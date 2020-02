Trời lại chuyển lạnh và đây là 4 kiểu trang phục mà bạn cần xem xét nếu không muốn mình nhìn "ú na ú nần"

Trang phục rộng thùng thình

Những bộ đồ rộng rãi luôn có khả năng giấu dáng cực siêu nhưng lại có một nhược điểm là thân hình như bị nuốt chửng trong các lớp áo. Nhất là với những ngày lạnh, mặc nhiều áo lại càng có cảm giác thân hình như to béo hơn hẳn bình thường.

Thay vì những thiết kế giấu dáng thùng thình, các nàng hãy chọn những thiết kế áo khoác dáng dài thắt eo hoặc có độ rộng vừa phải thôi, như vậy vẫn ấm áp mà tôn dáng, tôn chiều cao nhìn lại sang trọng mà quan trọng là không khiến thân hình như "phì nhiêu" trông thấy.

Áo khoác lông/ bông xù

Những thiết kế áo khoác lông, bông xù luôn cực kỳ ấm áp mỗi khi trời lạnh. Thiết kế lông vũ sang trọng trong khi những thiết kế áo khoác bông lại dễ thương ngọt ngào, nhưng xét cho cùng cứ chất liệu lông với bông là mặc lên người nhìn tròn lẳn.

Áo khoác lông vũ hay bông xù cũng không hợp lắm với thời tiết nồm ẩm dễ mưa như hiện tại, thay vì áo lông các nàng có thể chọn áo da, áo dạ... vẫn đủ ấm mà hợp thời tiết hơn.

Áo len, áo nỉ ngắn hoặc quá dài

Áo len áo nỉ trông thế mà cũng có khá nhiều kiểu dáng, trong đó dáng áo bo gấu tạo độ phồng lại khiến phần thân trên của bạn như "bụ bẫm" hơn hẳn. Áo ngắn bo gấu có thể giúp vóc dáng cao ráo hơn nhưng lại khiến phần thân trên to tròn, áo dài lại khiến thân hình như ngắn lại nhất là với chất liệu len hay nỉ dày dặn. Chọn những thiết kế áo với phần gấu thẳng, dài nhìn vóc dáng sẽ đỡ to hơn so với những dáng áo bo gấu béo tròn.

Áo phao béo

Nếu không phải là những ngày đại hàn thì cũng không nhất thiết phải mặc những chiếc áo phao béo tròn. Bởi dù bạn mặc ít hay nhiều áo bên trong thì nhìn vẫn tròn "ung ủng" khi khoác ngoài với áo phao to tròn.

Nếu mặc áo phao hay mặc những thiết kế với độ to phồng vừa đủ, hoặc không chuyển hẳn sang dáng áo parka nhìn vừa ấm áp lại khỏe khoắn hơn nhiều so với những chiếc áo phao to béo. Một cách giữ ấm khác mà không cần đến áo phao béo đó là mặc nhiều lớp áo mỏng hoặc mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong, tổng thể không kề bị cồng kềnh mà vẫn đủ ấm trong những ngày chuyển lạnh.