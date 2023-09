Học hội mẹ bỉm cách thiết kế phòng riêng cho con, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu

Khi thiết kế phòng riêng cho con, ba mẹ thường lưu ý những nguyên tắc nào? Màu sắc, bố cục, nội thất... Hầu hết các phụ huynh đều chia sẻ yếu tố họ đặt lên hàng đầu chính là an toàn. Một căn phòng đẹp là nơi con có thể vui chơi, học tập, ngủ nghỉ một cách thoải mái mà không lo ngại những nguy hiểm có thể xảy ra.

Dưới đây là một số cách thiết kế phòng riêng cho con của hội mẹ bỉm, các mẹ có thể tham khảo nhé.

Mẹ thiết kế phòng riêng cho con, đầy đủ công năng và ưu tiên sự an toàn

Chị Hạnh (sống tại Hà Nội) trước khi làm phòng cho con đã tham khảo ở khá nhiều nơi. Thời gian để lên ý tưởng cho chiếc phòng nhỏ xinh này mất khoảng 2 tuần. Em bé Bảo Duy (tên ở nhà là Kei) 2,5 tuổi rất thích không gian mà bố mẹ làm cho. Căn phòng không quá lớn nhưng được sắp xếp tối ưu diện tích chơi cũng như để đồ đạc phù hợp, an toàn với bé.

Bà mẹ trẻ rất lưu ý một số điểm như giường phải thấp đủ để bé có thể leo lên, các đồ vật khác như ghế sẽ phù hợp với chiều cao của con. Kệ chắc và nặng, mọi thứ khoan treo cố định lên tường hoặc để ngoài tầm với của bé.

Cậu bé Bảo Duy ngủ ở phòng riêng 1 mình từ lúc 17 tháng tuổi cho tới giờ, 1 ngày chị Hạnh dọn phòng cho con khoảng 2 lần, nhờ "ra riêng" sớm mà bé siêu tự lập so với độ tuổi.

Chia sẻ về bí quyết sáng tạo không gian cho con, chị Hạnh cho biết do giai đoạn này con đang phát triển cả về thể chất lẫn tính cách, nhu cầu cũng sẽ thay đổi liên tục theo độ tuổi, thế nên thay vì làm nội thất cố định thì chị Hạnh chủ yếu mua nội thất rời để có thể đổi khi cần.

Chi phí để làm căn phòng này rơi vào khoảng 30 triệu. Phòng có kệ sách, kệ để đồ chơi khá lớn, tiện lợi nên không mất nhiều thời gian dọn dẹp, em bé cũng đã có ý thức về việc sau khi chơi sẽ dọn dẹp đồ. Về khâu đồ chơi, đồ chơi cũ của con chị Hạnh thường mang cho/tặng, chị cũng không để cho bé chơi hết tất cả các món đồ cùng lúc mà sẽ thay đổi luân phiên các món đồ chơi cho bé mỗi 1-2 tuần để bé luôn thấy thú vị, không bị nhàm chán.

Bé được chơi và khám phá trong không gian được kiểm soát, an toàn

Chị Hoàng Nữ Khánh Quỳnh (sống tại Đà Nẵng) cùng ông xã cũng đã dành rất nhiều thời gian để đầu tư và thiết kế cho con trai là bé Benz một không gian riêng để con được tự do, thoải mái chơi đùa.

Phòng cho cậu bé Benz được lấy cảm hứng từ phương pháp dạy con Montessori. Phương pháp này giúp bé chơi độc lập lâu hơn, rèn tính tự lập, biết tự mày mò và lớn lên biết giúp đỡ ba mẹ, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Bé nhà chị Quỳnh còn nhỏ nhưng được nuôi dạy theo phương pháp Easy và thêm được chơi trong căn phòng như vậy nên con rất hợp tác và thích thú.

Chia sẻ thêm về căn phòng riêng của con trai, chị Quỳnh tâm sự: ''Mình lên ý tưởng thiết kế phòng trong vòng 1 tháng, mất 2 tuần để hoàn thành. Mình làm phòng chủ yếu để cho bé có không gian chơi vì bé sắp qua giai đoạn bò lung tung không nằm 1 chỗ, quan trọng nhất vẫn là an toàn. Phòng có diện tích là 12m2.

