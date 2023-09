7 vị trí nguy hiểm trong nhà đối với trẻ nhỏ nhưng cha mẹ dễ bỏ qua

Khi trẻ em còn nhỏ, khả năng xảy ra thương tích ở nhà rất cao nếu không có sự giám sát của cha mẹ. Mặc dù nhà được xem là nơi an toàn đối với trẻ em nhưng vẫn tiềm ẩn vài vị trí nguy hiểm nếu chẳng may trẻ vào đó một mình và nghịch ngợm. Dưới đây là những vị trí cần cha mẹ chú ý nhiều nhất nếu ở nhà có con nhỏ.

7 vị trí nguy hiểm trong nhà đối với trẻ nhỏ

1. Nhà bếp

Nhà bếp có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn cho trẻ em vì:

- Nhà bếp chứa nhiều nguồn nhiệt như bếp ga, lò nướng hay bếp điện. Trẻ em có thể không nhận ra nguy hiểm và chạm vào các thiết bị này, gây ra cháy nổ hoặc bỏng.

- Trong nhà bếp có nhiều dụng cụ như dao, kéo, dao cắt bánh, đồ cắt rau củ... Những vật này có thể gây thương tích nếu trẻ chạm vào hoặc sử dụng không đúng cách.

- Nhà bếp có nhiều thiết bị sử dụng điện như máy xay sinh tố, nồi cơm điện, máy lọc nước,... Trẻ em có thể chạm vào đồ điện hoặc kéo dây điện, gây nguy hiểm giật điện.

- Trong nhà bếp có nhiều loại hóa chất như chất tẩy rửa, chất làm sạch, chất bảo quản thực phẩm. Trẻ em có thể nuốt phải hoặc tiếp xúc với những chất này mà không nhận ra nguy hiểm.

- Bếp và lò nướng có thể tạo ra nhiệt độ cao. Trẻ em có thể chạm vào bề mặt nóng, gây bỏng nặng.

2. Tủ thuốc

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc không chủ ý ở trẻ nhỏ là do trẻ vô tình uống phải thuốc có trong tủ thuốc gia đình. Hằng năm có không ít trẻ nhỏ từ 0 - 19 tuổi nhập viện do uống nhầm uống hoặc vô tình nuốt phải thuốc.

Ngoài việc để trẻ tránh xa những loại thuốc không có sự giám sát của người lớn, cha mẹ cũng nên theo dõi ngày hết hạn và vứt bỏ ngay các loại thuốc hết hạn.

3. Dưới bồn rửa

Tủ dưới bồn rửa trong phòng tắm và nhà bếp thường chứa đầy dụng cụ vệ sinh. Những sản phẩm này có thể chứa các hóa chất có thể gây hại nếu nuốt phải. Các sản phẩm có thể được dán nhãn cảnh báo rõ ràng nhưng điều đó không ngăn cản được trẻ mới biết đi hoặc trẻ nhỏ.

Mặc dù một số chất tẩy rửa gia dụng có ghi an toàn với trẻ nhỏ nhưng cha mẹ vẫn nên lắp khóa an toàn để cất giữ những sản phẩm này.

Một lựa chọn khác là lưu trữ chúng ở một nơi khác. Các chuyên gia khuyên bạn nên cất những thứ như dung dịch kiềm, chất đánh bóng đồ gỗ và xà phòng rửa chén ở tủ cao hơn, nơi trẻ nhỏ không thể với tới.

4. Trong gara

Bên trong gara có rất nhiều thứ có thể khiến những đứa trẻ tò mò rơi vào tình huống không an toàn.

Nhà để xe thường là nơi cất giữ các dụng cụ sắc bén, cần được khóa trong tủ hoặc hộp dụng cụ. Giống như chất tẩy rửa gia dụng, các sản phẩm như phân bón, sơn, thuốc trừ sâu nên được cất giữ trên kệ cao hơn và giữ nguyên trong hộp đựng ban đầu.

Rút phích cắm và cất giữ các dụng cụ điện trong tủ hoặc hộp, đặt ngoài tầm với của trẻ em. Ngoài ra, với trẻ đã có nhận thức, cha mẹ cần dặn dò chúng không được chơi đùa trong garo, còn nhỏ nhỏ hơn cần có sự giảm sát của cha mẹ.

5. Bể bơi

Hóa chất bể bơi là một sản phẩm khác nên tránh xa tầm tay trẻ em và thường được cất giữ trong nhà để xe.

Không phải nhà nào cũng có hồ bơi nhưng hầu như mọi đứa trẻ đều thích nghịch nước. Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ngoài ý muốn ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi.

Đối với những gia đình có hồ bơi và trẻ nhỏ cần chú ý những điều sau:

- Không bao giờ để trẻ một mình trong hoặc gần hồ bơi mà không có sự giám sát của người lớn.

- Dạy trẻ biết bơi

- Dạy trẻ tránh xa cống thoát nước hồ bơi.

- Đảm bảo tất cả các hồ bơi và spa đều có nắp thoát nước theo tiêu chuẩn an toàn.

- Lắp đặt các rào chắn, tấm che và thiết bị báo động thích hợp trên và xung quanh hồ bơi.

6. Cầu thang

Theo trang Per Kids in Danger, ở Mỹ cứ 6 phút lại có một đứa trẻ được đưa đến bệnh viện vì chấn thương liên quan đến cầu thang. Thông thường là trẻ em dưới 1 tuổi khi cha mẹ hoặc người chăm sóc ngã hoặc đánh rơi đứa trẻ mà họ đang bế. Số trẻ bị thương khi leo trèo trên cầu thang còn cao hơn nhiều.

Cổng an toàn cho trẻ em ở đầu và cuối cầu thang có thể giúp trẻ nhỏ không bị ngã do vô tình. Các chuyên gia về an toàn nuôi dạy con cái cũng khuyên bạn nên sử dụng các khu vực chơi cố định, không sử dụng xe tập đi có bánh cho trẻ.

Khi trẻ lớn hơn và bắt đầu đi lên xuống cầu thang, cha mẹ hãy dạy chúng cách sử dụng tay vịn. Có thứ gì đó để bám vào có thể tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa té ngã.

Giữ cầu thang sạch sẽ và nhắc nhở trẻ không để đồ chơi lung tung trên bậc thang.

7. Trong phòng giặt đồ

Phòng giặt và phơi quần áo cũng có một số vấn đề cần quan tâm. Máy giặt và máy sấy quần áo có thể là những nơi hấp dẫn trẻ em bò vào và trốn, đặc biệt là các loại máy giặt cửa trước có cửa ngang tầm với trẻ.

Các sản phẩm giặt như bột giặt, xà phòng, nước giặt hình viên kẹo có thể khiến trẻ tò mò muốn ăn thử. Những gói này chứa chất tẩy rửa đậm đặc, nếu nuốt phải hoặc dính vào mắt sẽ rất nguy hại.