đều được tăng độ che phủ và độ phồng, trong khi gần như không có khoảng hở ở cổ, vai hay eo để cơ thể "thở". Kết quả là vóc dáng của Jisoo bị quần áo bao lấy, tỷ lệ cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn.

Điều này càng rõ khi đặt bản phối của Jisoo cạnh cách những món đồ tương tự xuất hiện trên sàn diễn. Ở đó, thiết kế của Jonathan Anderson thường có khoảng trống để một cấu trúc, một chất liệu hay một chi tiết lạ trở thành điểm nhìn chính. Còn trên người Jisoo, áo sơ mi - nơ cổ - váy voan xếp lớp - nơ tóc hay hoa trên giày và túi thiên nga đều cùng lúc muốn được chú ý. Vì vậy, từng món riêng lẻ đều có điểm hay nhưng khi ghép lại, tổng thể lại khiến người nhìn không xác định được đâu mới là nhân vật chính.

Đáng tiếc nhất là chiếc túi thiên nga. Bản thân món phụ kiện đã đủ đặc biệt để trở thành điểm nhấn của cả tạo hình, nhưng khi đứng giữa hàng loạt chi tiết nữ tính khác, sự kỳ lạ và vui nhộn vốn có của nó lại thành lạc quẻ.

Phong cách nữ tính, lãng mạn chưa bao giờ đồng nghĩa với lỗi thời. Jonathan Anderson cũng rất giỏi biến những chất liệu cổ điển, ngây thơ thành thời trang bằng cách thay đổi tỷ lệ và thêm vào những chi tiết bất ngờ. Vấn đề ở tạo hình của Jisoo là gần như không có một yếu tố đối lập nào đủ mạnh để cân lại sự ngọt ngào.

Nếu chân váy đã bồng xòe, phần thân trên có thể gọn hơn. Nếu áo đã kín cổ và có nơ, kiểu tóc hoàn toàn có thể được tiết chế. Nếu túi thiên nga được chọn làm điểm nhấn, giày và phụ kiện còn lại có thể tém lại. Nhưng ở đây, từ bảng màu, chân váy bồng, nơ cổ, nơ tóc đến những bông hoa trên giày đều liên tục nhắc lại cùng một tinh thần.

Ngay cả việc người hâm mộ Hàn Quốc liên tưởng bộ đồ của Jisoo với Hanbok cũng khá thú vị: chân váy phồng gợi nhớ chima, còn áo dài tay cùng nơ cổ khiến họ liên tưởng tới jeogeori và dây buộc goreum. Tuy nhiên vẫn cần nhắc lại rằng, một bộ trang phục có câu chuyện thú vị chưa chắc đã đồng nghĩa với việc nó tạo ra tỷ lệ đẹp trên người mặc.

Đặc biệt khi Jisoo đứng cạnh các khách mời khác tại show, điểm yếu này càng dễ nhận ra. Gương mặt cô vẫn sáng bừng trong mọi khung hình, nhưng bộ đồ đã không giúp vóc dáng Jisoo trở nên thanh thoát hơn mà ngược lại còn khiến tổng thể có phần nặng và thấp.

Với một outfit vốn đã có nhiều chi tiết, mái tóc đáng lẽ nên là yếu tố then chốt giúp tổng thể trở nên tinh tế hơn. Tuy nhiên, Jisoo lại chọn tóc rẽ ngôi, chải khá sát đầu rồi buộc thấp phía sau, tiếp tục điểm thêm ruy băng đen rất... thủy thủ mặt trăng.

Bản thân kiểu tóc mang nét cổ điển và khá đáng yêu. Nhưng khi ghép cùng áo kín cổ, nơ và chân váy voan nhiều tầng, chốt lại bằng dải ruy băng dài phía sau, mọi thứ đã làm tạo hình cảm giác giống phục trang nhân vật hoạt hình hơn là một bản phối thời trang của một thương hiệu cao cấp.

May mắn lớn nhất vẫn là gương mặt của Jisoo. Đường nét hài hòa, làn da mịn cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp cô giữ được vẻ xinh đẹp ngay cả với một kiểu tóc khá kén người. Nhưng gương mặt có thể "cân" một kiểu tóc khó, còn bắt nhan sắc ấy phải gánh cả tóc lẫn một bộ trang phục thiếu cân bằng thì rõ ràng là quá sức.

Đây cũng là điểm đáng tiếc nhất trong lần xuất hiện này. Dior trao cho Jisoo cơ hội mặc những thiết kế chưa từng được công bố, nhưng thứ khiến người ta nhớ nhất sau cùng vẫn là gương mặt xinh đẹp của nữ đại sứ chứ chưa hẳn là cách những món đồ mới được đưa lên người cô.

Nhìn lại những lần xuất hiện gần đây, thời trang của Jisoo dưới thời Jonathan Anderson thực tế cũng có những thử nghiệm đáng chú ý.

Tại show Dior Xuân Hè 2026, cô từng khiến công chúng bất ngờ khi không diện chiếc váy nữ tính được Dior hé lộ trước đó mà xuất hiện với áo gile xám, sơ mi trắng, nơ lụa cùng quần shorts phồng. Đây là một trong những lần hiếm hoi Jisoo thử nghiệm phong cách có phần cá tính trong hơn 4 năm đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Dù cũng nhận nhiều lời nhận xét giống "bồi bàn", nhưng ít nhất về ý tưởng, bộ đồ có sự đối lập rõ ràng: áo gile và sơ mi mang nét nghiêm chỉnh, trong khi chiếc quần phồng phía dưới lại trẻ trung và có chút tinh nghịch. Nó cho thấy Jisoo hoàn toàn có thể bước ra khỏi hình ảnh "công chúa Dior" vốn đã gắn với cô quá lâu.