Bé nhà mình rất thích phòng mới, từ khi có phòng là con hợp tác ngủ riêng, lúc thì quậy, lúc thì leo trèo quanh phòng. Trừ lúc ăn, ra ngoài chơi, tắm rửa, còn lại bé ở trong phòng. Chi phí tổng cộng rơi vào 25 triệu từ đặt nội thất đến mua sắm, trang trí, sơn sửa. Các món đồ chơi cho con thì tham khảo theo phương pháp Montessori và ưu tiên tính an toàn.

Thường đồ chơi của bé nếu qua 1 thời gian mình sẽ cất đi, nếu món đó bé quá tuổi chơi thì thanh lý, còn vẫn chơi được thì cất sau đem ra lại, bé lại coi đồ chơi như mới. Để phòng đỡ bừa bộn thì nên cất vào các ô, phân loại đồ chơi, cuối ngày mẹ dọn dẹp mất tầm 20 phút. Quan trọng bé được chơi và khám phá trong không gian được kiểm soát, an toàn.

Bé tới tuổi biết bò nên ba mẹ muốn bé có không gian riêng, ba mẹ cũng không phải lo lắng để ý từng li từng tí, nhiều lúc để bé trong phòng chơi 1 mình hay ngủ 1 mình, theo dõi qua camera mà vẫn an tâm. Hơn nữa có phòng riêng cũng là một cách giúp con thêm độc lập, tự chơi một mình mà không quá phụ thuộc vào bố mẹ''.

Bí kíp thiết kế phòng cho con

- Màu sắc của phòng: Với trẻ, màu sắc quá sặc sỡ sẽ khiến tâm lý con bị phấn khích, bồn chồn và gây lo lắng, hơn nữa, màu sắc mạnh sẽ làm thị giác mệt mỏi trong thời gian dài, và sau này sẽ không phù hợp với từng độ tuổi và sở thích nữa. Vì vậy, màu sắc nên chọn các màu nhẹ nhàng, tươi sáng, tone pastel, tạo tâm lý vui tươi và bình yên cho trẻ.

Đặc biệt, nếu mong muốn con có 1 gu thẩm mỹ sau này, thì nhất thiết phải để bé sống trong 1 không gian tinh tế và thẩm mỹ ngay từ nhỏ. Có thể áp dụng quy tắc 60 - 30 - 10 dựa trên tỷ lệ vàng. Trong một bố cục không gian nội thất, màu chủ đạo chiếm 60%, màu trang trí chiếm 30%, 10% còn lại là màu được sử dụng làm điểm nhấn.

- Tính an toàn: Độ an toàn đến từ vật liệu, chất liệu và kỹ thuật sản xuất. Vật liệu ưu tiên gỗ tự nhiên với độ bền cao, vân gỗ khác biệt, có thể dùng dầu lau hoặc sơn cao cấp không chì, các cạnh bắt buộc phải bo tròn các góc, hạn chế nguy hiểm. Các chất liệu như vải, đệm, cũng được ưu tiên. Kỹ thuật sản xuất cần chắc chắn, độ cao nên phù hợp với chiều cao của trẻ, vừa an toàn, vừa tiện dụng, bé có thể chủ động lấy đồ mà không sợ ngã.

- Công năng sử dụng: Hãy lựa chọn các sản phẩm dễ dàng di chuyển, thay đổi không gian theo từng giai đoạn, hoặc thay đổi chiều cao khi cần thiết, tránh lãng phí.

- Đồ decor và đồ chơi: 100% các bạn nhỏ đều cần có đồ chơi, và hãy khéo léo biến đồ chơi thành đồ decor cho không gian luôn, thêm một vài móc treo hình ngộ nghĩnh hoặc 1 chiếc biển treo phòng mang tên riêng hay nhân vật yêu thích, đồ chơi cũng cần chọn những sản phẩm có màu sắc cơ bản, an toàn và nhiều công năng.