Đằng sau vóc dáng 45kg của Kim Ji Won

Tạo hình tóc ngắn sắc sảo trong bộ phim Doctor X vừa lên sóng năm 2026 một lần nữa giúp Kim Ji Won bùng nổ nhan sắc. Từ cô tiểu thư Rachel Yoo đanh đá của The Heirs, nữ quân y Yoon Myeong Joo trong Hậu Duệ Mặt Trời, cho đến biểu tượng tài phiệt Hong Hae In của Nữ Hoàng Nước Mắt, mỹ nhân sinh năm 1992 chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về cả diễn xuất lẫn khí chất.

Ở tuổi 34, dù sở hữu chiều cao 1m64 nhưng Kim Ji Won luôn duy trì vóc dáng thon gọn dao động từ 43 đến 45kg. Ít ai biết, cô từng tự nhận mình có cơ địa rất dễ tăng cân. Để giữ được phong độ visual không góc chết trước ống kính, nữ diễn viên đã tuân thủ những nguyên tắc siết cân và chăm sóc da vô cùng nghiêm ngặt.

Bữa tối luôn kết thúc trước 6 giờ chiều

Thừa nhận bản thân là một tâm hồn ăn uống và không thể chịu đựng được cảm giác nhịn ăn quá khắc nghiệt, Kim Ji Won chọn cách ăn đủ ba bữa mỗi ngày nhưng kiểm soát giờ giấc cực kỳ gắt gao. Bữa tối của nữ diễn viên luôn kết thúc trước 6 giờ chiều nhằm đảm bảo dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa hết thức ăn trước khi đi ngủ.

Nguyên lý này tương tự như phương pháp nhịn ăn gián đoạn 168, giúp hạ nồng độ insulin vào ban đêm và ngăn chặn lượng calo dư thừa chuyển hóa thành mỡ tích tụ. Bên cạnh đó, cô duy trì thói quen bổ sung lợi khuẩn cùng các thực phẩm chức năng vào buổi sáng để giữ cho hệ đường ruột luôn khỏe mạnh, hạn chế tối đa tình trạng tích mỡ bụng.

Cai tiệt món Hàn suốt một năm tròn

Để hóa thân hoàn hảo vào vai diễn tiểu thư tài phiệt Hong Hae In trong Queen of Tears, Kim Ji Won đã thực hiện một chế độ ăn kiêng kỷ luật thép kéo dài suốt một năm trời. Nữ diễn viên tiết lộ cô hoàn toàn không chạm vào bất kỳ món ăn Trung Hoa phiên bản Hàn Quốc nào như mì tương đen (jajangmyeon), mì hải sản cay (jjamppong) hay thịt heo chua ngọt (tangsuyuk).

Các món ăn này phần thuộc nhóm tinh bột tinh chế, chứa nhiều chất béo và lượng natri cực cao. Việc dung nạp quá nhiều gia vị dễ dẫn đến tình trạng tích nước gây sưng mặt và tích tụ mỡ thừa. Việc kiên quyết loại bỏ nhóm thực phẩm này không chỉ giúp người đẹp đánh bay tình trạng tích nước mà còn là chìa khóa vàng giữ cho vóc dáng luôn thon gọn, săn chắc.

Thức uống cấp cứu làn da từ nước bắp cải luộc

Bên cạnh thói quen uống nhiều nước lọc để tăng cường quá trình trao đổi chất, Kim Ji Won từng chia sẻ bí quyết cấp cứu làn da mụn và kém mịn màng bằng nước bắp cải. Việc kết hợp rau củ với nước giúp khả năng hấp thụ độ ẩm của cơ thể tốt hơn rất nhiều, đồng thời nạp vào lượng calo cực thấp. Nữ diễn viên cho biết cô không uống thứ nước này mỗi ngày, mà chỉ sử dụng liên tục trong một tuần mỗi khi làn da gặp sự cố để phục hồi độ sáng mịn.

Bắp cải chứa nhiều vitamin C, B1 và vitamin U có tác dụng bảo vệ, phục hồi niêm mạc dạ dày. Tuy nhiên, do các vitamin này dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, người dùng có thể biến tấu bằng cách xay bắp cải sống cùng táo làm sinh tố xanh hoặc hấp nhẹ trong 2 phút rồi ép lấy nước để đạt hiệu quả dưỡng da và bảo vệ dạ dày tốt nhất.

Kiên trì tập Pilates và nâng tạ giữ phom dáng

Bên cạnh việc ăn uống có kỷ luật, thói quen vận động đều đặn là yếu tố không thể thiếu giúp Kim Ji Won giữ được vóc dáng thon thả suốt 16 năm gia nhập làng giải trí. Pilates là bộ môn gắn liền với nữ diễn viên nhiều năm qua để định hình đường cong và kéo giãn cơ thể.

Đặc biệt, khoảng 2 đến 3 tháng trước khi bấm máy một bộ phim mới, cô sẽ đẩy cường độ luyện tập lên cao hơn bằng cách kết hợp thêm các bài tập tạ chuyên sâu cùng huấn luyện viên cá nhân để xây dựng cơ bắp săn chắc.

Đốt cháy calo tự nhiên nhờ phương pháp NEAT

Ngay cả những lúc lịch trình quay phim dày đặc không thể đến phòng tập, Kim Ji Won cũng không để cơ thể rơi vào trạng thái thụ động. Cô tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi để đi bộ nhanh tại công viên gần nhà hoặc chủ động dọn dẹp nhà cửa.

Đây chính là phương pháp tiêu hao calo không qua tập luyện (NEAT - Non-Exercise Activity Thermogenesis) được các chuyên gia thể hình đánh giá rất cao. Việc tích lũy các hoạt động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày giúp cơ thể duy trì trạng thái trao đổi chất liên tục, mang lại hiệu quả đốt mỡ không kém gì các bài tập trên máy chạy bộ và giúp xây dựng cơ địa khó tăng cân.

Theo TVBS