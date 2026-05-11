Gia đình bức xúc chia sẻ việc bé trai 5 tuổi nghi bị bạn lớn đạp ngã, khiến tay gãy biến dạng tại khu vui chơi chung cư cao cấp

Một vụ việc xảy ra tại khu vui chơi ngoài trời thuộc chung cư cao cấp ở Hà Nội đang khiến nhiều cư dân bức xúc khi một bé trai 5 tuổi bị gãy tay nghi do bị một bạn lớn tuổi hơn đạp ngã trong lúc vui chơi.

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 10/5/2026 tại sân chơi ngoài trời của chung cư.

Gia đình cho biết, theo lời kể của một số cư dân có mặt tại hiện trường, trong lúc đang chơi, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị một bé trai khác lớn tuổi hơn, mặc áo màu xanh, đạp mạnh vào người khiến bé ngã xuống đất.

Sau cú ngã, bé xuất hiện tình trạng đau đớn dữ dội, cánh tay biến dạng và được gia đình lập tức đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cẳng tay trái của bé bị gãy rõ rệt và phải can thiệp phẫu thuật.

Điều khiến gia đình bức xúc là sau khi xảy ra sự việc, bạn lớn bị cho là gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường. Gia đình nạn nhân cho rằng việc không xác định được diễn biến cụ thể khiến quá trình trao đổi thông tin với bác sĩ gặp nhiều khó khăn trong thời điểm cấp cứu.

“Điều chúng tôi cần không phải là tiền bồi thường mà là một lời xin lỗi và thái độ nhận trách nhiệm rõ ràng,” người nhà bé chia sẻ.

Gia đình cũng cho biết đã đề nghị ban quản lý và bộ phận an ninh khu đô thị hỗ trợ trích xuất camera khu vực sân chơi của chung cư này vào khung giờ xảy ra vụ việc để làm rõ diễn biến.

Theo phản ánh, thời điểm xảy ra sự việc có bảo vệ khu vực chứng kiến nhưng chưa lập biên bản ghi nhận vụ việc tại chỗ.

Thông tin sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng cư dân. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về tình trạng va chạm, bạo lực giữa trẻ nhỏ tại các khu vui chơi công cộng nếu thiếu sự giám sát của người lớn.

Một số ý kiến cũng cho rằng, trong các tình huống trẻ xảy ra xô xát dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, điều quan trọng nhất là phụ huynh cần chủ động phối hợp xử lý, hỗ trợ gia đình nạn nhân và giáo dục trẻ về trách nhiệm sau hành vi của mình.

Hiện gia đình bé trai vẫn đang tiếp tục tìm người liên quan và chờ kết quả trích xuất camera từ ban quản lý khu đô thị.