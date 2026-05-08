Clé de Peau Beauté ra mắt dòng sản phẩm Brightening Serum Supreme: Bước tiến mới trong kỷ nguyên dưỡng sáng da từ cấp độ tế bào gen

Clé de Peau Beauté chính thức giới thiệu Brightening Serum Supreme - dòng sản phẩm dưỡng sáng và chống lão hóa thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nghiên cứu làn da ở cấp độ gen, giúp dưỡng sáng từ cấp độ tế bào gen đồng thời giảm thiểu sự xuất hiện của melanin trên bề mặt da. Được phát triển từ nhiều thập kỷ nghiên cứu về biểu sinh học và tái tạo da, dòng sản phẩm không chỉ tập trung cải thiện các đốm nâu và tình trạng xỉn màu mà còn giải quyết đồng thời các dấu hiệu lão hóa, hướng đến một làn da sáng khỏe và rạng rỡ toàn diện từ bên trong.

Tinh Chất Dưỡng Sáng Da Brightening Serum Supreme

Brightening Serum Supreme là tinh chất dưỡng sáng cao cấp được nâng cấp toàn diện cả về công nghệ lẫn công thức. Sản phẩm ứng dụng công nghệ độc quyền Future Sculpt, đồng thời sở hữu hàm lượng 4MSK đậm đặc gấp ba lần so với phiên bản trước - mức nồng độ cao nhất từng được Clé de Peau Beauté sử dụng. Nhờ đó, tinh chất mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện các đốm nâu, giúp làn da trở nên đều màu và rạng rỡ hơn theo thời gian.

Brightening Serum Supreme đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nghiên cứu làn da ở cấp độ gen

Khác với các phương pháp dưỡng sáng truyền thống chỉ tập trung trên bề mặt, Brightening Serum Supreme được phát triển dựa trên nền tảng khoa học biểu sinh học - lĩnh vực nghiên cứu cách các yếu tố môi trường và lối sống tác động đến hoạt động của gen. Theo đó, sự thay đổi biểu hiện gen có thể kích hoạt quá trình hình thành sắc tố, dẫn đến tình trạng da xỉn màu và xuất hiện đốm nâu sớm. Việc tiếp cận từ cấp độ này cho phép sản phẩm không chỉ cải thiện hiện trạng mà còn hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu tiềm ẩn trong tương lai.

Công thức của Brightening Serum Supreme còn được củng cố bởi các thành phần có nguồn gốc từ đại dương - nơi được xem là khởi nguồn của sự sống. Nổi bật là Chiết xuất Tảo Cầu Vồng quý hiếm từ vùng biển lạnh nước Pháp, có khả năng phản chiếu ánh sáng tự nhiên, cùng Sea Ferment Brightener chiết xuất từ vi sinh vật biển sâu Alteromonas, giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu và tăng cường độ rạng rỡ tổng thể. Đáng chú ý, các nguyên liệu này được khai thác theo phương pháp bền vững, thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu với môi trường.

Chiết xuất Tảo Cầu Vồng quý hiếm từ vùng biển lạnh nước Pháp

Hiệu quả của sản phẩm đã được kiểm chứng qua các nghiên cứu người dùng: sau 2 tuần, làn da trông sáng hơn rõ rệt. Sau 4 tuần, các đốm nâu bắt đầu mờ đi, và sau 8 tuần, mức độ cải thiện có thể đạt đến 22%. Khi kết hợp cùng Brightening Mask Treatment Supreme - liệu trình dưỡng sáng chuyên sâu sử dụng hàng tuần - hiệu quả dưỡng sáng được ghi nhận tăng gấp đôi chỉ sau 2 tuần, mang lại làn da rạng rỡ nhanh chóng và bền vững hơn.

Kết cấu thẩm thấu nhanh, tạo cảm giác nhẹ trên da.

Da trông sáng hơn rõ rệt, mức độ cải thiện có thể đạt đến 22%

Brightening Serum Supreme hiện đang có mặt tại hệ thống cửa hàng của Clé de Peau Beauté trên toàn quốc.