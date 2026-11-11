Chuyên gia đồng hành cùng nghệ sĩ Việt lấy lại phong độ sân khấu

Đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh và những thước phim ăn khách, ít ai biết nhiều nghệ sĩ phải đối mặt với những cơn đau nhức xương khớp thâm niên. Giữa guồng quay bận rộn ấy, phòng khám nhỏ của chuyên viên Trần Hoàng Thái trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt.

Những cái tên như diễn viên Cao Thái Hà, nghệ sĩ Duy Phương, nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên Tiến Luật, danh ca Trường Vũ, ca sĩ Tim, ca sĩ Uyên Trang hay diễn viên Tam Thanh… đều từng tìm đến anh để chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp sau những lịch trình nghệ thuật dày đặc. Việc được giới nghệ sĩ tin tưởng không làm Trần Hoàng Thái thay đổi nguyên tắc ứng xử. Anh vẫn giữ thái độ phục vụ bình đẳng, tận tụy với mọi bệnh nhân khi bước qua cánh cửa phòng khám.

Câu chuyện nghề nghiệp của Trần Hoàng Thái bắt đầu từ cái duyên với việc chăm sóc cơ thể con người. Không chọn con đường kinh doanh ồn ào, anh lặng lẽ theo đuổi lĩnh vực tác động cột sống và vật lý trị liệu, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa và đôi tay vững chãi. Nghề trị liệu xương khớp không hào nhoáng. Đó là hành trình tiếp xúc với những giọt mồ hôi, những tiếng kêu cứu của cơ bắp bị quá tải và sự tin tưởng tuyệt đối từ người bệnh.

Đối với các nghệ sĩ, áp lực công việc và lịch trình quay phim xuyên đêm là thủ phạm chính tàn phá cột sống. Diễn viên Cao Thái Hà từng chia sẻ rằng những phân cảnh hành động liên tục hay việc giữ một tư thế quá lâu trên trường quay khiến phần cổ vai gáy của cô cứng đơ, những cơn đau buốt lan dọc sống lưng. Sau nhiều lần thử qua các phương pháp khác nhau mà không dứt điểm, cô được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu đến chỗ Trần Hoàng Thái.

Nhớ lại cơ duyên ấy, Trần Hoàng Thái kể rằng ngày đầu tiên Cao Thái Hà bước vào phòng khám với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Bằng sự ân cần và quy trình kiểm tra tỉ mỉ, anh đã giúp cô giải tỏa những khối cơ bị chèn ép lâu ngày. Sự chuyên nghiệp kết hợp với thái độ điềm đạm của Trần Hoàng Thái đã tạo được sự an tâm cho nữ diễn viên từ những phút giây đầu tiên.

Nghệ sĩ Duy Phương thư giãn và rạng rỡ sau buổi trị liệu tác động cột sống cùng chuyên viên Trần Hoàng Thái.

Không chỉ riêng Cao Thái Hà, nghệ sĩ gạo cội Duy Phương cũng là một trong những trường hợp gắn bó lâu năm với cơ sở vật lý trị liệu này. Ở tuổi xế chiều, những cơn đau nhức xương khớp do tuổi tác và năm tháng miệt mài cống hiến cho sân khấu kịch nói đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của ông. Những ngày thời tiết thay đổi, từng đốt sống lưng và khớp gối lại hành hạ khiến ông khó ngủ.

Khi tìm đến Trần Hoàng Thái, nghệ sĩ Duy Phương không giấu được sự hoài nghi ban đầu vì đã chữa trị ở nhiều nơi. Tuy nhiên, qua từng buổi trị liệu kiên trì, ông cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của cơ thể. Đôi bàn tay linh hoạt của Trần Hoàng Thái như có phép thuật, biết cách nắn chỉnh từng đốt sống về đúng vị trí tự nhiên mà không gây ra những tổn thương đột ngột. Giờ đây, việc đi lại hay cử động trên sân khấu của nam nghệ sĩ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một gương mặt quen thuộc khác là nghệ sĩ Kim Tử Long, người luôn giữ năng lượng bùng nổ mỗi khi bước lên bục biểu diễn cải lương. Đằng sau tiếng hát vang dội và những bước nhảy nhịp nhàng ấy là một cơ thể chịu nhiều áp lực ở vùng thắt lưng.

Nghệ sĩ Kim Tử Long từng tâm sự rằng công việc biểu diễn đòi hỏi cường độ cao và việc di chuyển liên tục khiến cột sống của ông luôn trong tình trạng quá tải. Nhờ sự đồng hành định kỳ cùng Trần Hoàng Thái, nam nghệ sĩ đã duy trì được thể trạng tốt nhất để tiếp tục cống hiến cho khán giả những vở diễn trọn vẹn.

Chia sẻ về công việc đặc thù của mình, Trần Hoàng Thái tâm niệm rằng mỗi bệnh nhân đều mang một câu chuyện riêng và cơ địa khác nhau, đòi hỏi người thầy thuốc không thể rập khuôn.

Chuyên gia Trần Hoàng Thái và nghệ sĩ Tiến Luật giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời thực sau nhiều lần đồng hành trị liệu.

"Làm nghề này không thể nóng vội hay dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy. Cơ thể con người rất tinh tế, mỗi nhịp thở và phản ứng của cơ bắp đều đang nói lên tình trạng sức khỏe của họ. Người làm chuyên môn phải lắng nghe bằng cả đôi tay và sự thấu cảm thì mới mong chạm đến gốc rễ của cơn đau", câu nói mộc mạc ấy phần nào phác họa rõ nét phong thái làm nghề của Trần Hoàng Thái trong suốt những năm qua.

Công việc của một chuyên gia vật lý trị liệu đôi khi chịu áp lực rất lớn. Có những ca bệnh nặng, phần cơ quanh cột sống co cứng như đá, đòi hỏi Trần Hoàng Thái phải mất hàng giờ kiên nhẫn thả lỏng từng thớ cơ trước khi tiến hành nắn chỉnh. Sự tận tâm ấy đã lan tỏa rộng rãi trong giới nghệ sĩ, biến phòng khám thành một không gian tin cậy, nơi mọi người không chỉ tìm đến để chữa bệnh mà còn để giải tỏa những căng thẳng tinh thần sau ánh đèn sân khấu.

Nhìn lại hành trình đã qua, Trần Hoàng Thái chưa bao giờ xem những thành quả hiện tại là đích đến cuối cùng. Đối với anh, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là nhìn thấy khách hàng bước ra khỏi cửa với nụ cười rạng rỡ và cơ thể không còn bị những cơn đau hành hạ. Sự tin yêu từ những tên tuổi lớn trong làng giải trí như sự ghi nhận xứng đáng cho tâm huyết mà Trần Hoàng Thái đã âm thầm gieo mầm và chăm bón qua từng ngày làm nghề nghiêm túc.