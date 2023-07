Với diện tích chỉ 10m2, ba mẹ tự tay thiết kế cho con căn phòng mơ ước xinh xắn lại đầy đủ công năng

Có một chiếc phòng riêng cho con là điều mà mẹ nào cũng ao ước, đó sẽ là nơi con học tập, ngủ nghỉ, chơi đùa và làm mọi việc mà bé thích. Không gian phòng thường không cần quá rộng nhưng phải tiện nghi, đầy đủ đồ dùng và có diện tích vừa đủ, quan trọng hơn là an toàn cho các con. Với diện tích chỉ 10m2, cùng xem hội phụ huynh đã khéo léo biến tấu căn phòng cho con yêu ra sao nhé.

Mẹ bỉm Nguyễn Thùy Linh: Phòng kết hợp cho cả con trai và con gái

Chị Linh đã tự tay thiết kế và trang trí không gian nhỏ cho 2 con có biệt danh là Gà và Thóc. Dù chỉ với diện tích 10m2 nhưng sau khi sơn sửa lại, chiếc phòng trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn bao giờ hết. Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là trắng vàng, màu sắc phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Thêm vào đó, chị Linh đã thiết kế giường ngủ tầng để tiết kiệm diện tích và tạo không gian riêng biệt cho các con của mình.

Theo chị Linh, việc làm phòng như vậy sẽ giúp cho 2 con có thể ngủ riêng từ bé, vì Gà và Thóc đã có phòng chơi riêng nên phòng ngủ này chị Linh làm đơn giản, nhỏ xinh để các con có giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Thiết kế phòng được hoàn thành như sau:

- Màu sơn tường tự mix 2 màu yêu thích trên bảng 1000 màu của Dulux cùng với màu trắng.

Các góc trong căn phòng nhỏ 10m2 vừa vặn và đủ cho 2 em bé.

- Điều hòa thay từ máy treo tường qua âm trần để tiện lợi và tiết kiệm diện tích.

- Tủ và giường do bà mẹ 2 con tự vẽ từng chi tiết nhỏ như độ dốc cầu thang sao cho 2 bé bước không quá cao và dốc, kiểu dáng an toàn khi các bé vui đùa trên tầng 2, tay nắm tủ độ cao vừa phải để bé lớn có thể tự mở được...

- Các đồ dùng trong phòng được order riêng: Đồ decor, đồ chơi, chăn ga, đèn hay cả led thanh (các thanh nhôm dùng công nghệ để in mạch điện lên trên thanh nhôm và gắn các chip) định hình góc hắt 45 độ.

- Trần thạch cao chị Linh vẽ và chỉ định hạ độ cao để kê giường vào sao cho vừa vặn.

Toàn cảnh gian phòng của 2 em bé.

- Theo chị Linh, ở khu vực giường ngủ, chị phải tính toán khoảng cách giữa các cột để bé không chui đầu qua được, các quả bóng gỗ cũng ghi rõ đường kính từng quả, màu và vị trí ra sao đều chú thích rõ cho thợ làm.

Anh Bình Nam (34 tuổi, sống tại Hà Nội): Tôn trọng quyền riêng tư của con

Ông bố trẻ đã lên ý tưởng làm phòng cho con là bé Gia Hưng (Ali, 3 tuổi). Em bé thứ 2 nhà anh Nam hiện đang 5 tháng và sẽ sớm tiếp cận những đồ chơi vận động của anh trai.

Theo anh Nam, ý tưởng làm phòng cho bé đã được lên ngay từ khi mới có ý định sửa nhà, mọi không gian đều được ưu tiên chỗ cho các con chơi. Thời gian lên ý tưởng khoảng 1 tháng và phải cân nhắc nhiều yếu tố về độ an toàn, vật liệu thân thiện môi trường và trẻ em, khả năng linh hoạt khi cần thay đổi vị trí hoặc làm giường tầng.

