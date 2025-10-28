Cô gái châu Á cưới hậu duệ gia tộc Givenchy: Nhan sắc như bản tình ca, style sang đến mức Google cũng bối rối

Giữa kinh đô hoa lệ Paris, có một đám cưới mang hơi thở cổ điển và xa hoa vừa khiến giới thời trang lẫn truyền thông quốc tế xôn xao: cô gái gốc Hàn Jung Da-hye chính thức nên duyên cùng Sean Taffin de Givenchy - hậu duệ của gia tộc Givenchy trứ danh.

Sean là cháu ruột của nhà sáng lập thương hiệu Givenchy, Hubert de Givenchy - người đã đặt nền móng cho đế chế thời trang haute couture từ năm 1952. Dù thương hiệu nay đã thuộc tập đoàn LVMH, gia đình Givenchy vẫn giữ vị thế đặc biệt trong giới thượng lưu Pháp, đại diện cho phong cách sống tinh tế và chuẩn mực quý tộc đích thực. Sau 6 năm gắn bó, Jung Da-hye và Sean chọn tổ chức lễ cưới theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, nơi mọi chi tiết đều toát lên vẻ đẳng cấp và tinh thần thanh lịch đặc trưng của gia tộc Givenchy. Hôn lễ của cặp đôi được truyền thông Pháp hết lời ca ngợi, thậm chí còn được xem là "đám cưới thượng lưu đẹp nhất 2025".

Bên cạnh lễ cưới đẹp tựa cổ tích, nhan sắc của cô dâu Jung Da-hye cũng khiến công chúng không khỏi ngẩn ngơ. Cô không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay quyến rũ mãnh liệt, mà là nét trong trẻo, dịu dàng như một bản tình ca giữa lòng Paris.

Ngoài đời thường, phong cách của Jung Da-hye cũng phản chiếu đúng tinh thần ấy: đơn giản và đầy tinh tế. Cô chuộng diện những trang phục có gam màu nhã nhãn, phom dáng tối giản cùng cách phối đồ chỉn chu, nhằm tôn lên vẻ thanh lịch đặc trưng của "nàng dâu Givenchy" - nhẹ nhàng mà sang vô đối.

Outfit nào của Jung Da-hye cũng nổi bật với cách phối đơn giản mà tinh tế, chẳng hạn như cách mix áo thun trắng cùng chân váy midi xanh ngọc, tạo điểm nhấn vừa đủ nhờ chi tiết thắt dây ở eo. Cô hoàn thiện set đồ bằng giày búp bê màu beige và túi da mềm tông nude, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn thời thượng



Những set đồ thu đông của Jung Da-hye luôn toát lên vẻ sang trọng tự nhiên và tinh tế. Cô chọn áo khoác kẻ dáng dài phối cùng áo len nâu, áo thun trắng và quần jeans xanh - công thức mặc đẹp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Gam màu trung tính và cách phối layer nhẹ nhàng giúp cô ghi điểm tuyệt đối, chuẩn phong cách thanh lịch mà các quý cô Paris luôn yêu thích

Jung Da-hye chọn phong cách tối giản mà cuốn hút với áo khoác dáng dài màu đen, mix cùng áo cổ lọ và quần suông beige. Cô hoàn thiện outfit bằng túi da trầm và kính đen, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa hiện đại

Set đồ dạo phố của Jung Da-hye trông thoải mái, giản dị mà vẫn chỉn chu, sành điệu. Cô mặc áo khoác kem dáng rộng cùng áo thun trắng và quần jeans xanh nhạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi tắn. Chiếc túi tote vải nhung và kính râm là điểm nhấn giúp outfit thêm cuốn hút

Ngắm style của Jung Da-hye, chị em nhất định sẽ muốn học theo ngay. Diện áo khoác dạ màu xám, cô chọn phối cùng áo cổ lọ đen, quần suông sáng màu và giày boots nâu. Cách phối đồ này giúp tổng thể gọn gàng, ấm áp và không kém phần sang xịn. Chiếc dây buộc xanh ở eo là chi tiết giúp bộ đồ trông hài hòa và có điểm nhấn nổi bật hơn