Thế nhưng đến sự kiện Dior tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 5/2026, câu chuyện trang phục và kiểu tóc lại tiếp tục gây tranh luận. Jisoo diện đầm midi xám than cổ đổ, phom kín đáo, nhấn eo bằng thắt lưng đen, đi giày slingback và cầm Lady Dior trắng. Khi kết hợp thêm kiểu tóc búi đôi thấp với ruy băng, tổng thể bị một bộ phận khán giả nhận xét trông đứng tuổi, thậm chí được ví von với hình ảnh nhân viên văn phòng hay "mẹ chồng tài phiệt".

Đến Dior Cruise 2027, câu chuyện lại quay về với vùng an toàn nữ tính hơn. Jisoo lựa chọn look 23 từ BST Dior Thu Đông 2026: chiếc váy đen trắng phủ họa tiết chấm bi, ren và những tầng vải bồng xòe mềm mại. Nhìn riêng thiết kế, đây là một bộ cánh có nhiều yếu tố khá "Jisoo" - cổ điển, lãng mạn, điệu đà và không bắt người mặc phải gồng mình theo một hình tượng quá xa lạ.

Thế nhưng, hợp khí chất chưa chắc đã hợp vóc dáng. Độ phồng tập trung khá nhiều ở phần thân dưới, cộng với chiều dài váy và những đường chia tầng khiến tỷ lệ cơ thể bị cắt thành nhiều đoạn. Khi đặt cạnh cách look 23 xuất hiện trên người mẫu, hạn chế càng dễ nhận thấy vì vóc dáng cao và mảnh của người mẫu tạo đủ khoảng trống để chiếc váy bung phom, trong khi trên Jisoo, lượng vải lớn khiến phần thân dưới của cô trở nên nặng hơn. Ở một số góc chụp toàn thân, đôi chân của nữ idol vì thế trông ngắn và đầy đặn hơn thường thấy.

Đây cũng là tạo hình khiến người xem có cảm giác tréo ngoe, nhìn tổng thể thấy chiếc váy rõ ràng không phải lựa chọn tôn dáng Jisoo, nhưng kéo mắt lên gương mặt lại thấy... thôi cũng được. Kiểu tóc uốn nhẹ rẽ lệch, phần mái tự nhiên cùng lớp trang điểm đẹp xuất sắc dưới bàn tay "phù thủy" Pony Makeup đã cứu lại toàn bộ lỗi lầm mà chiếc váy mang lại cho Jisoo. Làn da căng bóng, eyeliner mảnh và màu son hồng nude khiến Jisoo đẹp theo đúng sở trường: mềm mại, sang và rất ăn ảnh. Thành ra outfit có thể chưa thuyết phục về tỷ lệ, nhưng visual lại khiến người ta "tặc lưỡi" cho qua.

Điểm chung giữa những tạo hình dự sự kiện thời trang gây tranh cãi của Jisoo luôn rất rõ ràng: thứ hiếm khi có vấn đề vẫn là gương mặt đẹp. Đây có lẽ là nghịch lý lớn nhất trong hình ảnh của Jisoo. Nữ idol sở hữu nhan sắc như sinh ra cho những chiến dịch beauty: đường nét hài hòa, vẻ nữ tính cổ điển, làn da sáng và khả năng giữ phong độ khá ổn định dưới nhiều góc máy. Đặc biệt khi trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, những lợi thế ấy càng được phát huy.

Nhưng thời trang lại là một câu chuyện khác.

Một tạo hình beauty có thể thành công khi tóc, trang điểm và ánh sáng đều tập trung đưa gương mặt trở thành trung tâm. Với thời trang, người mặc còn phải xử lý mối quan hệ giữa phom dáng, tỷ lệ cơ thể, chất liệu, phụ kiện và tinh thần của thiết kế. Một gương mặt đẹp có thể cứu được một bức ảnh, nhưng không phải lúc nào cũng cứu nổi một bộ đồ. Bởi vậy, sau nhiều lần trang phục của Jisoo trở thành đề tài tranh luận trong khi nhan sắc và lớp trang điểm vẫn đều đặn nhận lời khen, câu nói vui "xinh thì sang làm mẫu làm đẹp thôi" bỗng có phần hợp lý.

Không phải Jisoo không hợp Dior, càng không có nghĩa cô không thể mặc những thiết kế khó. Trái lại, những lần thử nghiệm khác biệt cho thấy nữ idol hoàn toàn có khả năng bước khỏi vùng an toàn. Điều đáng bàn hơn nằm ở cách lên style tổng thể: bớt gom quá nhiều chi tiết nữ tính vào một lần xuất hiện, xử lý tỷ lệ quyết liệt hơn và biết dừng lại khi đã có một món đồ đủ sức làm điểm nhấn. Bởi nhan sắc của Jisoo vốn chẳng cần cứu. Thứ người ta vẫn chờ mỗi lần cô tới Tuần lễ Thời trang chỉ đơn giản là một bộ đồ cuối cùng cũng có thể đẹp ngang với gương mặt.

Nguồn ảnh: Vogue, Instagram @sooyaaa__, Harper's Bazaar, X.