Nói về lý do thiết kế cho các con phòng riêng ngay từ khi còn bé, anh Nam khẳng định: "Xuất phát từ việc Tôn trọng Quyền tự do của mỗi người. Theo quan điểm của mình, ba mẹ đang tước mất quyền tự do của trẻ em khi ép các bạn ăn hết bát cơm, bắt bé làm hoặc chơi theo ý muốn của người lớn. Đứa trẻ đang là tờ giấy trắng, những bản năng như đói tự biết tìm cái ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, ngã tự biết đứng dậy, những bài học đầu đời cho sự phát triển sau này".

Bên cạnh đó, ông bố trẻ đưa ra nhận định về tầm quan trọng của không gian vui chơi với bé: "Mức độ ưu tiên nhất vẫn là không gian vui chơi cho các bé, ở lứa tuổi mầm non, con có nhiều yêu cầu về khả năng vận động, rèn luyện phản xạ và tự tìm hiểu thế giới xung quanh. Do đó, mình cố gắng tạo môi trường an toàn và bố trí nhiều đồ chơi để bé có thể tự do khám phá. Nhiều khi mình cũng cần ngồi với con để hướng dẫn con đối với đồ chơi mới. Cần hướng dẫn con leo cầu thang và sử dụng cầu trượt đúng cách để bé tận dụng được hết chức năng, vượt qua nỗi sợ hãi khi tiếp cận đồ chơi mới".

Không gian riêng anh Nam thiết kế cho con.

Căn phòng chỉ 10m2 nhưng được bố mẹ khéo léo thiết kế trở thành không gian thu nhỏ của bé Ali. Được bố mẹ tạo môi trường vận động và vui chơi nên cậu bé cực kỳ hào hứng và thích thú. Bố của Ali cho biết các bạn hàng xóm sang chơi cùng con cũng rất mê và thường xuyên muốn sang chơi.

"Mình thường quan sát bé vận động và chơi đồ chơi để bố trí đồ chơi cho phù hợp. Sửa chữa thay đổi những vị trí chưa phù hợp nếu thấy có nguy cơ xảy ra nguy hiểm và không còn phù hợp với lứa tuổi của bé nữa. Đặc điểm này nên chú ý khi thiết kế nội thất, mình chọn nội thất lắp ghép vì mình có thể thay bất cứ bộ phận nào trong phòng mà không ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực. Mình cũng có kế hoạch làm giường tầng khi 2 bé lớn lên, mình sẽ mua 1 giường để bên dưới thay cho chỗ vui chơi khi các bé qua độ tuổi mầm non. Như vậy phòng sẽ dùng được từ bé tới lớn.

Những đồ dùng cơ bản cho bé thoải mái vui chơi mà vẫn đảm bảo không gian gọn gàng, sạch sẽ.

Hoạt động thường xuyên diễn ra ở phòng là hoạt động vui chơi. Bé được bố trí một không gian nhỏ bên dưới gầm cầu thang để có thể cất đồ chơi và có một tủ quần áo nhỏ trong đó với ngăn kéo để đựng tất, vớ. Bên dưới mình để 1 tủ đồ chơi 4 tầng để bố trí đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của bé. Một chiếc xích đu tuy không tốn nhiều diện tích nhưng cũng sẽ làm bé rất hào hứng chơi hàng ngày. Tổng chi phí cho khu vực này là 22,5 triệu", ông bố trẻ chia sẻ.

Nhiều phụ huynh chia sẻ việc khiến họ băn khoăn nhất chính là việc dọn dẹp phòng vì các con ở lứa tuổi này có rất nhiều sách vở, truyện, đồ chơi. Tuy nhiên, theo anh Nam, bố mẹ nên khuyến khích con tham gia vào việc dọn phòng. Mỗi buổi tối, ông bố trẻ sẽ tạo ra các trò chơi linh hoạt để các bé mang đồ về vị trí. Một số giải thưởng cũng sẽ khuyến khích các bé tham gia hơn.



Khu vực để đồ chơi của bé.

