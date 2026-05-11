Bàn tay của bố là “vùng an toàn” quan trọng của con trẻ

Khi nhắc đến người mang lại cảm giác an toàn cho em bé, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến mẹ.

Từ vòng tay, giọng nói cho tới những đêm thức trắng chăm con, hình ảnh người mẹ gần như luôn gắn liền với sự yêu thương và gắn bó đầu đời của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu tâm lý trẻ em cho thấy, vai trò của người bố trong những năm đầu đời cũng quan trọng không kém, dù cách thể hiện tình cảm thường rất khác mẹ.

Bố yêu con theo một cách rất riêng

Nếu mẹ thường mang đến cảm giác dịu dàng, chăm sóc tỉ mỉ và luôn sẵn sàng đáp lại mọi nhu cầu của con, thì cách đồng hành của bố lại có phần mạnh mẽ và “xù xì” hơn.

Nhiều ông bố thích bế con lên cao, chơi trò vận động, lăn lộn cùng con trên thảm hay dùng giọng nói trầm để trêu đùa em bé.

Thoạt nhìn, những tương tác này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại giúp trẻ học cách khám phá thế giới bằng tâm lý tự tin hơn.

Bởi mỗi lần được bố dang tay đỡ lấy, trẻ dần hình thành cảm giác:

“Con có thể thử điều mới vì luôn có người ở phía sau bảo vệ mình.”

Đó cũng là một kiểu xây dựng cảm giác an toàn rất đặc biệt mà người bố mang lại cho con.

Nhiều trẻ gắn bó với bố theo cách rất âm thầm

Trong những năm đầu đời, sự phụ thuộc của trẻ vào bố đôi khi không quá rõ ràng như với mẹ nên dễ bị người lớn bỏ qua.

Chẳng hạn, có những em bé đang chơi rất ngoan nhưng vừa nghe tiếng bố mở cửa đi làm về đã lập tức chạy ra đón.

Có bé giữa đêm thức giấc lại vô thức quay sang tìm bố.

Hoặc sau khi bị ngã đau, dù vừa khóc gọi mẹ nhưng vẫn thích được bố ôm vào lòng.

Theo các chuyên gia tâm lý, điều này cho thấy trong nhận thức của trẻ nhỏ, bố cũng là một phần quan trọng trong “vùng an toàn cảm xúc”.

Bố càng đồng hành, trẻ càng tự tin

Một số nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em cho thấy, những đứa trẻ có bố tham gia chăm sóc, chơi cùng và trò chuyện thường xuyên thường dễ thích nghi hơn với môi trường mới, đồng thời mạnh dạn hơn trong giao tiếp xã hội.

Nguyên nhân là bởi các ông bố thường có xu hướng khuyến khích con trải nghiệm, thử thách và tự khám phá nhiều hơn.

Khác với mẹ thường thiên về dỗ dành, nhiều ông bố sẽ chọn cách chơi cùng con, hướng con vượt qua cảm xúc tiêu cực hoặc tự giải quyết vấn đề ở mức phù hợp với lứa tuổi.

Chính những điều này góp phần giúp trẻ xây dựng sự tự tin và khả năng thích nghi trong cuộc sống.

Đừng xem bố chỉ là “người phụ chăm con”

Trong nhiều gia đình, việc chăm con vẫn thường mặc định là trách nhiệm chính của mẹ, còn bố chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự hiện diện của người bố trong những năm đầu đời có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ.

Từ cái nắm tay đầu tiên, những lần cõng con chơi hay khoảnh khắc cùng con tập đi… tất cả đều trở thành một phần ký ức an toàn của trẻ nhỏ.

Tình yêu của bố có thể không quá mềm mại hay thể hiện bằng nhiều lời nói như mẹ, nhưng lại mang đến cho con cảm giác vững chãi và được chở che theo một cách rất riêng.