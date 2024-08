Chuyện gì đây: Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang dùng quạt Dior fake trên show truyền hình

The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 đang là một trong những chương trình nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không những gây ấn tượng bởi màn thi của các thí sinh mà sự xuất hiện của các khách mời cũng khiến người xem không khỏi thích thú. Mới đây nhất, sự xuất hiện của Quán quân và Á quân The New Mentor Lê Thu Trang và Như Vân cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của dân tình.



Đặc biệt, dù xuất hiện với layout “chiến đét” nhưng chiếc quạt Lê Thu Trang cầm lại có gì đó rất sai.

Lê Thu Trang gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính cùng style makeup đậm cuốn hút, sắc sảo và trang phục cực cool. Quán quân The New Mentor lựa chọn chiếc quạt Dior làm điểm nhấn cho outfit

Sẽ chẳng có gì đáng bàn luận nếu chiếc quạt này có kiểu dáng và thiết kế khác thường. Cụ thể, thay vì chữ Christian Dior thì chiếc quạt Lê Thu Trang cầm lại biến thành “Christian Doir”. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi bật cười vì chắc chắn chiếc quạt này là hàng fake, mà lại còn... siêu nhái. Hơn nữa, những thiết kế quạt gốc của Dior cũng không có cái nào giống với mẫu Lê Thu Trang sử dụng.

Chiếc quạt Doir đang gây xôn xao MXH của Lê Thu Trang

Những thiết kế quạt của Dior đều khác với cái Lê Thu Trang cầm

Một số khán giả đã thẳng thắn hỏi và nhận được câu trả lời khá vui vẻ, hài hước của Quán quân The New Mentor. Cụ thể, nữ người mẫu cũng thừa nhận đây là hàng nhái và cô cũng không để ý, mong khán giả vui vẻ

Tuy nhiên, phản ứng của Lê Thu Trang lại không nhận được hoàn toàn sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Đa phần, dân tình đều cho rằng việc dùng hàng fake trên sóng truyền hình là thiếu tôn trọng khán giả, xem thường chất xám của thương hiệu.

Một số bình luận của netizen:

- Thấy không vui lắm nha, ekip bao nhiêu người mà để xài 1 item siêu fake như vậy cảm giác quá thiếu chuyên nghiệp.

- Cảm giác xem thường chất xám của brand quá, cái này là super fake rồi!

- Show thời trang mà xài đồ fake, xem thường khán giả à?

- Thiếu chuyên nghiệp thật, cũng không lên tiếng xin lỗi.

- Cảm giác bạn này trả lời cũng không tôn trọng chất xám của brand.

- Thấy chuyện này không vui, thiếu chuyên nghiệp kiểu gì ý.