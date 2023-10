Chuyên gia đưa ra 4 hạng mục cần phải ưu tiên an toàn khi thiết kế không gian cho gia đình có trẻ nhỏ

Nhà là nơi cha mẹ và con cái dành phần lớn thời gian bên nhau. Một môi trường sống an toàn, lành mạnh là yếu tố tiên quyết giúp trẻ phát triển tốt. Một ngôi nhà phù hợp với trẻ nhỏ không chỉ bởi các yếu tố kiến trúc, nội thất, trang trí... mà còn cần phải an toàn.

Theo anh Trịnh Đình Quyền, (34 tuổi, Thiết kế nội thất, Phó giám đốc công ty TNHH kiến trúc Lavia Concept Việt Nam) thì việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiến hành thiết kế nhà là vô cùng quan trọng.

"So với nhà của người độc thân và đã có gia đình thì cũng không có sự khác biệt nhiều. Vì yếu tố an toàn cho trẻ nhỏ luôn được đặt lên hàng đầu từ lúc thiết kế. Người độc thân thì sau này vẫn sẽ phải lập gia đình hoặc trong quá trình ở sẽ có những gia đình bạn bè, người thân đến chơi (sẽ có trẻ nhỏ).

Như các dự án nhà phố bên mình xây dựng ở những khoảng thông tầng, giếng trời, tầng thượng, bể bơi, bể cá thì hệ thống an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, thậm chí nó quan trọng hơn thẩm mỹ.

Tất nhiên nó phải hài hòa với thẩm mỹ nữa. Nhưng nếu để so sánh thẩm mỹ và an toàn thì thông thường, chúng mình sẽ chọn phương án an toàn. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ con qua nhà hàng xóm chơi bị đuối nước ở bể cá, hoặc ngay cả ở quán cafe... cực kỳ nguy hiểm", anh Quyền phân tích.

BBQ sân thượng thiết kế 2 hàng cây trong và ngoài, lan can ở giữa để tránh việc tiếp xúc gần với lan can. Ảnh: Kiến trúc sư Trịnh Đình Quyền

Những hạng mục cần lưu ý khi thiết kế không gian cho gia đình có trẻ nhỏ

- Bể cá Koi lớn (có hệ thống lan can, rào chắn).

- Khoảng thông tầng, hành lang nhìn ra giếng trời (phải làm hệ lan can kính cao, hoặc có hệ lưới an toàn).

- Sân thượng: Hệ lan can cao, có rào chắn, cửa ra sân thượng luôn được khóa trong và chỉ người lớn mở được.

- Điện: có atomat chống giật.

Ngoài ra, Kiến trúc sư cũng lưu ý các bậc phụ huynh nên chú trọng việc chăm sóc, quan sát con cái, đồng thời dạy bé một số những kiến thức cơ bản về nguy hiểm có thể xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình: "Việc nuôi dạy và chỉ bảo cho trẻ nhỏ là một việc rất quan trọng của bố mẹ, nhà trường. Với thời buổi mà công việc bận rộn, khó dành thời gian sát sao con cái như bây giờ thì càng quan trọng nữa.

Mình tiếp xúc rất nhiều gia đình hàng ngày bố mẹ đi làm, khóa cửa để mấy đứa con nhỏ ở nhà tự trông nhau rồi kiểm soát qua camera, điều này cũng không thể trách bố mẹ được vì còn lo kinh tế, nhưng nếu không trông nom được tốt, trẻ sẽ có rất nhiều những nguy hiểm khi ở nhà một mình. Như cháy nổ, leo trèo...".