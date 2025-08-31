Chuyến xê dịch từ Hà Nội đến Tuy Hòa bằng tàu hỏa của 2 em bé: Đầy trải nghiệm mới mẻ, xinh xẻo và đáng nhớ

Hà Nội vào thu, những ngày giao mùa dịu nhẹ như mở ra bao điều mới mẻ cho hành trình trải nghiệm của hai em bé cùng gia đình nhỏ. Chuyến đi từ thủ đô đến mảnh đất Phú Yên nắng gió, bằng chuyến tàu thân thương mang đến cho cả nhà rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, đây còn là hành trình gieo những cảm xúc ngọt ngào về biển, về con người và cả sự giản dị mà sâu sắc của miền đất miền Trung.

Gia đình chị Nguyễn Hương (sống tại Hà Nội) đã có 5 ngày tận hưởng những ngày bình yên tại Phú Yên. Mục đích chính là đến dự một đám cưới thân mật, nhưng điều đặc biệt là sau đó, cả nhà đã dành thêm thời gian để đến làng chài Phú Thường, huyện Tuy An để sống chậm lại, cảm nhận nhịp sống thường nhật của người dân biển. Không xô bồ với các điểm check-in nổi tiếng, nhưng chính sự bình dị, thân thương ấy đã khiến chuyến đi thêm trọn vẹn và sâu sắc.

Chuyến trải nghiệm đáng nhớ của gia đình nhỏ

2 em bé rất hào hứng và thích thú

Những món ăn gây thương nhớ

"Chuyến hành trình trải nghiệm Hà Nội - Tuy Hoà bằng đường tàu của 2 em bé.

Gia đình mình vừa rồi có chuyến hành trình vào Phú Yên (cũ) bằng đường tàu. Trước khi đi mình có nói chuyện với 2 bạn nhỏ, nên bạn lớn rất hào hứng, suốt ngày hỏi mẹ khi nào được đi tàu. Đi tàu trải nghiệm rất thú vị.

Nhà mình có 5 ngày ở Phú Yên, cả nhà đi chuyến này mục đích đi đám cưới và bạn thứ 2 còn nhỏ nên khi kết thúc đám cưới, nhà mình di chuyển đến làng chài ở Phú Thường - Tuy An để trải nghiệm cuộc sống ở biển 2 ngày, không đi check in địa điểm của Phú Yên.

Sau 5 ngày ở Phú Yên, khi quay lại Hà Nội mình vẫn rất lưu luyến nơi đây. Ở đây tất cả mọi thứ đều rẻ, từ ăn uống, đi lại. Con người ở đây thân thiện, mến khách, đường phố thoáng và sạch" , chị Hương tâm sự.

Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh trong chuyến đi của gia đình chị Hương nhé.

Khung cảnh thanh bình hiếm có

Chụp bức ảnh bình minh tại làng chài và chào tạm biệt con người nơi đây

Khi trở về Hà Nội, chị Hương vẫn mang trong lòng những dư âm tình cảm về vùng đất thân thiện, khí hậu dễ chịu, con người mến khách cùng giá cả phải chăng khiến ai cũng muốn trở lại. Một chuyến hành trình không chỉ mở rộng tầm mắt cho các con mà còn là liều thuốc quý cho tâm hồn người lớn, để thấy cuộc sống giản đơn vẫn đẹp biết bao và những khoảnh khắc cùng gia đình mới là điều đáng trân trọng nhất.