"Bé lớn lên sẽ có em bé cũng đang lớn dần lên chơi cùng. Khi bé lớn hết tuổi chơi với những đồ chơi, các bé hàng xóm sang mình sẽ tặng dần đồ cho các bé để tận dụng đồ chơi và không thải rác ra môi trường", anh Nam chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Việt Trinh (26 tuổi, sống tại Hà Nội): An toàn cho con đặt lên hàng đầu

Diện tích phòng dành cho hai bé nhà chị Trinh chỉ rơi vào khoảng 8m2 nhưng dưới sự sắp xếp, bài trí khéo léo của bà mẹ trẻ, nhìn căn phòng rất rộng rãi, thoáng mát và có đủ chỗ cho các bé chơi đùa. Đây là nơi mà các con sẽ dành nhiều thời gian nhất để học tập, ngủ, chơi nên chị Trinh cố gắng sắm đầy đủ đồ dùng cũng như tiện ích để các con cảm thấy thoải mái nhất.

Từ tivi, kệ đựng đồ chơi, kệ đựng sách, tủ quần áo cho đến giường, thảm chơi... đều được sắp xếp xung quanh căn phòng. Với gam màu chính là bé trắng, nhìn căn phòng sáng sủa và khá gọn gàng.

Chia sẻ thêm về không gian cho các bé, chị Trinh cho biết chị và ông xã tự lên kế hoạch cũng như sửa sang lại nên không mất quá nhiều chi phí. Bên cạnh đó việc sắm một chiếc giường cao là không cần thiết và dễ gây nguy hiểm nên bà mẹ 2 con quyết định chỉ lắp đệm để yên tâm khi các con ngủ vào ban đêm.

"Ban đầu khi các bé còn nhỏ thì mình sắm cho con một chiếc quây vải để bé vừa ngủ vừa chơi được an toàn, quây rộng nên mẹ có thể cùng con đọc sách, chơi đùa, ôm nhau hát hò... Tuy nhiên, khi bé lớn thêm một chút thì mình phải thay đổi, không sử dụng quây nữa nhưng sẽ lắp đệm thấp để an toàn cho các con.

Với phòng em bé thì mình luôn ưu tiên tối giản màu sắc và đồ chơi, mọi thứ đều cố gắng ở trong tầm với của con trừ các thiết bị điện hay đồ đạc nguy hiểm. Sách truyện cũng như ô tô được để gọn gàng lên kệ, chơi xong con tự cất đúng chỗ chứ không bày bữa lung tung. Mình đã rèn cho con từ bé và đến giờ các bé vẫn theo quy tắc như vậy", chị Trinh chia sẻ.

Bà mẹ 2 con cho biết lý do làm phòng riêng cho các bé là bởi vì muốn con có một không gian riêng khi chơi đùa cùng các con. Phòng khách, phòng bếp hay các nơi khác đều ít nhiều có chứa đồ đạc sắc, nhọn gây nguy hiểm cho bé nên một nơi như thế này vừa khiến bé tự lập và giúp mẹ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Với một căn phòng cho bé thì không thể tránh khỏi việc đồ đạc ngày càng nhiều lên, đặc biệt là đồ chơi và quần áo. Về điều này thì bà mẹ 2 con chia sẻ: "Đúng là khi các con lớn dần thì mình cũng sắm thêm một số thứ cho phù hợp, tuy nhiên mình sẽ phân chia đồ đạc để không bị lẫn lộn và mất thời gian mỗi khi tìm kiếm. Tips là đồ chơi cần cất gọn và giỏ, những đồ con ít chơi như gấu bông hay lego sẽ đựng vào tủ riêng.

Đặc biệt với quần áo thì mình chia sẻ giỏ đựng quần riêng, áo riêng, mũ tất hay bodysleep cũng để vào các ngăn khác nhau. Vì con cần không gian chơi nên khoảng giữa sẽ không để đồ vật nào quá to, thay vào đó là đệm hay tấm lót êm để bé bò, tập đi, đứng không bị ngã. Ngoài ra, cần hạn chế tối đa các vật nhọn, sắc có khả năng gây nguy hiểm đến con mình".