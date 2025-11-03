Clip mẹ 3 con đi chơi bị nhầm là vợ của con trai khiến dân mạng cười bò

Clip người mẹ 3 con bị nhầm là vợ của con trai khiến dân mạng chia sẻ rần rần. (Nguồn: @me_3_con)

Một clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ đưa các con đi mua đồ ăn tối, cậu con trai lớn bế em trên tay. Trong lúc chờ lấy đồ, người đầu bếp còn nhầm tưởng đây là cặp vợ chồng trẻ bế theo con nhỏ. Biểu cảm ngạc nhiên của cả hai mẹ con khiến dân mạng thích thú.

Người đăng tải clip là chị Nguyễn Linh, 35 tuổi, là người mẹ 3 con, sống tại Hà Nội.

Đoạn clip thu hút hơn 6,3 triệu lượt xem, 330 nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bật cười vì tình huống mà người mẹ trẻ gặp phải cũng như phản ứng ngơ ngác của hai mẹ con.

"Tôi nhìn biểu cảm của cả hai mẹ con mà thấy đáng yêu thật sự. Cháu lớn khoảng 15 tuổi. Mẹ cháu khoảng 35, 36 tuổi. Thời bây giờ, trẻ tuổi dậy thì ngày càng lớn nhanh, cao ráo, còn phụ nữ cứ có tiền làm đẹp thì trẻ hơn so với tuổi thật"; "Thằng bé uất ức vì bị nhầm, trông vừa tội nghiệp, vừa hài hước"; "Cô ấy trông trẻ quá, như khoảng mới 25 tuổi tuổi thật, nhưng mà một phần vì còn cảm thấy con trai trưởng thành hơn tuổi"...

Một số người tỏ ý ngạc nhiên về sự nhầm lẫn, vì cậu con trai tuy cao lớn nhưng mặt khá non: "Người bán hàng chắc cũng cao tuổi rồi nên nhầm lẫn, chứ nhìn mặt con trai vẫn búng ra sữa thế kia. Tự dưng hỏi làm người ta ngại hết cả người"; "Tôi nhìn cũng tưởng là bạn bè chứ không đến mức tưởng vợ chồng. Công nhận là bây giờ trẻ con này càng cao lớn. Tôi đi chơi với con mà nó cứ lêu nghêu cao hơn mình hẳn cái đầu, nhìn từ xa chắc nhiều người cũng tưởng là vợ chồng".

Biểu cảm ngạc nhiên của người mẹ trong tình huống bị nhầm lẫn oái ăm. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ tình huống bị nhầm lẫn oái ăm mà mình từng trải qua. "Tôi năm nay 50 tuổi, con tôi 30 tuổi. Nó chở tôi đi chợ, bà bán cá còn hỏi chồng chị hả, nghe xong mắc cãi nhau luôn. Nhiều người nói nhẹ nhàng, duyên dáng thì không sao, chứ cũng lắm người cảm giác như tọc mạch, tò mò chuyện người khác vậy", Thu Huyền bình luận.

Khắc Việt chia sẻ: "Mình nhớ hôm sang nhà bạn gái ăn cơm lần đầu tiên. Đang ngồi uống nước với bác trai thì bác gái đi chợ về nhà. Mình còn nhỡ mồm chào chị khiến cả nhà người ta cười ầm lên. Giờ thì mình lấy được người yêu rồi nhưng vẫn công nhận mẹ vợ và vợ trông không khác gì hai chị em gái".

Thế Sơn viết: "Mẹ mình ngày xưa 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Xong giờ mình 25 tuổi đi với mẹ ra đường như hai chị em luôn vậy. Thỉnh thoảng thấy bản thân còn già hơn cả mẹ mất. Giờ lâu lâu dịp Tết cũng bị các bác nói là mẹ 19 tuổi là đẻ con rồi sao giờ mình vẫn cô đơn lẻ bóng mãi chưa cho các bác ăn kẹo".

Ngoài ra, nhiều chị em mách nhau thêm bí quyết để trông trẻ đẹp hơn tuổi thật. Yến Vy chia sẻ: "Để trông trẻ trung, mọi người nên bôi kem chống nắng, uống nhiều nước mỗi ngày, ăn uống lành mạnh đừng nuông chiều bản thân quá. Tôi còn tham gia lớp yoga mỗi sáng và thiền mỗi tối, đồng thời tập gym tuần hai lần như vậy cơ thể cũng khỏe, sung sức và thần thái tốt hơn".

Thanh Nga khuyên: "Theo tôi thì phụ nữ đẹp do răng và tóc. Mọi người nên tránh các loại hóa chất, hay uốn tóc nhiều dễ gây tổn hại. Còn răng miệng thì nên đi khám, lấy cao răng định kỳ để trắng và tránh được tình trạng lung lay, hóp má khi về già".

Người đăng tải clip, chị Nguyễn Linh, chia sẻ, cậu con trai cả xuất hiện trong clip năm nay mới chỉ 15 tuổi. Thỉnh thoảng khi đi chơi với con trai, chị vẫn thường bị nhầm tưởng là bạn bè, chị gái của con.

Bí quyết để chị Linh giữ được sự trẻ trung là thường xuyên tập thể dục, chăm sóc sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ mỗi ngày. Con trai chị thường chơi bóng rổ nên cao ráo hơn bạn cùng trang lứa. Các clip tình huống vui vẻ hàng ngày của chị cùng các con thường được đăng tải lên TikTok và thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi.