Chuyến "xê dịch" 8 ngày Hà Nội - Đà Nẵng của 4 gia đình: Chi phí chỉ 20 triệu/nhà, bí kíp nằm ở bảng chi tiêu cực kỳ hợp lý

Trong khi dân tình "kêu trời" vì giá vé máy bay, đoàn 4 gia đình đã quyết định thực hiện một chuyến roadtrip để đời: 1.500km từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Tổng chi phí chỉ khoảng 20 triệu đồng mỗi nhà cho 8 ngày đêm và trải nghiệm thì nhiều vô kể!









Lịch trình 8 ngày "ngược dòng" tìm bình yên và những trải nghiệm đầu đời

Tiêu chí của đoàn mình là: né chỗ đông người, tìm về biển vắng. Thay vì những điểm đến "quốc dân" đông đúc, chúng mình chọn lùi lại một chút để hít hà không khí biển vắng và những góc phố cổ lúc tinh khôi. Đó là các bãi biển yên tĩnh như An Bàng (Hội An), Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) hay Cửa Tùng (Quảng Trị).

Ngày 1: Hà Nội – Hội An (Chạy thẳng 770km). Xuất phát từ 3h30 sáng, ăn trưa Quảng Bình, tối nhận phòng ở An Bàng. Ngày đầu "căng" nhất nhưng khoa học vì thể lực và trí lực còn đang khoẻ nhất. Tuy nhiên, thay vì lái liên tục, cứ khoảng 100-115km hoặc 2-3 tiếng di chuyển, đoàn lại dừng nghỉ tại các trạm nghỉ dọc cao tốc hoặc ghé Đồng Hới ăn cơm niêu. Việc dừng nghỉ linh hoạt giúp tài xế tái tạo năng lượng và trẻ nhỏ được vận động, tránh bí bách.

(Lưu ý: Chặng này tổng thời gian ngồi xe có thể lên tới 15 tiếng, nên cần sự bền bỉ của cả người lớn và trẻ nhỏ).





Ngày 2: Hội An – Đà Nẵng. 6h30 sáng, gia đình mình đạp xe băng qua cánh đồng lúa, len lỏi vào phố cổ khi chưa có khách du lịch. Cảm giác này khác hoàn toàn những lần đi trước. Sau khi ăn bánh mì Phượng, cả nhà đến làng rau Trà Quế và "chill" tại Slow Cafe. Chiều về Đà Nẵng tắm biển Nguyễn Tất Thành, tối ăn bánh xèo Bà Dưỡng và lên cầu Rồng xem Rồng phun lửa, nước.









Ngày 4: Cố đô cổ kính. Sáng mát mẻ, cả đoàn vào Đại Nội thăm quan. Ba mẹ con thuê cổ phục tại cửa hàng Trâm Anh ngay cửa Đại Nội với giá 100k/bộ cho cả ngày. Chiều thăm lăng Tự Đức, tối ăn tại nhà hàng Vỹ Dạ Xưa. Các mẹ nhớ thử trà sữa ở đây nhé, chỉ 40k mà ngon bất ngờ!





Ngày 5: Huế – Quảng Trị. Thăm chợ Đông Ba, chùa Từ Hiếu và ăn trưa tại Cafe Hỏa Xa. Quán nằm phía ngoài nhà ga Huế, rất đẹp, đồ ăn và đồ uống khá ngon. Tại Quảng Trị, các con được thăm Thành Cổ để hiểu về sự hy sinh của cha ông. Tối tắm biển Cửa Tùng và các bố được thưởng thức món mực nhảy.

Ngày 6: Quảng Trị – Quảng Bình. Thăm cầu Hiền Lương, ăn "cơm xe tải" ngon rẻ bất ngờ (620k cho cả đoàn). Tại cánh đồng điện gió Quảng Bình, một kỉ niệm khó quên là xe bị sụt cát, phải gọi cứu hộ sau 40 phút loay hoay. Chiều về Quảng Bình tắm biển Bảo Ninh, ở khách sạn Hải Âu chỉ 500k/phòng mà chất lượng.

Ngày 7 & 8: Biển Thiên Cầm – Hà Nội. thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ăn trưa tại Vũng Chùa, nhảy sóng Thiên Cầm, tối đạp xích lô rồi ngày hôm sau về Vinh ăn trưa trước khi phi thẳng về Hà Nội. Kết thúc hành trình 1.500km an toàn.

