Clip: 11 giây kinh hoàng khi em bé rơi khỏi chiếc cầu trượt rất cao, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ day dứt

Chơi đùa vận động là một nhu cầu quan trọng của trẻ, giúp các con phát triển khỏe mạnh và thông minh. Bởi vậy bố mẹ nào cũng luôn dành thời gian đưa con đến các khu vui chơi. Các trò chơi như xích đu, cầu trượt hẳn nhiên lúc nào cũng là những điểm chơi an toàn, yêu thích của các cô bé, cậu nhóc được mặc sức tung hoành.

Tuy vậy, có rất nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ đã xảy ra khi các bé đang vui chơi tại đây, mà đôi lúc ngay cả có bố mẹ ở bên cạnh theo sát con cũng không tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn. Đôi khi chỉ cần vài giây bất cẩn, trẻ đã rơi vào tình huống nguy hiểm đe dọa tới tính mạng như trong trường hợp dưới đây.

Mới đây, một clip bất ngờ viral trên MXH, là bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ khi đưa con đi chơi cầu trượt. Cụ thể, chiếc cầu trượt này khá cao, người mẹ đưa con lên tận nơi và đẩy bé xuống. Tuy nhiên, chỉ sau 1 giây, cô bé vấp chân, cả người lao ra khỏi máng trượt một cách không kiểm soát.

Clip: 11 giây kinh hoàng khi em bé rơi khỏi chiếc cầu trượt rất cao

Quá may mắn lúc này, một người đàn ông được cho là bố em bé đã quan sát được, lập tức đỡ lấy con. Cả 2 bố con cùng bị ngã nhưng may mắn đều an toàn. Tất cả những người chứng kiến một phen hú vía, nếu không có bố thì không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra.

Khoảnh khắc này diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn 11 giây nên dù người mẹ ở ngay phía trên cũng không thể làm gì được. Chiếc cầu trượt, trò chơi hàng ngày của trẻ nhỏ tưởng đơn giản nhưng đôi khi dễ dẫn đến những tình huống không thể lường trước.

Dưới phần bình luận, ai cũng hoảng hồn khi xem clip, thi nhau chia sẻ như một hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả các bậc phụ huynh phải hết sức cẩn thận khi đưa con tới khu vui chơi. Vấn đề ở đây không phải là bố mẹ không quan sát mà chiếc cầu trượt quá cao, con quá bé chưa có kỹ năng chơi. Thế nên, khi đưa con tới khu vui chơi, bố mẹ nhất thiết phải để ý điều này.

Cha mẹ cần phải kiểm tra những gì trước khi cho con chơi cầu trượt?

- Bố mẹ cần kiểm tra cầu trượt có góc nhọn nhô ra hay có đinh không, đáy cầu trượt có vật cản không, tay vịn hư hay bong tróc không?

- Khi cho trẻ chơi cầu trượt cần mặc quần áo rộng, không có dây, không đeo khăn để tránh một số tai nạn như dây thắt vào cổ.

- Một số cầu trượt có độ cao không phù hợp với trẻ, nếu không cẩn thận sẽ khiến trẻ bị ngã, đập đầu xuống nền đất. Vì trẻ còn nhỏ, não bộ chưa hoàn thiện nên những chấn thương liên quan tới đầu rất nghiêm trọng.

- Nếu trẻ mắc hội chứng sợ độ cao hoặc có những bệnh lý nào khác, tốt nhất không nên để trẻ chơi trò cảm giác mạnh này.

- Bố mẹ cần chọn cầu trượt an toàn, có người cứu hộ ở gần để kịp thời xử lý những tình huống không may xảy ra.

Hầu hết trẻ em đều thích chơi cầu trượt nhưng trò chơi này có rất nhiều rủi ro bố mẹ cần phải chú ý

- Khi leo lên cầu trượt, cần bám chắc lan can, bố mẹ không nên phớt lờ khi trẻ nghịch ngợm như leo ngược từ phía mọi người đang trượt xuống. Nếu trẻ còn nhỏ, bố mẹ nên đỡ trẻ.

- Nên cho bé khởi động kỹ trước khi sử dụng cầu trượt để không bị chuột rút hay các vấn đề về xương khớp.

- Cho trẻ ngồi duỗi thẳng chân, thẳng lưng để thuận tiện cho việc trượt xuống. Không được để trẻ nằm úp, ngồi xổm, chạy trên cầu trượt. Những hành động này rất nguy hiểm.

- Nếu có nhiều trẻ cùng chơi trên cầu trượt, phải để lần lượt từng đứa trẻ trượt xuống. Sau đó, đứa trẻ trên cùng mới bắt đầu trượt để tránh xô đẩy. Cuối cùng, sau khi trượt xong, trẻ cần nhường chỗ cho những bạn khác để tránh bị giẫm đạp lên nhau.

- Các bé từ 12 tháng tuổi trở lên đã có thể tham gia hoạt động vui chơi với cầu trượt. Tuy nhiên với độ tuổi nhỏ từ 1-2 tuổi, các phụ huynh phải hết sức lưu ý an toàn cho bé, tránh những tình huống không may xảy ra.

Kết luận, để đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi cầu trượt, bố mẹ cần quan sát con cái cẩn thận. Khi có sự cố bất ngờ xảy ra, bố mẹ nên bình tĩnh gọi người tới cứu.