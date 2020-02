Cô dâu của Mạnh "gắt" chọn thiết kế của Chung Thanh Phong, bất ngờ tiết lộ người trang điểm hôm nay

Cùng một người make up nhưng rút kinh nghiệm từ hôm ăn hỏi với cách trang điểm tông cam nude nhìn cô dâu hơi già so với tuổi, thì tại video thử váy cưới và ngày hôm nay khi lê xe hoa Quỳnh Anh tươi tắn rạng ngời với cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên với sắc son cm hồng ngọt ngào. Gương mặt xinh xắn bầu bĩnh của Quỳnh Anh đúng là chỉ hợp với cách make up tự nhiên trong trẻo thôi.