Bảng chi tiết chi tiêu cho một gia đình (4 người)

Để chuyến đi không bị "vung tay quá trán", đoàn mình cử ra một "thủ quỹ" quản lý quỹ chung cho các bữa ăn và khách sạn tập thể. Dưới đây là bảng tổng kết chi phí trung bình cho mỗi nhà:

Nội dung chi tiết Di chuyển Xăng xe Phí cao tốc (VETC) cho quãng đường 1.500km ~ 3.700.000 VNĐ Lưu trú Villa Hội An, Studio Đà Nẵng, Villa Huế, KS Cửa Tùng, Thiên Cầm ~ 6.200.000 VNĐ Ăn uống Quỹ chung cho các bữa hải sản, đặc sản địa phương (Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vinh) ~ 8.500.000 VNĐ Tham quan Vé vào Hải Vân Xanh, thuyền sông Hương, vé tham quan di tích Đại Nội, lăng Tự Đức… ~ 2.000.000 VNĐ Phát sinh Đồ ăn vặt trên xe cho bé, thuốc men, cafe... ~ 500.000 VNĐ TỔNG CỘNG Hành trình 8 ngày 7 đêm 20.900.000 VNĐ

Chi phí lưu trú được giảm đáng kể nhờ đoàn đi đông (4 gia đình) nên thuê được các căn Villa nguyên căn rất hời nhưng đây cũng là một trở ngại khi đặt phòng vào dịp cao điểm lễ. Bù lại, các món trong các bữa cũng rất đa dạng do đi nhiều người.

Chi phí 20 triệu đồng/gia đình là đắt hay rẻ?

Với mức chi phí khoảng 20 triệu đồng cho mỗi gia đình trong hành trình 8 ngày 7 đêm, chúng mình nhận lại được những giá trị vượt xa con số đó.

Tiết kiệm thông minh: Thay vì chi một khoản khổng lồ cho vé máy bay cao điểm, chúng mình dành ngân sách đó cho những bữa hải sản tại An Bàng, Lăng Cô, Cửa Tùng, Thiên Cầm hay các villa nghỉ dưỡng chất lượng. An toàn là trên hết: Đoàn thiết lập quy tắc đặt phòng nghiêm ngặt, luôn kiểm tra chéo qua Google Maps, gọi hotline xác nhận để tránh các bẫy lừa đảo "combo giá rẻ" vốn đang bùng nổ.

Tự lái xe đường trường với trẻ nhỏ không phải là một thử thách quá sức nếu bạn biết cách điều phối. Thay vì coi 800km là "cực hình", chúng mình coi đó là một khóa học thực tế về tính kiên trì và khả năng thích nghi cho các con. Sau chuyến đi, cả 4 gia đình đều cảm thấy vui khỏe, gắn kết và đã sẵn sàng cho hành trình tiếp theo.





Bí kíp để "sống ổn" trên đường trường cùng 7 trẻ nhỏ

Điều lo lắng nhất của các mẹ chắc chắn là làm sao để 7 bé (từ 5-10 tuổi) không "quậy tung" xe hay mệt mỏi dọc đường. Nhóm mình đã áp dụng 3 chiêu cực kỳ hiệu quả:

Biến xe thành phòng ngủ di động: Mỗi gia đình đều sắm đệm hơi chuyên dụng để hàng ghế sau thành một mặt phẳng rộng rãi. Khi các con ngủ ngon, bố mẹ cũng thảnh thơi cầm lái. Hộp đồ ăn "thần thánh": Mỗi bé có một "Snack Box" riêng gồm kẹo, bánh, sữa... giúp các con luôn bận rộn và không bị đói giữa các chặng nghỉ. Hệ thống giải trí "không màn hình": Chúng mình chuẩn bị các bộ sách dán hình, thẻ bài tương tác và đặc biệt là các "túi quà bí mật". Cứ mỗi khi "chán trò", các bé lại được mở một món quà nhỏ, khiến hành trình dài bỗng chốc trở thành một trò chơi khám phá đầy hào hứng.

Chuyến đi không chỉ giúp chúng mình tiết kiệm được một khoản tiền lớn so với đi máy bay, mà quan trọng hơn là các con đã có một bài học thực tế về địa lý, lịch sử và sự kiên trì. Những câu chuyện về sự hy sinh của người lính ở Thành Cổ hay lần sụt cát ở Quảng Bình sẽ còn được kể trong nhiều chuyến đi tiếp theo.

Hy vọng bảng chi tiêu và lịch trình này của nhóm mình sẽ là động lực để các gia đình tự tin "xách ô tô lên và đi" trong những kỳ nghỉ tới nhé!