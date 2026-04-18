Cô gái đi dạo bất ngờ thành siêu sao được 200 brand săn lùng, tuổi 33 lấy chồng đẹp trai hàng top thế giới

Sau 15 năm yêu đương bền bỉ, cặp đôi vàng của showbiz Thái Lan: Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà vào sáng 17/4. Đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần rộn ràng, khi gia đình chú rể mang sính lễ truyền thống đến rước dâu trong tiếng cười nói và điệu nhảy tưng bừng.

Trong ngày trọng đại, cặp đôi diện trang phục cưới truyền thống sắc đỏ nổi bật. Khoảnh khắc Nadech Kugimiya quỳ gối trao hoa cho cô dâu nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Sau khi hoàn tất nghi lễ, cả hai nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lúa vàng, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và chụp ảnh cùng bạn bè thân thiết. Dù đều là những ngôi sao hạng S, đám cưới của họ lại mang tinh thần giản dị, gần gũi kiểu "cây nhà lá vườn" nhưng đầy cảm xúc.

Đây được xem là một trong những hôn lễ được mong chờ nhất Tbiz năm 2026. Trước đó, bộ ảnh pre-wedding ghi lại tiệc độc thân của Yaya Urassaya từng viral hồi đầu năm sau khi lên sóng, còn chú rể Nadech trong những ngày độc thân "còn sót lại" cũng khiến dân tình chú ý khi liên tục cập nhật quá trình tập luyện, giữ vững phong độ hình thể trước ngày cưới.

Cặp đôi bén duyên từ một dự án phim năm 2010 và bắt đầu hẹn hò một năm sau đó, khi cả hai đều đang ở độ tuổi mới mười tám, đôi mươi. Hai ngôi sao lựa chọn giữ kín mối quan hệ suốt nhiều năm liền, cùng nhau trưởng thành qua từng cột mốc sự nghiệp. Phải đến năm 2019, Nadech và Yaya mới chính thức công khai chuyện tình cảm, khép lại quãng thời gian dài yêu trong im lặng. Đỉnh điểm là vào tháng 6/2023, nam tài tử đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương 5,5 carat trong chuyến du lịch tại Ý, tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ khắp châu Á vỡ òa.

Từ cô gái đi dạo thành bông hồng lai được cả trăm thương hiệu săn đón

Nếu câu chuyện tình yêu của họ là hành trình dài đầy kiên nhẫn, thì riêng Yaya Urassaya lại là minh chứng sống động cho một cú rẽ định mệnh của làng giải trí. Ít ai biết rằng, cô từng chỉ là một cô gái tuổi teen vô tình được phát hiện khi đang đi dạo trong trung tâm thương mại năm 14 tuổi.

Mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy, Yaya nhanh chóng nổi bật với vẻ đẹp lai cuốn hút: gương mặt thanh thoát, tỷ lệ chuẩn chỉnh cùng đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc ấy giúp cô được mệnh danh là "bông hồng lai đẹp nhất xứ chùa vàng", đồng thời đưa cô tới vị trí thứ 2 trong BXH Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2018.

Khởi đầu với vai trò người mẫu, về sau Yaya hoạt động tích cực hơn ở mảng phim ảnh và trở thành ngôi sao đa năng nổi tiếng hàng đầu Thái Lan. Cùng với việc sở hữu fan hâm mộ hùng hậu và lượng follower hàng đầu Tbiz, nửa kia của nam thần Nadech được xem là sao nữ quyền lực bậc nhất xứ chùa vàng, nắm trong tay nguồn tài nguyên thời trang cao cấp cùng vị thế nữ hoàng quảng cáo. Theo thống kê năm 2019, Yaya Urassaya là người đại diện của hơn 200 nhãn hàng đa lĩnh vực từ làm đẹp, thời trang, thực phẩm đến đồ gia dụng...

Là đại sứ của Louis Vuitton, Yaya thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các show thời trang của nhà mốt Pháp. Không dừng lại ở đó, cô còn được ghi nhận là sao Thái Lan đầu tiên có cơ hội xuất hiện trên bìa Vogue Mỹ vào năm 2019. Với vẻ đẹp dịu dàng, sắc vóc hoàn hảo và visual được xem là cực phẩm, Yaya Urassaya rõ ràng là lựa chọn không thể bỏ qua của các thương hiệu khi tìm kiếm một nữ đại diện vừa có nhan sắc, vừa có sức ảnh hưởng.

Chú rể cực phẩm và cuộc hôn nhân trong mơ của showbiz Thái

Nếu Yaya Urassaya là bông hồng lai được săn đón bậc nhất, thì Nadech Kugimiya lại là hình mẫu nam thần hoàn mỹ suốt hơn một thập kỷ làm nghề. Mỹ nam sinh năm 1991 cũng là con lai, anh mang hai dòng máu Thái - Áo, sở hữu gương mặt lai Tây với sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng nụ cười có má lúm đặc trưng - combo khiến anh luôn nằm trong nhóm diễn viên có visual "ăn tiền" nhất màn ảnh Thái.

Ở mảng hình thể, Nadech gần như là chuẩn mực vàng cho hình ảnh nam chính châu Á hiện đại: cao lớn, săn chắc nhưng vẫn giữ được sự cân đối và nam tính. Anh nhiều lần góp mặt trong các BXH 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, đồng thời được truyền thông quốc tế nhắc đến như một đại diện tiêu biểu cho làn sóng mỹ nam Đông Nam Á.

Quan trọng hơn cả, trong suốt sự nghiệp, Nadech Kugimiya gần như không vướng scandal, giữ hình ảnh sạch và đời tư kín tiếng hiếm thấy với một ngôi sao hạng S. Chính sự ổn định này giúp anh trở thành bảo chứng cho cả phim ảnh lẫn quảng cáo, đồng thời duy trì lượng fan trung thành suốt nhiều năm.

Đặt cạnh Yaya Urassaya, Nadech không chỉ là một nửa hoàn hảo về mặt hình ảnh mà còn là đối trọng xứng tầm về sức ảnh hưởng. Cặp đôi này vì thế không đơn thuần là chuyện tình đẹp, mà còn là sự kết hợp của hai biểu tượng nhan sắc và quyền lực hàng đầu showbiz Thái.

Một người là bông hồng lai được hàng trăm thương hiệu săn đón, một người là nam thần chuẩn mực cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp, đám cưới của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya không chỉ là cái kết đẹp cho chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn là biểu tượng hoàn hảo cho hình mẫu couple quyền lực của làng giải trí châu Á.

Ảnh IGNV