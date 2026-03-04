Clip 15s của Bạch Lộc khiến Triệu Lộ Tư và Jang Wonyoung bị nhắc tên

Là một trong những minh tinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo của Cbiz, Bạch Lộc luôn khiến mỗi động thái nhỏ nhất cũng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ trên phim trường hay thảm đỏ, ngay cả những khoảnh khắc đời thường của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng dễ dàng gây bão mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô tham dự concert của i-dle tại Hàn Quốc bất ngờ được lan truyền rộng rãi và nhận về nhiều lời khen. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Bạch Lộc ghi điểm với visual trong trẻo, được nhiều người nhận xét là mang vibe “gái Hàn” ngọt ngào. Thậm chí, không ít netizen còn ví nữ diễn viên với nhiều mỹ nhân khác như Jang Wonyoung hay Triệu Lộ Tư.

Khoảnh khắc chỉ vài gây ngắn ngủi nhưng đủ gây thương nhớ của Bạch Lộc. (Nguồn: lubee228)

Bạch Lộc nổi bật với visual trong trẻo và cuốn hút nhờ đường nét gương mặt mềm mại, sống mũi thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng mịn dưới ánh đèn sân khấu. Lớp nền mỏng nhẹ giúp làn da trông căng mịn, bắt sáng tự nhiên dù quay cận. Makeup thiên về tông hồng đào ngọt ngào, phần má ửng hồng tạo hiệu ứng “say light” rất Hàn, khiến tổng thể visual nữ diễn viên thêm phần rạng rỡ, "hack tuổi". Kiểu tóc uốn lơi, rẽ ngôi tự nhiên càng tôn lên khí chất dịu dàng, nhẹ nhàng của minh tinh xứ Trung.

Khoảnh khắc đời thường nhìn như gái Hàn của Bạch Lộc.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Bạch Lộc, ví nữ diễn viên trông như gái Hàn lại vừa mang vibe của Jang Wonyoung và Triệu Lộ Tư.

Trước đó, Bạch Lộc từng "đốn tim" cộng đồng mạng với loạt ảnh makeup trong veo trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Khác hẳn với những layotu makeup dày cộp thường được ưa chuộng bên Trung, nữ diễn viên khoe trọn vẻ thanh tú với lớp nền mỏng nhẹ, tiệp da, tạo hiệu ứng căng mịn và gần như không thấy khuyết điểm. Phần mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh kéo nhẹ ở đuôi, giúp đôi mắt trông to và sâu hơn mà không quá đậm. Mi cong tự nhiên, không dày cộp kết hợp cùng má hồng tông đào tăng vẻ tươi tắn. Đôi môi phủ lớp son hồng bóng nhẹ, viền môi mềm mại hoàn thiện tổng thể ngọt ngào, mong manh và nhẹ nhàng.

Đây chính là lý do nhiều netizen khuyên Bạch Lộc nên đổi sang makeup style Hàn vì quá hợp. (Ảnh: Weibo)