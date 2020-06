Chuyện lạ có thật: Bà mẹ sinh thành công bé trai nặng 5,1kg mà không hề bị khâu mũi nào

Mới đây, một bà mẹ có tên là Emma Fearon, đến từ Cheshire (Anh), đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi chị hạ sinh thành công Atticus James Fearon nặng 5,1kg – một trong những em bé sơ sinh nặng nhất nước Anh. Điều đáng ngạc nhiên là chị đã sinh thường và không bị khâu một mũi nào.

Atticus đã chào đời với cân nặng 5,18kg. Cậu bé là một trong những em bé nặng nhất nước Anh.

Được biết, đây là đứa con thứ 3 của vợ chồng chị Emma. Và cả hai lần sinh trước, bà mẹ này đều sinh ra những em bé khổng lồ: con gái đầu của chị bây giờ được 3 tuổi lúc sinh nặng 4,7kg, và Amelia (27 tháng tuổi) nặng 4kg.

Chị Emma đã sinh con tại nhà bằng phương pháp sinh thường mà không hề bị rách hay rạch tầng sinh môn.

Kể về quá trình sinh con trai Atticus, bà mẹ 3 con nói: "Tôi sinh con trong hồ bơi một mình vì bà đỡ còn bận việc nên chỉ có mặt bên tôi được 30 phút. Tất cả những gì tôi có thể làm là kiểm soát hơi thở của mình. May mắn là tôi đã sinh con thành công mà không hề bị rách tầng sinh môn. Điều này chứng tỏ cơ thể của người phụ nữ có khả năng làm được điều phi thường và đây sẽ là sự trấn an dành cho những ai đang lo lắng việc sinh con to".

Bà mẹ bất ngờ với cân nặng của con trai mình.

Chị Emma còn chia sẻ trong quá trình mang thai lại ngay lúc dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, chị đã rất lo sợ nếu phải sinh con một mình trong bệnh viện. Do đó, bà mẹ này đã nghiên cứu cách sinh nở tại nhà. Đồng thời chị cũng thuê riêng hai nữ hộ sinh làm việc tự do dạy chị những phương pháp để sinh con tại nhà an toàn nhất.

"Các nữ hộ sinh rất nhiệt tình hướng dẫn và họ động viên tôi rằng cơ thể sẽ không thể tạo ra một em bé mà nó không thể sinh ra. Vì vậy, chúng tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi Atticus lại to đến thế", chị Emma cho biết thêm.

Dù vừa mới chào đời, nhưng Atticus trông to như em bé 3 tháng.

Theo lời bà mẹ 3 con kể thì việc sinh nở của chị không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cô con gái đầu được sinh ra trong bệnh viện nhưng vì em bé to nên thời gian chuyển dạ dài và phải cần sự hỗ trợ của kẹp forceps. Kết quả là khiến chị Emma không chỉ bị rạch tầng sinh môn mà còn phải chịu thêm một vết rách lớn. Tuy nhiên, lần thứ 2 sinh Amelia ở bệnh viện, chị không phải vấn đề gì. Vì vậy chị mới quyết định sinh con thứ 3 tại nhà trong một hồ bơi.



Atticus bụ bẫm đáng yêu.

Theo dữ liệu từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh thì Atticus không phải là em bé lớn nhất nước Anh. Kỷ lục này thuộc về bé Anila nặng 5,6kg được sinh vào tháng 7/2019, nhưng Atticus là em bé giữ ngôi vị á quân. Vì trọng lượng trung bình của một bé gái là 3,3kg, và bé trai là 3,4kg. Điều này có nghĩa là Atticus to như em bé được 2 đến 3 tháng.

Hiện tại, chị Emma đang ở nhà trông nom 3 đứa trẻ vì cả Atticus và Amelia đều đang bú mẹ. Tuy bận rộn, nhưng chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

